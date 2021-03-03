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Минфину сильный рубль не нужен. Его ослабят утроенной скупкой долларов
3 Марта 2021 221 0 Экономика
Минфин продолжает противодействовать укреплению рубля. Сильная российская валюта при нефти 64-65 доллара за баррель могла бы решить проблему роста цен, но увеличила бы размер бюджетного дефицита. Поэтому Минфин с 5 марта по 6 апреля не оставит шансов для усиления рубля и выделит рекордную сумму на скупку долларов в Фонд национального благосостояния за счет сверхдоходов от нефти.
Минфин топит рубль
- Финансовые власти России продолжают держать курс рубля искусственно заниженным. Это позволяет покрывать дефицит бюджета в 2,7 трлн руб. за счет сверхдоходов от нефти, а также играет на руку сырьевым компаниям. Но сильно бьет по россиянам и потребительскому рынку – из-за слабого рубля инфляция превысила 5,6% в годовом выражении.
- Тем не менее Минфин не отступит от намеченного курса – с 5 марта по 6 апреля ведомство выделит 148,1 млрд руб. сверхдоходов от дорогой нефти для пополнения Фонда национального благосостояния. Для сравнения: в феврале на скупку долларов пошли 45,6 млрд руб. Таким образом, в текущем месяце давление на рубль возрастет в 3,2 раза.
- Скупать доллары на бирже и играть против рубля поручено Центробанку, который должен обеспечивать стабильность курса. В общей сложности регулятор должен купить 2,1 млрд долларов. Каждый день ЦБ будет изымать из оборота валюты на 6,7 млрд руб., или 91 млн долларов, пишет finanz.ru.
- С начала года власти пополнили объем ФНБ на 2 млрд долларов. Пополнение производится в рамках бюджетного правила, которое обязывает его осуществлять при нефти дороже 43,25 доллара за баррель. Однако Минфин учитывает объемы выпадающего экспорта и реальной ценой отсечение сделал 50 долларов за баррель.
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- Рублю от этого не легче – цены на нефть полностью восстановились, а вот российская валюта по-прежнему находится на минимумах. Это происходит из-за того, что треть притока валюты изымается из оборота Минфином. В связи с этим рубль не имеет ни малейших шансов укрепиться ниже 73 руб. за доллар.
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