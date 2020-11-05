Набиуллина снова ударит по вкладам. Банкиры ждут ставки в 1,5-2% 165 0 Экономика

Центробанк снизил ключевую ставку до рекордных 4,25% в июле 2020 года. Тем самым регулятор приблизил ее к самому низкому показателю за всю историю Российского государства – ставка в 4% была только в дореволюционной России. Уровень ключевой ставки определяет стоимость денег в экономике, напрямую влияя на процентные платежи по кредитам и депозитам в коммерческих банках. В то время как ЦБ стремился сделать кредиты дешевле, банки опустили доходность вкладов ниже инфляции. То, что россияне теряют свои сбережения, банкиров не волнует – экономику придется восстанавливать за счет накоплений граждан, а самим гражданам привыкать к ставкам в 2 раза ниже инфляции – в 1,5-2%.