Рубль рухнет из-за схемы с госдолгом России 1159 0 Экономика

В сентябре Минфин побил очередной рекорд и занял для финансирования дефицита бюджета 833 млрд руб. Как стало известно позднее, 700 млрд руб. правительству одолжили крупнейшие госбанки страны. «Ведомости» обнаружили схему, при которой Центробанк выдавал госбанкам кредиты на покупку долговых облигаций за счет «печатного станка». Эксперты говорят, что дополнительная эмиссия рублей приведет к росту инфляции и поставит курс рубля под угрозу.