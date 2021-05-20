На грани развала: власти предупредили о критическом износе коммунальной инфраструктуры
20 Мая 2021 396 3 Экономика
Износ сетей водо- и теплоснабжения, канализации и водоотведения в России достигает в среднем 60%. В некоторых регионах показатель превышает 70%, а по отдельным объектам – более 80%. Об этом рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству Андрей Шевченко. По его словам, денег на модернизацию у регионов нет – у всех дефицит.
Коммунальный упадок и развал
- Инфраструктура ЖКХ в России изношена в среднем на 60%, а в некоторых регионах более чем на 70%, по отдельным видам, например, канализации – в отдельных случаях на 80%. Коммунальные сети «уже давно не отвечают требованиям энергоэффективности и экологичности», передает РИА Новости слова представителя Совфеда Андрея Шевченко.
- На их модернизацию в общей сложности требуется не менее 4 трлн руб. Но региональные и муниципальные бюджеты испытывают дефицит. «Они явно не смогут изыскать соответствующие финансовые ресурсы», – говорит Шевченко. Денег хватает лишь на то, «чтобы устранять последствия ежегодно происходящих аварий в коммунальных сетях, проложенных еще в советское время».
- Федеральные власти пытались решить эту проблему – создали в 2019 году отдельную программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Под программу попадали 49,4 тыс. км ветхих тепломагистралей и 328,1 тыс. км ветхих водопроводов. Однако из бюджета деньги на эту программу так и не были выделены. На нее перекинули остатки Фонда содействия реформированию ЖКХ. Эти средства закончились уже к текущему году.
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- Глава департамента ЖКХ Минстроя Михаил Гилев говорил, что денег у министерства и фонда на решение проблем «физически нет». Тем временем модернизируется ежегодно лишь 1% сооружений при необходимом темпе обновления в 3-5%. На эти цели в бюджете 2021 года заложено всего 395.6 млрд руб., или 1,7%. Для сравнения: на армию силовиков бюджет тратит 5,695 трлн руб. Регионы тратят гораздо больше, но и этого недостаточно. В 2020 году на коммунальную инфраструктуру ушло 1,329 трлн руб., или 8,5% консолидированного бюджета.
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Печально, одни только слова, а дела нет...
была социалистическая система с мега проектами и общей централизованностью, пятилетними планами и производственными мощностями под это дело. побочным продуктом-паром, нагревали воду, для населения было отопление и горячая вода. мега объекты строились за городом, это десятки км до потребителей и потери...система изменилась, а ее база осталась прежней-советской, она не эффективна. нового не создали оставив монополистов, содержит которых как население, так и государство. за неэффективность приходится платить по полной программе и тем и другим. денег все время не хватает. сама жизнь россиян дорогая из за неэффективности их деятельности.
проклятые коммуняки и тиран Сталин ...