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«Мы не можем просто так брать и запрещать»: Минфин выступил против ЦБ в вопросе запрета криптовалют

25 Января 2022 750 4 Экономика
«Мы не можем просто так брать и запрещать»: Минфин выступил против ЦБ в вопросе запрета криптовалют

Минфин раскритиковал предложение Центробанка запретить в России криптовалюты и обращение с ними. В финансовом ведомстве считают, что результатом запрета станет то, что технологии будут развиваться за пределами России. Позиция Минфина в этом плане оказалась близка к точке зрения Павла Дурова, который предупредил ЦБ об оттоке из России IT-специалистов в случае запрета криптовалют.

Минфин и ЦБ раскололи криптовалюты

  • Ведомство Антона Силуанова выступило против ведомства Эльвиры Набиуллиной: Минфин высказался против идеи ЦБ запретить в России криптовалюты. «Мы не можем просто так брать и какую-то из высокотехнологичных индустрий каким-то образом запрещать у нас в стране, чтобы она развивалась где-то в другой стране», – заявил на конференции «Криптовалюты: все, что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить» глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков (цитата по Forbes).
  • По мнению чиновника, чтобы обеспечить безопасность и защиту граждан, нужно выстроить правильное регулирование рынка криптовалют. Минфин над этим работает и уже подготовил свою концепцию регулирования – документ сейчас находится в аппарате правительства и ждет решения. «Мы не хотим, чтобы эти технологии уходили из нашей страны, хотелось бы развивать это внутри страны», – подчеркнул Чебесков.
  • Против запрета криптовалют ранее высказывался замглавы Минфина Алексей Моисеев. По его словам, запрещать криптовалюты в России уже поздно, так как в них вложились 10 млн россиян. Согласно подсчету Bloomberg, россияне держат 7 трлн руб. в криптовалюте, которая размещена на 17 млн криптокошельков. «Сейчас запрет может сделать для миллионов соотечественников проблемы, поскольку сделает незаконным то, чем они уже владеют. В связи с этим сейчас прорабатываются разные варианты регулирования», – подчеркивал Моисеев в декабре.
  • Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что запрет криптовалют в России приведет к оттоку IT-специалистов из страны и «уничтожит» ряд отраслей. «Рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ предлагает выплеснуть с водой и ребенка. Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере», – отметил Дуров.

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  • На прошлой неделе Bloomberg сообщил, что ФСБ убедила Набиуллину запретить криптовалюты в России, поскольку за счет них финансируется оппозиционная деятельность. После этого ЦБ опубликовал свое предложение о запрете. Как писала «Газета.ру» (статья оказалась удалена через время), за публикацией могло стоять желание «некоторых руководителей» повысить индекс цитирования определенной темы в СМИ. «Возможно, кому-то просто надо поднять этот индекс, а чем более спорными будут вопросы, тем лучше для цитируемости. К тому же у нас скоро годовая премия, сейчас как раз все отчитываются о результатах за год», – рассказал источник в ЦБ.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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А
17:19, 25.01 0 0
Александр:

У кого есть крипта, тот против. И чем её больше, тем он больше против.

В
16:28, 25.01 1 0
Вера:

Схватил Силуанова за задницу запрет на криптовалюту,видимо играет там по полной программе. Он вообще считает ,что в России невозможно развивать технологии без крипто валюты? Уходи,Силуанов,ты сделал всё для развала финансов России.

И
15:42, 25.01 1 0
И.И..:

неужели правительство не может брать, запрещать и увеличивать дань с граждан? может! но оно не может отказаться от криптоВАЛЮТЫ! причина?-санкции и ослабление рубля! нужна другая валюта, не доллар и не евро.

Х
15:41, 25.01 2 0
Хулио:

"технологии будут развиваться за пределами России" - почему будут? они итак развиваются (за пределами). За пределами уже практически всё, а у нас остались одни запреты.

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