Минфину сильный рубль не нужен. Его ослабят утроенной скупкой долларов 221 0 Экономика

Минфин продолжает противодействовать укреплению рубля. Сильная российская валюта при нефти 64-65 доллара за баррель могла бы решить проблему роста цен, но увеличила бы размер бюджетного дефицита. Поэтому Минфин с 5 марта по 6 апреля не оставит шансов для усиления рубля и выделит рекордную сумму на скупку долларов в Фонд национального благосостояния за счет сверхдоходов от нефти.