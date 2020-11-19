Мишустин оказался эффективнее Медведева на 2,9% 156 0 Экономика

Счетная палата продолжает изучать деятельность правительства. Наиболее пристально аудиторы оценивают его успехи в реализации национальных проектов и выполнении майских указов. По итогам десяти месяцев 2020 года специалисты проверяющего ведомства выявили, что кабинет министров Михаила Мишустина оказался эффективнее правительства Дмитрия Медведева на 2,9% в отношении расходов на национальные проекты, но финансирование майских указов осталось на низком уровне – на 8% меньше, чем прочих статей. В целом, результаты работы правительства крайне низкие.