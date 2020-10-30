Минфин пошел против Путина. Он спорит с ним от силовиков до Конституции 112 0 Политика

Глава Минфина Антон Силуанов в последнее время отметился несколькими инициативами, которые прямо противоречат политике президента. Сначала министр предложил провести «децимацию» вооруженных сил и органов правопорядка – сократить их на 10%, затем в Госдуме поспорил с указом главы государства о бесплатных горячих обедах для школьников, которых и без того нет, а в довершение всего оспорил президентскую поправку к Конституции и отказал работающим пенсионерам в индексации пенсий.