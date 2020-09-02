Навального отравили «Новичком». Рубль рухнул под угрозой санкций 498 0 Экономика

Немецкие специалисты из лаборатории Бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок», которым до этого были отравлены Скрипали в Солсбери. Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт заявил о передаче информации партнерам по НАТО и ЕС. В Кремле никаких сведений об анализах Навального не получали. Рубль рухнул более чем на 2% в ожидании предстоящих санкций.