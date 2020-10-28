Силуанова жестко отчитали в Госдуме. Он не слышит «запрос граждан» 137 0 Политика

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после личной встречи с президентом Владимиром Путиным (что большая редкость по нынешним временам) резко раскритиковал Минфин и его главу Антона Силуанова во время обсуждения проекта федерального бюджета. По его словам, Силуанов и его ведомство не слышит запросов граждан и парламентариев. В пример он поставил Путина, который более чуток к общественному запросу. Впрочем, критика спикера нижней палаты парламента не повлияла на принятие в первом чтении закона о федеральном бюджете на 2021-2022 годы, который урезает расходы на социальные статьи, в том числе на здравоохранение и образование, и увеличивает финансирование чиновников, силовиков и прочей «обороны и безопасности».