Мишустин не успевает выделять деньги на детей. Заявок уже больше 4 млн 146 0 Экономика

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил радостную новость – правительство нашло еще 61,8 млрд руб. для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет. Деньги из федерального бюджета направятся прямиком в региональные, а оттуда – получателям пособий. Это не первая «экстренная помощь» Москвы регионам. Дело в том, что после повышения выплат до 50% от прожиточного минимума число заявок превысило 4 млн, а у региональных властей предсказуемо закончились деньги на выплаты. Но самое интересное впереди – пособия должны быть еще раз увеличены 30 ноября.