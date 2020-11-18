Капитал страны
ENGLISH
18 НОЯ, 13:24 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Мишустин не успевает выделять деньги на детей. Заявок уже больше 4 млн
18 Ноября 2020 146 0 Экономика
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил радостную новость – правительство нашло еще 61,8 млрд руб. для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет. Деньги из федерального бюджета направятся прямиком в региональные, а оттуда – получателям пособий. Это не первая «экстренная помощь» Москвы регионам. Дело в том, что после повышения выплат до 50% от прожиточного минимума число заявок превысило 4 млн, а у региональных властей предсказуемо закончились деньги на выплаты. Но самое интересное впереди – пособия должны быть еще раз увеличены 30 ноября.
Пособия на детей становятся проблемой для власти
- В январе 2020 года президент Владимир Путин уже готовился к переписыванию конституции из-за провалившейся интеграции с Белоруссией – ему нужно было найти законный способ оставаться у власти пожизненно. Поэтому он во время выступления перед Федеральным собранием предложил популистскую меру – установить ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет для малоимущих семей.
- С 1 июня региональные власти должны платить пособия на таких детей размером в 50% от прожиточного минимума. В среднем получается около 5,5 тыс. руб. Однако дальше последовала пандемия коронавируса. Власти отказались помогать финансово россиянам, но опять же перед голосованием по поправкам в конституцию Путин выплатил семьям с детьми от 3 до 16 лет по 10 тыс. руб. дважды – в июне и июле. Граждане проголосовали – на этом выплаты прекратились.
- Но остались пособия для малоимущих с маленькими детьми. И вот тут выяснилось, что, во-первых, малоимущих вдруг стало очень много – по состоянию на ноябрь это 4,2 млн зарегистрированных семей. А во-вторых, что у регионов нет денег на реализацию идей президента – задержки носят массовый характер, деньги поступают нерегулярно и даже неравномерно. Никакие обращения и жалобы в местные министерства не дают результата. Обещанных президентом выплат люди дожидаются месяцами.
- Ирония заключается в том, что Путин, которому не знает, что происходит «на земле», поручил правительству до 30 ноября 2020 года «изучить возможность увеличения пособия для детей». Ни много ни мало президент предлагает сравнять пособие с МРОТ – а это уже 12130 руб. Где брать на это деньги, он не говорит, это задача Мишустина. Премьер же пока латает дыры в региональных бюджетах, направляя туда очередную помощь, чтобы хотя бы выплатить по 5,5 тыс. руб.
- Однако не стоит проникаться сочувствие к положению правительства. За десять месяцев 2020 года оно увеличило расходы на «общегосударственные вопросы» на 176 млрд руб., включая дополнительные расходы на содержание президента в размере 7 млрд руб. На правоохранительные органы было потрачено на 139 млрд руб. больше, чем в прошлом году, на национальную оборону – на 169 млрд руб. Расходы на здравоохранение, между тем, не выросли, несмотря на пандемию. Поэтому деньги у правительства есть, вопрос лишь в том, как оно ими распоряжается.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
17 НОЯ, 18:31 Доллар может подешеветь на 20%
16 НОЯ, 17:08 На «умном» участке ЦКАД-3 испытали первый российский беспилотный электрогрузовик на водороде
16 НОЯ, 10:13 К возведению крупного полимерного завода мирового уровня приступили в Иркутской области
13 НОЯ, 20:04 ТОП-10 достижений недели: как в России защищали природу, улучшая безопасность и благополучие людей?
13 НОЯ, 19:26 На Камчатке запускают пилотный проект экологического мониторинга и научную экспедицию РАН
13 НОЯ, 12:23 Михаил Дягилев: контроль за оборотом драгметаллов будет осуществляться с помощью ГИИС ДМДК
13 НОЯ, 09:51 Открывшийся участок ЦКАД-3 позволяет пересекать Подмосковье с запада на восток за один час
Написать комментарий