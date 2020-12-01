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Молдавия отказалась выплачивать России «нечестный и несправедливый» долг за газ

1 Декабря 2020 325 0 Экономика
Молдавия отказалась выплачивать России «нечестный и несправедливый» долг за газ

Новый президент Молдавии Майя Санду отказалась признавать долг за газ перед «Газпромом» в 7,5 млрд долларов. Она назвала его «нечестным и несправедливым». Долг образовался в результате поставок топлива в Приднестровье. Санду также призвала вывести из региона российских миротворцев, которые находятся там с 1992 года.

Молдавия не хочет платить долги, которые на нее вешают

  • Недавно избранная президент Молдавии Майя Санду обозначила позицию страны по поводу долга за поставки газа в Приднестровье. Официальный Кишинев не собирается платить «Газпрому» 7,5 млрд долларов, которые российской монополии задолжала неподконтрольная Молдавии территория на левом берегу Днестра.
  • В интервью РБК Санду заявила, что Москва не может требовать от Кишинева уплаты долга за газ, который потребила сампровозглашенная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР). По ее словам, на правом берегу Днестра «платили все эти годы» за газ и только и говорили о том, что на левом берегу не платят.
  • Москва спрашивает у Кишинева – «кто будет платить за огромный долг Приднестровья?». Санду назвала это большой проблемой, но дала понять – Кишинев не в ответе за Приднестровье. «Мы никогда не признаем этот долг», – подчеркнула президент Молдавии в интервью «Европейской правде». Она добавила, что никто не спрашивал Кишинев, хочет ли он получать этот газ в Приднестровье или нет.
  • Также Санду потребовала вывода российских миротворцев из Приднестровья. Они должны быть заменены гражданскими наблюдателями под эгидой ОБСЕ. При этом Санду отметила, что если миротворцы имеют мандат в Приднестровье, то оперативная группа российских войск находится на территории Молдавии без «каких-либо официальных документов». Эти военные должны покинуть страну со всеми боеприпасами. Миротворцы же более не нужны, поскольку «в настоящее время не существует угрозы возобновления конфликта».
  • В России жестко ответили Санду на ее слова. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил РИА Новости: «Если это не ее страна, то сиди и не кукарекай. Газ не твой, люди не твои, но миротворцев выведите». В Кремле отметили, что российские военные выполняют в Приднестровье «очень важную функцию» и их вывод может дестабилизировать ситуацию.
  • Санду победила на президентских выборах 15 ноября. Она сместила пророссийского президента Игоря Додона. За четыре года президентства Додона настроения в Молдавии стали проевропейские – количество граждан, желающих присоединения к Евросоюзу, выросло с 38% до 58%. А число противников евроинтеграции уменьшилось с 37% до 20%.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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