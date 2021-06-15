«Мы не можем просто сидеть и ждать: авось пронесет». Набиуллина пообещала «закручивание гаек»
15 Июня 2021 11 0 Экономика
Рост цен в России вынуждает Центробанк жестко реагировать и повышать ключевую ставку. Глава Банка России Эльвира Набиуллина во время отчета в Госдуме заявила, что власти не могут «просто сидеть и ждать: авось пронесет» и цены снизятся. По ее мнению, этого не произойдет, а поэтому необходимо ужесточать денежно-кредитную политику.
Набиуллина объяснила ужесточение политики
- Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила с итоговым отчетом о работе регулятора в Госдуме. Она рассказала депутатам, что экономика России восстановилась на докризисный уровень, а «во многих отраслях» показатели уже превысили отметки начала 2020 года. На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку до 5,5% годовых и собирается дальше ужесточать денежно-кредитную политику. Но это не помешает тренду на восстановление, уверена Набиуллина.
- «Мы довольно долго держали ставку на низком уровне, чтобы быть уверенными, что не подрежем крылья восстанавливающейся экономике», – цитирует Набиуллину ТАСС. Глава ЦБ сравнила денежно-кредитную политику с одеждой по сезону. «В холод мы надеваем куртку, летнее платье будет висеть в шкафу до следующего теплого сезона», – сказала глава регулятора. С ключевой ставкой то же самое – «правильно подобранная одежда помогает нам не замерзнуть и не перегреться».
- На текущий момент настало время повышения ставки в ответ на рост инфляции, считает Набиуллина. К началу лета инфляция выросла на 6%, а летом может достигнуть 7%. Более того, продовольственная инфляция держится выше 8%. «Мы не можем просто сидеть и ждать: авось пронесет, авось цены снизятся, авось на мировом рынке цены снизятся и это повлияет на снижение инфляции», – сказала Набиуллина. По ее мнению, цены не снизятся, поэтому надо повышать ключевую ставку.
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- В России цены растут на широкий круг товаров. В связи с чем ЦБ должен «вернуть инфляцию к цели, иначе она грозит благополучию людей», подчеркнула Набиуллина. Одновременно с повышением ключевой ставки ЦБ будет «закручивать гайки» на финансовых рынках, пока его их участники не научатся выстраивать долгосрочные отношения с клиентами. Сейчас же, по мнению главы ЦБ, они выманивают деньги «здесь и сейчас».
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