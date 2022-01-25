«Мы не можем просто так брать и запрещать»: Минфин выступил против ЦБ в вопросе запрета криптовалют 750 4 Экономика

Минфин раскритиковал предложение Центробанка запретить в России криптовалюты и обращение с ними. В финансовом ведомстве считают, что результатом запрета станет то, что технологии будут развиваться за пределами России. Позиция Минфина в этом плане оказалась близка к точке зрения Павла Дурова, который предупредил ЦБ об оттоке из России IT-специалистов в случае запрета криптовалют.