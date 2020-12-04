Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
04 ДЕК, 15:34 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

04 ДЕК, 15:34 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Набиуллина ошиблась с инфляцией. Цены выросли в 3,5 раза больше

4 Декабря 2020 81 0 Экономика
Набиуллина ошиблась с инфляцией. Цены выросли в 3,5 раза больше

Центробанк постоянно повторяет установку про инфляцию – она не должны превысить 4,2%. Росстат ежемесячно докладывает о низких темпах роста цен, которые укладываются в пресловутые 4%. Но в действительности бумажная реальность, которую власти рисуют в своих отчетах, не совпадает с той, что видят россияне. По данным «Ромира», реальная инфляция в 2020 году уже составила 14%.

Инфляция в 4%? Нет, не слышали

  • Рост цен на товары повседневного спроса, включая продукты питания, моющие средства, предметы личной гигиены, косметику, одежду и лекарства оказался в 3,5 раза выше, чем официальный показатель инфляции. К такому выводу пришли эксперты «Ромира».
  • По итогам октября 2020 года они установили, что цены за год увеличились на 14%. Но в Росстате и ЦБ об этом ничего не слышали – у них инфляция находится на уровне 3,99%, а продовольственная инфляция – 4,83%. Все дело в Росстате, который считает фиктивную инфляцию и создает комфортную альтернативную реальность для власти.
  • Аналитики «Ромира» провели свои расчеты роста цен по факту продажи каждого продукта за год, а также на основе чеков из магазинов. Росстат же считает инфляцию по некой виртуальной корзине товаров и услуг, которая является неактуальной как по набору, так и по ценам. И эту статистику берет на вооружение Центробанк, который бессмысленно следует задаче снизить инфляцию, чтобы создать условия для роста экономики.
  • Настоящая инфляция, которую не хотят видеть в ЦБ, за последние 12 месяцев ускорилась в 5 раз на фоне того, что данные от властей никак не поменялись. В «Ромире» отмечают, что девальвация рубля, которую называли «превосходной» в правительстве, ускорила рост цен на множество продуктов на рынке. Все потому, что преобладает импорт и импортные составляющие. Поэтому граждане не могут по совету Путина не обращать внимания на курс рубля.
  • Более того, цены растут и из-за роста налогов. В том числе маркировки товаров, которая навязывается россиянам для предоставления ренты отдельным олигархам. Дополнительным квазиналогом уже обложены: обувь, меха, лекарства, молочная продукция, шины и даже питьевая вода. Производителям и ритейлерам ничего не остается в этих условиях – они переписывают ценники одновременно.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Арктика хорошо тает и без Чубайса». Экс-главе «Роснано» нашли новую должность

«Арктика хорошо тает и без Чубайса». Экс-главе «Роснано» нашли новую должность
Политика

Путин призвал отказаться от доллара. Россияне его не послушали

Путин призвал отказаться от доллара. Россияне его не послушали
Экономика

Германия отказывается от российского угля

Германия отказывается от российского угля
Экономика 2

Долларов нет. Российские банки испытывают валютный голод

Долларов нет. Российские банки испытывают валютный голод
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Новая переливная платина появилась в Волго-Ахтубинской пойме

Новая переливная платина появилась в Волго-Ахтубинской пойме

Перспективное газоконденсатное месторождение открыто в Якутии

Перспективное газоконденсатное месторождение открыто в Якутии

Новости дня

14:47 Врач рассказал, как не заразиться COVID-19 от членов семьи Врач рассказал, как не заразиться COVID-19 от членов семьи
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
14:42 В Кремле оценили расширение санкций США против СП-2 В Кремле оценили расширение санкций США против СП-2
13:46 Российским учителям хотят увеличить зарплаты Российским учителям хотят увеличить зарплаты
13:23 Власти Москвы оценили эффективность вакцины от COVID-19 "Спутник V" Власти Москвы оценили эффективность вакцины от COVID-19 "Спутник V"
11:32 В России COVID-19 диагностировали еще у 27403 человек В России COVID-19 диагностировали еще у 27403 человек
11:04 Конгресс США одобрил расширенные санкции против СП-2 Конгресс США одобрил расширенные санкции против СП-2
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
10:33 ОПЕК+ договорился нарастить добычу нефти с января 2021 года ОПЕК+ договорился нарастить добычу нефти с января 2021 года

Узнай, страна!

03 ДЕК, 20:20 Новая переливная платина появилась в Волго-Ахтубинской пойме Новая переливная платина появилась в Волго-Ахтубинской пойме
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
03 ДЕК, 18:46 Перспективное газоконденсатное месторождение открыто в Якутии Перспективное газоконденсатное месторождение открыто в Якутии
03 ДЕК, 17:11 Добыча золота и иностранные инвесторы. Анализ деятельности ДФО за ноябрь Добыча золота и иностранные инвесторы. Анализ деятельности ДФО за ноябрь
03 ДЕК, 15:42 Реестры как инструмент развития отечественной IT отрасли Реестры как инструмент развития отечественной IT отрасли
03 ДЕК, 15:15 ТПП РФ предлагает закрепить порядок установления выставочного приоритета товарного знака ТПП РФ предлагает закрепить порядок установления выставочного приоритета товарного знака
02 ДЕК, 20:06 «Золотой каток» и 6 млн тонн зерновых. Анализ деятельности ЦФО за ноябрь. «Золотой каток» и 6 млн тонн зерновых. Анализ деятельности ЦФО за ноябрь.
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
02 ДЕК, 18:57 В Приморском крае спасают животных после сильного циклона В Приморском крае спасают животных после сильного циклона
02 ДЕК, 17:16 Власти Амурской области благоустраивают территории по инициативе жителей Власти Амурской области благоустраивают территории по инициативе жителей
01 ДЕК, 18:52 Власти Оренбуржья увеличивают субсидии аграриям Власти Оренбуржья увеличивают субсидии аграриям
01 ДЕК, 17:09 Уникальная пермская IT-разработка помогает бороться с коронавирусом Уникальная пермская IT-разработка помогает бороться с коронавирусом
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter