Набиуллина бросит рубль на растерзание санкциям 754 0 Экономика

Центробанк сократит продажу валюты из Фонда национального благосостояния для поддержки рубля и покрытия дефицита бюджета. С 7 сентября по 6 октября регулятор продаст 0,7 млрд долларов на Московской бирже, тогда как в августе продавал 0,9 млрд, а в июле – 1,8 млрд. Это сознательная стратегия экономии резервов – при более низком курсе рубля за установленный объем валюты можно получить больший объем рублей. При этом российская валюта лишается поддержки в тот момент, когда России угрожают санкции и рубль торгуется дешевле валют развивающихся стран на 13%.