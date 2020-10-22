Набиуллина напечатала триллион рублей для бюджета 43 0 Экономика

«Печатный станок» Центробанка с начала октября напечатал триллион новых рублей, которые получили государственные банки и сразу же вложили их в государственный долг России. Схема, придуманная главой Минфина Антоном Силуановым и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, решает две задачи: позволяет занять Минфину 2 трлн руб. до конца года в отсутствие реальных покупателей долга, а также заработать банковскому сектору на перекладывании денег из одного кармана в другой около 30-60 млрд руб. дополнительной прибыли.