Набиуллина ошиблась с инфляцией. Цены выросли в 3,5 раза больше 81 0 Экономика

Центробанк постоянно повторяет установку про инфляцию – она не должны превысить 4,2%. Росстат ежемесячно докладывает о низких темпах роста цен, которые укладываются в пресловутые 4%. Но в действительности бумажная реальность, которую власти рисуют в своих отчетах, не совпадает с той, что видят россияне. По данным «Ромира», реальная инфляция в 2020 году уже составила 14%.