На грани развала: власти предупредили о критическом износе коммунальной инфраструктуры 396 3 Экономика

Износ сетей водо- и теплоснабжения, канализации и водоотведения в России достигает в среднем 60%. В некоторых регионах показатель превышает 70%, а по отдельным объектам – более 80%. Об этом рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству Андрей Шевченко. По его словам, денег на модернизацию у регионов нет – у всех дефицит.