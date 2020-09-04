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Набиуллина бросит рубль на растерзание санкциям
4 Сентября 2020 754 0 Экономика
Центробанк сократит продажу валюты из Фонда национального благосостояния для поддержки рубля и покрытия дефицита бюджета. С 7 сентября по 6 октября регулятор продаст 0,7 млрд долларов на Московской бирже, тогда как в августе продавал 0,9 млрд, а в июле – 1,8 млрд. Это сознательная стратегия экономии резервов – при более низком курсе рубля за установленный объем валюты можно получить больший объем рублей. При этом российская валюта лишается поддержки в тот момент, когда России угрожают санкции и рубль торгуется дешевле валют развивающихся стран на 13%.
Сворачивание поддержки в самый важный момент
- Банк России объявил о сворачивании поддержки рубля. Объем валютных интервенция на Московской бирже с 7 сентября по 6 октября составит 54 млрд руб. Это означает, что ежедневно по поручению Минфина регулятор будет продавать из Фонда национального благосостояния валюты на 2,5 млрд руб. В августе, когда рубль слабел, продажи составляли 3,1 млрд руб. Таким образом, объем интервенций сократится на 20% и будет равняться 0,7 млрд долларов.
- Поддержка рубля в сентябре со стороны Центробанка будет минимальной. Активные продажи валюты регулятор начал в марте на фоне девальвации рубля. Тогда на рынке было продано 1,1 млрд долларов, в апреле – 4,8 млрд, а в мае и июне – 2,7 и 2,9 млрд. С июля объем продаж сократился до 1,8 млрд, а в августе упал до 0,9 млрд.
- Отказ от распродажи ФНБ сопровождался риторикой финансовых властей об отсутствии необходимости поддерживать рубль и достижении нефти цены отсечения – 42,3 долларов за баррель (при этой цене доходы сверх этой суммы идут в ФНБ, а значит, нет необходимости брать из него деньги на покрытие дефицита бюджета). Эксперты видели в этом желание ослабить рубль для решения проблемы дефицита бюджета, который достигнет по итогам года 4-5 трлн руб.
- В сентябре Минфин не объяснил, почему интервенции будут сокращены до 0,7 млрд долларов. Более того, ведомство засекретило нефтегазовые доходы в бюджете. Теперь сторонние аналитики не могут спрогнозировать выпадающие или избыточные нефтегазовые доходы предстоящего месяца и не знают, сколько нефтегазовых доходов получила Россия. Соответственно, отсутствует возможность понять, сколько ЦБ будет тратить на поддержку рубля, а, следовательно, теряется один из показателей, влияющий на курс российской валюты.
- Однако аналитики убеждены – снижение интервенций ЦБ ослабит рубль, поскольку он будет менее защищен по отношению к оттоку капитала и угрозам санкций. Кризис в Белоруссии и отравление Навального уже привели к тому, что по сравнению с валютами развивающихся стран рубль торгуется на 13% ниже, чем должен. В сентябре рубль может испытывать серьезное давление из-за потока негативных новостей.
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