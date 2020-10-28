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Силуанова жестко отчитали в Госдуме. Он не слышит «запрос граждан»

28 Октября 2020 137 0 Политика
Силуанова жестко отчитали в Госдуме. Он не слышит «запрос граждан»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после личной встречи с президентом Владимиром Путиным (что большая редкость по нынешним временам) резко раскритиковал Минфин и его главу Антона Силуанова во время обсуждения проекта федерального бюджета. По его словам, Силуанов и его ведомство не слышит запросов граждан и парламентариев. В пример он поставил Путина, который более чуток к общественному запросу. Впрочем, критика спикера нижней палаты парламента не повлияла на принятие в первом чтении закона о федеральном бюджете на 2021-2022 годы, который урезает расходы на социальные статьи, в том числе на здравоохранение и образование, и увеличивает финансирование чиновников, силовиков и прочей «обороны и безопасности».

Запрос общества не услышал в итоге никто

  • Во время обсуждения законопроекта о бюджете на 2021-2023 годы спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с критикой Минфина за его «особую позицию» по ряду вопросов. Во-первых, спикер покритиковал финансовое ведомство за отрицательный отзыв по поводу бесплатного горячего питания для школьников. По словам Володина, президенту Путину пришлось вмешаться и принять это решение.
  • Не понравилось Володину то, что Минфин выставляет это как собственное достижение. Впрочем, спикер зря распинался – горячие завтраки не получает большинство школьников в регионах, как бы того не желал Путин. В законе правительство прописало «горячее питание один раз в день», что позволило давать на завтрак яичницу и вынуждать родителей и дальше платить за обед. Поэтому и у президента тут нет никакого достижения – его слова не материализовались в конкретные горячие обеды для детей.
  • «Нам, конечно, хотелось бы, чтобы министр финансов был партнером и слышал депутатов, слышал запрос граждан», – отметил Володин. Но, по его словам, ситуация складывается так, что президент слышат, а министр финансов – нет. Подкрепляя свои слова, Володин привел в пример сельское хозяйство, все решения по которому «принимались президентом вопреки министерству финансов». «Сейчас рост идет, вы говорите – это наша политика. Это политика президента, а вы возражали», – атаковал Силуанова Володин. Однако никаких конкретных отрицательных решений по сельскому хозяйству спикер привести не смог.
  • Автор фразы «Есть Путин – есть России, нет Путина – нет России» потребовал, чтобы у каждого решения в стране «было свое имя» (тогда у каждого оно будет «Путин» и тогда сам президент откажется подписываться под всеми решениями). «Если вы были против, то так и скажите: мы были против, но президент решение принял, а оказалось все правильно», – посоветовал признавать ошибки Володин.
  • В целом, по словам спикера, не может быть Минфин выше правительства, «не может быть Минфин выше парламента, поэтому ищите решение». После столь пламенной речи спикера Госдума приняла в первом чтении проект закона о федеральном бюджете на 2021 и плановые 2022 и 2023 годы. Володин не возражал против сокращения расходов на 5% и дефицита в размере 2,4% ВВП. Не возражал он и против урезания социальных расходов, в том числе на здравоохранении и образование (в период пандемии-то!). Даже отказ Минфина от индексации пенсий работающим пенсионерам (поскольку пенсия, по словам Силуанова, – это компенсация за утраченный заработок, а заработок у них есть) всего лишь отправили на «доработку», а не жестко осудили и не отмели.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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