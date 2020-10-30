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Минфин пошел против Путина. Он спорит с ним от силовиков до Конституции

30 Октября 2020 112 0 Политика
Минфин пошел против Путина. Он спорит с ним от силовиков до Конституции

Глава Минфина Антон Силуанов в последнее время отметился несколькими инициативами, которые прямо противоречат политике президента. Сначала министр предложил провести «децимацию» вооруженных сил и органов правопорядка – сократить их на 10%, затем в Госдуме поспорил с указом главы государства о бесплатных горячих обедах для школьников, которых и без того нет, а в довершение всего оспорил президентскую поправку к Конституции и отказал работающим пенсионерам в индексации пенсий.

Минфиновская фронда президенту

  • Министерство финансов все сильнее расходится с политикой президента Владимира Путина и об этом конфликте уже открыто говорят в Госдуме. Ведомство критикуют за ряд последних инициатив. Во-первых, много шума наделало письмо Минфина в Совет безопасности, в котором говорилось о необходимости скорректировать концепцию национальной безопасности с целью сократить 10% сотрудников вооруженных сил и органов правопорядка. Силовики отреагировали резко и нервозно.
  • Во-вторых, во время слушаний законопроекта о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов глава Минфина поспорил с предложением президента обеспечить учеников начальной школы бесплатными горячими обедами. За это его отчитал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Впрочем, закон правительства написан так, что никаких бесплатных обедов в большинстве регионов России школьники не получают. Поэтому спор вышел скорее принципиальным – чье слово весомее.
  • Но главный просчет министра состоял в том, что он в открытую отказал работающим пенсионерам в индексации выплат. Перед этим следовало свериться с новой версией Конституции, где индексация гарантирована всем пенсионерам независимо от того, работают они или нет. Не оглядываясь на Основной закон, министр представил свое ошибочное понимание пенсии как компенсации за утрату дохода. Это крайне искаженное понимание пенсионного обеспечения, которое ставит вопрос о профессиональной компетентности говорящего.
  • За что борется министр финансов, когда бьет по социальным расходам – не ясно. Цена вопроса по всем статьям не превышает 200 млрд руб., но затрагивает крайне чувствительные моменты, которые выставляют Минфин в дурном свете. При этом от девальвации рубля Минфин получает колоссальные средства: обесценение рубля на 1 пункт к доллару дает бюджету дополнительные 120-140 млрд руб., а сентябрьская девальвация на 7% увеличила Фонд национального благосостояния в рублях на 460 млрд руб.
  • У государства достаточно денег для обеспечения всех социальных обязательства. Зачем же министр пытается подорвать своими инициативами социальную ориентированность политики президента Путина – вопрос открытый. Выступления главы Минфина негативно сказываются на рейтинге президента и вносят конфронтационный дух в ряды российской власти во время пандемии коронавируса и кризиса в экономике.
  • По версии телеграм-канала «Незыгарь», глава Минфина находится в противоречии с премьер-министром Михаилом Мишустиным и первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Авторы канала предполагают, что он может готовиться к отставке и обставляет ее должным образом – снят с должности по политическим мотивам.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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