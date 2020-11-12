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Набиуллина объяснила, зачем напечатала 2 трлн рублей и какие риски это несет

12 Ноября 2020 133 0 Экономика
Набиуллина объяснила, зачем напечатала 2 трлн рублей и какие риски это несет

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отказалась считать запуском «печатного станка» эмиссию 2 трлн руб. для госбанков, которые они вложили в государственный долг и помогли тем самым профинансировать дефицит бюджета. Выступая в Госдуме, Набиуллина подчеркнула, что ЦБ передал деньги банкам «не навсегда». Поэтому не стоит переживать по поводу инфляции из-за резкого роста денежной массы, заверила чиновница, пообещав больше не использовать «нетрадиционные инструменты» денежно-кредитной политики.

Печатный станок никто не запускал, а два лишних триллиона появились

  • Депутаты Госдумы сильно обеспокоились по поводу сообщений о запуске Центробанком «печатного станка». Как известно, ведомство Эльвиры Набиуллиной уже напечатало 1,2 трлн руб. для трех госбанков, чтобы они смогли на эти деньги купить госдолг у Минфина и тем самым профинансировать дефицит федерального бюджета. До конца года ЦБ предоставит избранным банкам еще 800 млрд руб. в виде поддержки их балансов.
  • Во время выступления в Госдуме Набиуллиной пришлось объясниться, почему она включила «печатный станок» и чего стоит ждать от эмиссии дополнительных 2 трлн руб. в ситуации, когда денежная масса в экономике из-за кризиса выросла до рекорда – 13 трлн.
  • По словам главы ЦБ, она начала вливать рубли в банковскую систему в связи с тем, то «бюджет достаточно активно занимал» у банков деньги. При этом основные траты средств, которые занял Минфин, придутся на конец года. Чтобы поддержать до этого момента банки, у которых закончились рубли, ЦБ решил напечатать 2 трлн руб.
  • Однако Набиуллина отказывается называть это «включением печатного станка». Она считает, что получение банками триллионы рублей, которые они вложили в госдолг, не несут инфляционных рисков. Несмотря на это, ЦБ впредь будет избегать «нетрадиционной денежно-кредитной политики».
  • Чтобы больше не печатать деньги, Набиуллина воспользуется потенциалом снижения ключевой ставки. С начала года она снизила ее на 2%, до 4,25%. В августе ЦБ взял паузу в снижении ставки и теперь выжидает, «когда вот это пространство (дополнительного снижения) целесообразно использовать».
  • Набиуллина сослалась на другие страны, где «исчерпаны традиционные инструменты денежно-кредитной политики». По всей видимости, она имела в виду США и Евросоюз, центробанки которых начали печатать деньги для поддержки экономики. «Нам, конечно, надо такой ситуации постараться избегать», – заявили глава ЦБ, только что напечатавшая 2 трлн руб. для банков.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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