Молдавия отказалась выплачивать России «нечестный и несправедливый» долг за газ 325 0 Экономика

Новый президент Молдавии Майя Санду отказалась признавать долг за газ перед «Газпромом» в 7,5 млрд долларов. Она назвала его «нечестным и несправедливым». Долг образовался в результате поставок топлива в Приднестровье. Санду также призвала вывести из региона российских миротворцев, которые находятся там с 1992 года.