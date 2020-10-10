Набиуллина напечатает триллион для бюджета. Рублю станет плохо 700 1 Экономика

Российские власти не удержались от соблазна запустить «печатный станок» для решения проблемы дефицита бюджета. После того как иностранные инвесторы объявили бойкот государственному долгу России, занять Минфин может только на внутреннем рынке у крупнейших банков. Но они уже много вложили в российский госдолг и отказываются добавлять еще около 2 трлн руб. Поэтому специально для них Центробанк предложит до 1,4 трлн руб. особых займов. Эти деньги регулятор напечатает, чтобы спасти бюджет страны, но поставит под удар рубль.