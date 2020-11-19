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Мишустин оказался эффективнее Медведева на 2,9%
19 Ноября 2020 156 0 Экономика
Счетная палата продолжает изучать деятельность правительства. Наиболее пристально аудиторы оценивают его успехи в реализации национальных проектов и выполнении майских указов. По итогам десяти месяцев 2020 года специалисты проверяющего ведомства выявили, что кабинет министров Михаила Мишустина оказался эффективнее правительства Дмитрия Медведева на 2,9% в отношении расходов на национальные проекты, но финансирование майских указов осталось на низком уровне – на 8% меньше, чем прочих статей. В целом, результаты работы правительства крайне низкие.
Пришел «эффективный менеджер»
- Счетная палата подготовила оперативный доклад о ситуации с исполнением бюджета за январь – сентябрь 2020 года. Помимо прочего, в нем оценивается эффективность работы правительства Михаила Мишустина по двум направлениям – национальные проекты и майские указы президента Владимира Путина.
- Основной критерий оценки – уровень исполнения расходов. Так, на реализацию нацпроектов было потрачено 55% от плана за 10 месяцев (за 2 месяца невозможно потратить 45%). Это на целых 2,9% больше, чем было при Дмитрии Медведеве, который в 2019 году за 10 месяцев потратил на реализацию нацпроектов 52,1%. Другими словами, по этому параметру отличия правительства Мишустина от Медведева нет.
- Более того, майские указы Путина финансируются на 8,1% ниже, чем все остальные статьи бюджета. При этом по 4 нацпроетам расходы находятся на уровне ниже 50%. Это цифровая экономика (Мишустина называли «цифровым премьером», но это не оправдывается), экология, безопасные дороги и экспорт. Вообще же расходы не осуществляются по 3 из 73 федеральных проектов, а ассигнования на них заложены в бюджете. Вопрос – куда идут деньги.
- По поводу социальных выплат ведомство Алексея Кудрина пишет: «Не исполнялись расходы, предусмотренные на социальное обеспечение и иные выплаты населению». Межбюджетные трансферты не исполнены на 49,8%. Доклад Счетной палаты представляет работу правительство в совершенно ином свете. Точно так же много вопросов оставило совещание по второй волне коронавируса у президента, где обнаружилось, что кабмин провалил работу по подготовке ко второму удару пандемии.
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