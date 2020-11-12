Набиуллина объяснила, зачем напечатала 2 трлн рублей и какие риски это несет 133 0 Экономика

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отказалась считать запуском «печатного станка» эмиссию 2 трлн руб. для госбанков, которые они вложили в государственный долг и помогли тем самым профинансировать дефицит бюджета. Выступая в Госдуме, Набиуллина подчеркнула, что ЦБ передал деньги банкам «не навсегда». Поэтому не стоит переживать по поводу инфляции из-за резкого роста денежной массы, заверила чиновница, пообещав больше не использовать «нетрадиционные инструменты» денежно-кредитной политики.