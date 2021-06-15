«Мы не можем просто сидеть и ждать: авось пронесет». Набиуллина пообещала «закручивание гаек» 11 0 Экономика

Рост цен в России вынуждает Центробанк жестко реагировать и повышать ключевую ставку. Глава Банка России Эльвира Набиуллина во время отчета в Госдуме заявила, что власти не могут «просто сидеть и ждать: авось пронесет» и цены снизятся. По ее мнению, этого не произойдет, а поэтому необходимо ужесточать денежно-кредитную политику.