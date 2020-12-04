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Набиуллина ошиблась с инфляцией. Цены выросли в 3,5 раза больше
4 Декабря 2020 81 0 Экономика
Центробанк постоянно повторяет установку про инфляцию – она не должны превысить 4,2%. Росстат ежемесячно докладывает о низких темпах роста цен, которые укладываются в пресловутые 4%. Но в действительности бумажная реальность, которую власти рисуют в своих отчетах, не совпадает с той, что видят россияне. По данным «Ромира», реальная инфляция в 2020 году уже составила 14%.
Инфляция в 4%? Нет, не слышали
- Рост цен на товары повседневного спроса, включая продукты питания, моющие средства, предметы личной гигиены, косметику, одежду и лекарства оказался в 3,5 раза выше, чем официальный показатель инфляции. К такому выводу пришли эксперты «Ромира».
- По итогам октября 2020 года они установили, что цены за год увеличились на 14%. Но в Росстате и ЦБ об этом ничего не слышали – у них инфляция находится на уровне 3,99%, а продовольственная инфляция – 4,83%. Все дело в Росстате, который считает фиктивную инфляцию и создает комфортную альтернативную реальность для власти.
- Аналитики «Ромира» провели свои расчеты роста цен по факту продажи каждого продукта за год, а также на основе чеков из магазинов. Росстат же считает инфляцию по некой виртуальной корзине товаров и услуг, которая является неактуальной как по набору, так и по ценам. И эту статистику берет на вооружение Центробанк, который бессмысленно следует задаче снизить инфляцию, чтобы создать условия для роста экономики.
- Настоящая инфляция, которую не хотят видеть в ЦБ, за последние 12 месяцев ускорилась в 5 раз на фоне того, что данные от властей никак не поменялись. В «Ромире» отмечают, что девальвация рубля, которую называли «превосходной» в правительстве, ускорила рост цен на множество продуктов на рынке. Все потому, что преобладает импорт и импортные составляющие. Поэтому граждане не могут по совету Путина не обращать внимания на курс рубля.
- Более того, цены растут и из-за роста налогов. В том числе маркировки товаров, которая навязывается россиянам для предоставления ренты отдельным олигархам. Дополнительным квазиналогом уже обложены: обувь, меха, лекарства, молочная продукция, шины и даже питьевая вода. Производителям и ритейлерам ничего не остается в этих условиях – они переписывают ценники одновременно.
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