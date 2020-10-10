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Набиуллина напечатает триллион для бюджета. Рублю станет плохо

10 Октября 2020 700 1 Экономика
Набиуллина напечатает триллион для бюджета. Рублю станет плохо

Российские власти не удержались от соблазна запустить «печатный станок» для решения проблемы дефицита бюджета. После того как иностранные инвесторы объявили бойкот государственному долгу России, занять Минфин может только на внутреннем рынке у крупнейших банков. Но они уже много вложили в российский госдолг и отказываются добавлять еще около 2 трлн руб. Поэтому специально для них Центробанк предложит до 1,4 трлн руб. особых займов. Эти деньги регулятор напечатает, чтобы спасти бюджет страны, но поставит под удар рубль.

Дефицит начали покрывать «печатным станком»

  • Глава ЦБ Эльвира Набиуллина готовится напечатать до 1 трлн руб., чтобы покрыть дефицит бюджета. Поскольку закон запрещает ЦБ покупать госдолг России за счет денежной эмиссии, действовать регулятор будет через банковскую систему, а именно – через несколько крупнейших банков, которые в сентябре уже вложили в бюджет по такой схеме 683 млрд руб., а с начала года купили долга на 1,7 трлн руб.
  • Триллион рублей – это половина от того, что Минфин собирается занять в четвертом квартале и почти одна пятая от общего дефицита в 4,7 трлн руб. Согласно заявлению ЦБ от 9 октября, помимо триллиона регулятор предоставит банкам еще 400 млрд руб. на один год. Итого получается 1,4 трлн руб., тогда как для выполнения плана нужно 1,7 трлн.
  • Финансировать банки ЦБ будет за счет увеличения в 10 раз лимита по операциям месячного репо. Эти операции подразумевают выдачу регулятором денег банкам под залог ценных бумаг. В качестве ценных бумаг выступают сами облигации федерального займа (ОФЗ). В свою очередь, ОФЗ служат инструментом привлечения госдолга для Минфина. В этом моменте круг замыкается – банки вкладывают деньги в облигации, затем несут их в ЦБ и выручают свежеотпечатанные рубли.
  • По словам источников Bloomberg, придуманный ЦБ механизм позволит печатать рубли для федерального бюджета и избежать расходования Фонда национального благосостояния, который Владимир Путин запретил тратить даже на помощь россиянам. Сам же ЦБ объясняет потребность вливания в банки 1 трлн руб. тем, что из-за покупки госдолга у них могут возникнуть «кратковременные дисбалансы распределения ликвидности». Поэтому регулятор стремится предоставить кредитным организациям «больше гибкости».
  • По данным аналитиков Райффайзенбанка, после отказа иностранных инвесторов покупать российский госдолг бремя спасения федерального бюджета легло на госбанки, которые покупали ОФЗ за счет рублевых резервов. Но с начала февраля резервы сжались с 4,3 до 2,1 трлн руб. Теперь банкам требуются прямые вливания со стороны ЦБ.
  • При этом кредитные организации, оказав услугу правительству, еще и заработают на ней: от ЦБ они получат 1 трлн руб. по ставке 4,25% годовых, а на облигациях заработают 5,8% годовых. Все выглядит выигрышно для всех участников операций, однако аналитики предупреждают: из-за новой схемы рубль может рухнуть до конца года – запуск «печатного станка» еще ни одной валюте не шел на пользу.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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