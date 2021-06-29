Мишустин установил «инфляционный счетчик» на суммы, которые взыскиваются через суд 41 0 Экономика

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил индексировать на уровень инфляции суммы, которые взыскиваются по решению суда. Он объяснил это тем, что истцы не будут терять средства от затягивания сроков выплат, а должники будут заинтересованы в своевременных выплатах.