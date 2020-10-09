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Рубль рухнет из-за схемы с госдолгом России
9 Октября 2020 1159 0 Экономика
В сентябре Минфин побил очередной рекорд и занял для финансирования дефицита бюджета 833 млрд руб. Как стало известно позднее, 700 млрд руб. правительству одолжили крупнейшие госбанки страны. «Ведомости» обнаружили схему, при которой Центробанк выдавал госбанкам кредиты на покупку долговых облигаций за счет «печатного станка». Эксперты говорят, что дополнительная эмиссия рублей приведет к росту инфляции и поставит курс рубля под угрозу.
Занять любой ценой
- Минфин России в 2020 году решает одну тяжелую и беспрецедентную задачу – увеличивает государственный долг страны на 4,7 трлн руб., чтобы залатать дыру в федерального бюджете, не использовав при этом предназначенные на такой случай резервы. Во втором квартале за счет ралли, связанном со снижением ключевой ставки, ведомству удалось занять 1 трлн руб. В третьем квартале план был увеличен до 1,5 трлн руб. Но иностранные инвесторы охладели к российскому госдолгу и объявили ему бойкот. В июле и августе аукционы по этой причине проваливались. Тогда в сентябре Минфин провернул схему с банками.
- Центробанку законом запрещено напрямую покупать госдолг России. Но он может выдавать кредиты на его покупку госбанкам. Средства для этого добываются старым методом – включением «печатного станка», то есть денежной эмиссией. По данным «Ведомостей», из 833 млрд руб., которые Минфин привлек в сентябре, 700 млрд дали госбанки, воспользовавшись кредитами от ЦБ.
- Однако у этой схемы есть большой недостаток: увеличение денежной массы в экономике, которая находится в рецессии – сокращается на 4-5% ВВП, может привести только к одному – всплеску инфляции. Рост цен, в свою очередь, сделает российские активы непривлекательными для иностранцев, и они начнут выводить деньги из страны. Это ударит по курсу рубля, который и так кое-как удалось стабилизировать после девальвации в сентябре.
- ЦБ теоретически может выкупать долговые облигации у банков, но это будет аналогично программе количественного смягчения, которая приведет к тем же последствиям – разгону инфляции.
- В отсутствие хороших решений и иностранных инвесторов, которые ранее покупали до 69% госдолга России, Минфин придумывает разные схемы. Например, на первых двух аукционах в октябре он продал госдолг на 345,7 млрд руб., из которых 263 млрд купили два крупнейших госбанка страны. Причем, накануне аукционов Минфин перечислил им из своих резервов 210 млрд руб. в рамках операции репо, а еще 53 млрд подбросил ЦБ со своих счетов.
- Деньги банкам давались по ставке 4,05%, а по облигациям они получают доход в 5,8%. Поэтому, что бы ни придумывало правительство, банки остаются в плюсе и увеличивают прибыль, делая ее на госдолге страны. Тем не менее до конца года Минфин намерен занять еще около 1,7 трлн руб. Это приведет к придумыванию новых схем финансирования долга, не все из которых пройдут бесследно для рубля.
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