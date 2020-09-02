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Навального отравили «Новичком». Рубль рухнул под угрозой санкций

2 Сентября 2020 498 0 Экономика
Навального отравили «Новичком». Рубль рухнул под угрозой санкций

Немецкие специалисты из лаборатории Бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок», которым до этого были отравлены Скрипали в Солсбери. Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт заявил о передаче информации партнерам по НАТО и ЕС. В Кремле никаких сведений об анализах Навального не получали. Рубль рухнул более чем на 2% в ожидании предстоящих санкций.

Отравление оппозиционера нервно-паралитическим веществом

  • Главного оппозиционного политика России Алексея Навального отравили в Томске запрещенным международными конвенциями нервно-паралические веществом из группы «Новичок». Это показали анализы, сделанные в берлинской клинике «Шарите» и лаборатории Бундесвера. МИД Германии вызвал посла России для разъяснения ситуации, а всем партнерам по ЕС и НАТО Берлин разошлет информацию о характере отравления Навального.
  • В официальном заявлении правительства ФРГ говорится: «То, что Алексей Навальный стал жертвой нападения с помощью химического нервного агента в России, – это вопиющее событие». Власти Германии осудили эту атаку и потребовали у России объяснений. Канцлер Ангела Меркель обсудила дальнейшие шаги с министром финансов Олафом Шольцем, главой МИД Хайко Маасом и МВД Зррстом Зеехофером, а также министров обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
  • Правоохранительные органы России так и не возбудили уголовное дело о покушении на жизнь Навального, поскольку не увидели оснований для этого. Об этом заявил Интерфаксу источник в силовых структурах. Все, что хотят знать российские власти, – чем лечат Навального и не ухудшилось ли его состояние. Также у России есть свои анализы Навального - ни один из них не установил отравляющих веществ. !Этим выводам мы доверяем», – сказал источник Интерфакса.
  • Разработчик «Новичка» Владимир Углев считает вполне вероятным отравление Навального веществом. По его словам, «Новичок» могли «чем-то прикрыть», поскольку «динамика токсикологичесокго поражения совершенно искажена». Возможно, говорит он, добавили что-то из антагонистов фосфороорганических соединений для прикрытия самого вещества.
  • До этого, по сведениям Spiegel, врачи клиники «Шарите» консультировались с болгарскими специалистами, которые занимались отравлением бизнесмена Емельяна Гебрева в 2015 году, а после передали анализы в лабораторию Бундесвера и британскую лабораторию Porton Down, которая установила отравляющее вещество в случае Юрии и Сергея Скрипалей в 2018 году.
  • В Кремле по-прежнему ничего не знают и никаких сведений от немецких коллег не получали, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Между тем, Кремлю стоит побеспокоиться – рубль на новостях о подтверждении версии с отравлением Навального рухнул более чем на 2% по отношению к доллару – до 75 руб. за доллар и почти до 89 руб. за евро.
  • Рубль падает, поскольку США обещали санкции России, если отравление Навального будет подтверждено. Предположительно, речь шла об «адских санкциях», которые будут нацелены на ограничения для банковского сектора, государственного долга и расчетов в долларах. То, что Россию отключат от доллара, аналитики прогнозировали недавно.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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