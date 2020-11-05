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Набиуллина снова ударит по вкладам. Банкиры ждут ставки в 1,5-2%
5 Ноября 2020 165 0 Экономика
Центробанк снизил ключевую ставку до рекордных 4,25% в июле 2020 года. Тем самым регулятор приблизил ее к самому низкому показателю за всю историю Российского государства – ставка в 4% была только в дореволюционной России. Уровень ключевой ставки определяет стоимость денег в экономике, напрямую влияя на процентные платежи по кредитам и депозитам в коммерческих банках. В то время как ЦБ стремился сделать кредиты дешевле, банки опустили доходность вкладов ниже инфляции. То, что россияне теряют свои сбережения, банкиров не волнует – экономику придется восстанавливать за счет накоплений граждан, а самим гражданам привыкать к ставкам в 2 раза ниже инфляции – в 1,5-2%.
Россиян еще больше «порадуют» ставками
- В ближайшем будущем ставки по вкладам физических лиц в российских банках могут опуститься до 1,5-2%. Об этом Bloomberg заявил топ-менеджер Альфа-Банка. Причина этого – мягкая денежно-кредитная политика Центробанка, который уже опустил ключевую ставку до 4,25% годовых.
- На текущий момент топ-10 банков предлагают доходность депозитов на уровне 4,3%. При накопленной инфляции в 3,8% и ожидаемом ее росте до 4,2% к концу года ставки банков едва ли покрывают рост цен. Это делает невыгодным хранение денег в банках – они не приносят дохода.
- В крупнейшем государственном «Сбербанке» новые вклады нельзя открыть по ставке выше 3,5%, а в крупнейшем частном Альфа-Банке максимальная ставка не превышает 3,56% по годовому депозиту на сумму до 200 тыс. руб. Другими словами, кладя деньги на депозит, вкладчики теряют около 0,7% от его суммы в течение срока размещения.
- Глава ЦБ Эльвира Набиуллина обратила внимание на эту проблему. Она предупредила банкиров о том, что россияне заберут в ближайшее время несколько триллионов со срочных вкладов из-за низких ставок. Однако объем рублевых вкладов сроком более 30 дней уже сократился с начала года более чем на 6%. Россияне забрали с таких вкладов 685 млрд руб., переложив еще 2,842 трлн руб. на карточные счета.
- В Альфа-Банке отмечают, что ждут постепенного привыкания клиентов к тому, что «нормальная ставка по депозитам это 1,5-2% в рублях в год». До этого настолько низкие ставки были только для долларовых вкладов. Никакого стимула вкладывать деньги на таких условиях нет: при инфляции в 4% по истечению срока вклада его сумма в реальном выражении уменьшится на 2%. Более того, придется заплатить 13% от «дохода» по процентам, если вклад или сумма вкладов превысит 1 млн руб.
- Но ставки в 1,5-2% определенно россияне увидят. По словам зампредседателя правления Альфа-Банка Алексея Чухлова, ЦБ пока не снижает савку, но в течение девяти месяцев он сделает это. «А как иначе экономику поднимать? Единственное, что есть в руках – это еще чуть-чуть снизить ставку на выходе из кризиса», – сказал Чухлов Bloomberg. По его мнению, ЦБ может снизить ставку еще на 0,25-0,5%, даже если она окажется немного ниже инфляции. Это, в свою очередь, развяжет руки банкирам, которые не считают, что сильно пострадают, если предложат клиентам депозиты под 1,5% годовых.
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