Мишустин установил «инфляционный счетчик» на суммы, которые взыскиваются через суд
29 Июня 2021 41 0 Экономика
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил индексировать на уровень инфляции суммы, которые взыскиваются по решению суда. Он объяснил это тем, что истцы не будут терять средства от затягивания сроков выплат, а должники будут заинтересованы в своевременных выплатах.
Выплаты по решению суда проиндексируют
- Правительство во главе с Михаилом Мишустиным во вторник, 29 июня, одобрило законопроект, который позволит индексировать на уровень инфляции выплаты, назначенные по решению суда, пишет ТАСС.
- Соответствующие поправки разработал Минюст во исполнение решения Конституционного суда. В январе этого года КС постановил, что отказ гражданам в индексации выплат по решениям судов противоречит основному закону.
- Законопроект правительства предполагает, что суммы, присужденные судом, будут увеличиваться на размер инфляции, который рассчитывает Росстат (если федеральным законом или договором не будет предусмотрено иное).
- По словам Мишустина, поправки в законодательство помогут возместить взыскателям потери, возникающие от затягивания сроков выплат. Должники в свою очередь будут простимулированы быстрее выплачивать деньги по обязательствам. Мишустин объяснил, что судебные процессы длятся долго и когда принимается решение о взыскании, то сумма выплаты может сильно уменьшиться из-за инфляции.
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- За месяцы и годы судебного процесса «стоимость компенсации» для взыскателя «может существенно измениться», пояснил Мишустин. «Теперь их индексация будет произволдиться со дня внесения решения», – подчеркнул премьер. Законопроект будет внесен в Госдуму, а после принятия там и в Совете Федерации вступит в силу.
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