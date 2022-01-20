ЦБ предложил запретить россиянам любые операции с криптовалютой и ввести ответственность за нарушение

Центробанк предложил ввести ответственность для россиян и юридических лиц за использование криптовалюты. ЦБ намерен запретить любые операции с криптовалютой и ее майнинг в России.

Об этом сообщает РИА Новости. ЦБ предложил запретить любые операции с криптовалютой на инфраструктуре российского финансового рынка; запретить выпуск, организацию обращения и обмен криптовалют на территории России; запретить банкам вкладывать свои деньги в криптовалюту; запретить майнинг в России.

Также ЦБ считает необходимым блокировать операции по продаже и покупке криптовалюты за реальные деньги. Сверх этого ЦБ настаивает на введение ответственности за покупку криптовалюты в России.

Ранее Bloomberg сообщил, что ФСБ убедила главу ЦБ Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютой в России, так как она используется для финансирования «нежелательных органзаций» и СМИ-«иноагентов».

Всего россияне владеют криптовалютой на 7 трлн руб. (92 млрд долларов), которые хранятся на 17 млн криптокошельков.