Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
04 СЕН, 11:35 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

04 СЕН, 11:35 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Набиуллина бросит рубль на растерзание санкциям

4 Сентября 2020 754 0 Экономика
Набиуллина бросит рубль на растерзание санкциям

Центробанк сократит продажу валюты из Фонда национального благосостояния для поддержки рубля и покрытия дефицита бюджета. С 7 сентября по 6 октября регулятор продаст 0,7 млрд долларов на Московской бирже, тогда как в августе продавал 0,9 млрд, а в июле – 1,8 млрд. Это сознательная стратегия экономии резервов – при более низком курсе рубля за установленный объем валюты можно получить больший объем рублей. При этом российская валюта лишается поддержки в тот момент, когда России угрожают санкции и рубль торгуется дешевле валют развивающихся стран на 13%.

Сворачивание поддержки в самый важный момент

  • Банк России объявил о сворачивании поддержки рубля. Объем валютных интервенция на Московской бирже с 7 сентября по 6 октября составит 54 млрд руб. Это означает, что ежедневно по поручению Минфина регулятор будет продавать из Фонда национального благосостояния валюты на 2,5 млрд руб. В августе, когда рубль слабел, продажи составляли 3,1 млрд руб. Таким образом, объем интервенций сократится на 20% и будет равняться 0,7 млрд долларов.
  • Поддержка рубля в сентябре со стороны Центробанка будет минимальной. Активные продажи валюты регулятор начал в марте на фоне девальвации рубля. Тогда на рынке было продано 1,1 млрд долларов, в апреле – 4,8 млрд, а в мае и июне – 2,7 и 2,9 млрд. С июля объем продаж сократился до 1,8 млрд, а в августе упал до 0,9 млрд.
  • Отказ от распродажи ФНБ сопровождался риторикой финансовых властей об отсутствии необходимости поддерживать рубль и достижении нефти цены отсечения – 42,3 долларов за баррель (при этой цене доходы сверх этой суммы идут в ФНБ, а значит, нет необходимости брать из него деньги на покрытие дефицита бюджета). Эксперты видели в этом желание ослабить рубль для решения проблемы дефицита бюджета, который достигнет по итогам года 4-5 трлн руб.
  • В сентябре Минфин не объяснил, почему интервенции будут сокращены до 0,7 млрд долларов. Более того, ведомство засекретило нефтегазовые доходы в бюджете. Теперь сторонние аналитики не могут спрогнозировать выпадающие или избыточные нефтегазовые доходы предстоящего месяца и не знают, сколько нефтегазовых доходов получила Россия. Соответственно, отсутствует возможность понять, сколько ЦБ будет тратить на поддержку рубля, а, следовательно, теряется один из показателей, влияющий на курс российской валюты.
  • Однако аналитики убеждены – снижение интервенций ЦБ ослабит рубль, поскольку он будет менее защищен по отношению к оттоку капитала и угрозам санкций. Кризис в Белоруссии и отравление Навального уже привели к тому, что по сравнению с валютами развивающихся стран рубль торгуется на 13% ниже, чем должен. В сентябре рубль может испытывать серьезное давление из-за потока негативных новостей.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

В кольце врагов. Власти загонят Россию в госплан СССР

В кольце врагов. Власти загонят Россию в госплан СССР
Экономика

Госдолг России продали двум таинственным покупателям

Госдолг России продали двум таинственным покупателям
Экономика 1

Почему продажу вещей на «Авито» нельзя обложить налогом

Почему продажу вещей на «Авито» нельзя обложить налогом
Экономика

Меркель фальсифицировала отравление Навального. Лукашенко подслушал разговор

Меркель фальсифицировала отравление Навального. Лукашенко подслушал разговор
Политика 2

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения

В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения

В Кузбассе начали серийное производство модульного вездехода «на лыжах», не имеющего аналогов в мире

В Кузбассе начали серийное производство модульного вездехода «на лыжах», не имеющего аналогов в мире

Новости дня

11:20 В России обнаружено более 5 тыс. инфицированных коронавриусом В России обнаружено более 5 тыс. инфицированных коронавриусом
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
10:20 Эксперты дали прогноз по курсу рубля Эксперты дали прогноз по курсу рубля
09:55 Правительство Германии отрицает фальсификацию отравления Навального Правительство Германии отрицает фальсификацию отравления Навального
03 СЕН, 20:46 Исследование: темная энергия находится в межгалактических пустотах Исследование: темная энергия находится в межгалактических пустотах
03 СЕН, 19:35 В Иерусалиме обнаружен таинственный дворец эпохи библейского царства В Иерусалиме обнаружен таинственный дворец эпохи библейского царства
03 СЕН, 18:23 Россия и Белоруссия обсудят поставки нефти и газа Россия и Белоруссия обсудят поставки нефти и газа
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
03 СЕН, 17:42 Встреча премьеров России и Белоруссии в Минске завершилась Встреча премьеров России и Белоруссии в Минске завершилась

Узнай, страна!

11:12 В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
08:02 В Кузбассе начали серийное производство модульного вездехода «на лыжах», не имеющего аналогов в мире В Кузбассе начали серийное производство модульного вездехода «на лыжах», не имеющего аналогов в мире
03 СЕН, 11:22 В Нижегородской области создадут 2000 новых рабочих мест в мега-комплексе «зеленой» металлургии В Нижегородской области создадут 2000 новых рабочих мест в мега-комплексе «зеленой» металлургии
03 СЕН, 10:24 В Уфе построили новую Набережную реки Белой, чтобы предотвратить ущерб от паводка на 13 млрд рублей В Уфе построили новую Набережную реки Белой, чтобы предотвратить ущерб от паводка на 13 млрд рублей
03 СЕН, 09:01 На Ставрополье открылся крупнейший на Юге России оптово-розничный рынок продовольствия На Ставрополье открылся крупнейший на Юге России оптово-розничный рынок продовольствия
02 СЕН, 18:19 В Петербурге спустили на воду первый траулер-процессор серии судов общей стоимостью 38,4 млрд рублей В Петербурге спустили на воду первый траулер-процессор серии судов общей стоимостью 38,4 млрд рублей
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
02 СЕН, 18:01 В Томске начали серийное производство систем управления для первых в мире беспилотных комбайнов В Томске начали серийное производство систем управления для первых в мире беспилотных комбайнов
02 СЕН, 17:39 В Калининграде открыли первую очередь нового филиала Нахимовского военно-морского училища В Калининграде открыли первую очередь нового филиала Нахимовского военно-морского училища
02 СЕН, 11:02 Елена Медведева: восстановление экономики ЕС пройдет на основе "зеленой стратегии" Елена Медведева: восстановление экономики ЕС пройдет на основе "зеленой стратегии"
01 СЕН, 16:35 Ассоциация "Промжелдортранс" предлагает продлить обсуждение новых правил технической эксплуатации Ассоциация "Промжелдортранс" предлагает продлить обсуждение новых правил технической эксплуатации
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter