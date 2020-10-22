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Набиуллина напечатала триллион рублей для бюджета

22 Октября 2020 43 0 Экономика
Набиуллина напечатала триллион рублей для бюджета

«Печатный станок» Центробанка с начала октября напечатал триллион новых рублей, которые получили государственные банки и сразу же вложили их в государственный долг России. Схема, придуманная главой Минфина Антоном Силуановым и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, решает две задачи: позволяет занять Минфину 2 трлн руб. до конца года в отсутствие реальных покупателей долга, а также заработать банковскому сектору на перекладывании денег из одного кармана в другой около 30-60 млрд руб. дополнительной прибыли.

«Печатный станок» работает в ударном темпе

  • В среду, 21 октября, Минфин в третий раз за октябрь установил второй по значимости рекорд по продаже государственного долга. Ведомство заняло 348 млрд руб. Неделей ранее сумма была чуть больше – 372 млрд руб., а в первую неделю октября – 330 млрд. Итого только за неполный октябрь госдолг России увеличился на 1,05 трлн руб. К примеру, во втором квартале понадобилось три месяца, чтобы занять столько же.
  • Минфин продавал бумаги нескольких типов: облигации федерального займа на 5 лет, бумаги с плавающей ставкой со сроком погашения в 2028 году и классические облигации. Естественно, самыми популярными стали облигации с плавающей ставкой – их купили на 310 млрд руб., поскольку на них можно больше заработать.
  • Но кто купил весь этот долг? По закону Центробанку запрещено напрямую печатать деньги для финансирования госдолга. Поэтому регулятор печатает деньги для государственных банков, которые берут их в рамках операции репо. На прошлой неделе ЦБ выдал банкам 620 млрд руб. Проблема в этой схеме только одна: банки берут у ЦБ деньги под 4,25% годовых, а отдают их Минфину под 5,5-6% годовых. Разницу кладут себе в карман, а это до 60 млрд руб.
  • У самих банков нет денег для финансирования госдолга – к середине октября избыток рублей на их счетах в ЦБ упал до 800 млрд руб. Но если посчитать, сколько банки должны Минфину и ЦБ, то они сидят в глубоком минусе – на 4 трлн руб. их обязательства превышают реально располагаемые средства.
  • При этом все будет выглядеть еще абсурднее, если разобраться с самим дефицитом бюджетом. По итогам года он составит 4,4 трлн руб. (ранее называлась более высокая цифра – 4,7 трлн). Минфин до октября уже занял 2,5 трлн руб. То есть ему осталось занять 1,9 трлн., но в плане до конца года стоит цифра 2 трлн.
  • Однако дальше – больше: остатки на счетах Минфина составляют более 3 трлн руб. – это неизрасходованные средства на никому не нужные нацпроекты и другие бюджетные статьи. По идее Минфин мог бы вообще отказаться от заимствований. Но предписанные правила МВФ для бюджетного процесса прямо запрещают перекидывать деньги с одних статей на другие. То есть имея 3 трлн руб., Минфин должен занимать 2 трлн. А наживаются на этом слепом следовании правилам банки.
  • Сейчас Минфин близок к тому, чтобы досрочно занять свои 2 трлн руб. и прекратить говорить о дефиците бюджета. При этом госдолг России, по словам того же министра финансов, перешагнет «опасную» черту в 21% ВВП. Избыток же напечатанных рублей ничего хорошего не предвещает – он грозит ускорением инфляции и девальвацией рубля.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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