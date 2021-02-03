Минфин перестанет скупать доллары в ФНБ в прежнем объеме 225 0 Экономика

Минфин России вынужденно сократит скупку валюты в Фонд национального благосостояния в феврале. Вместо 106 млрд руб., на которые ведомство закупило доллары и евро в январе в следующем месяце на пополнение резервов будет потрачено 45,6 млрд руб. Это напрямую связано с сокращением экспорта российской нефти – танкерные перевозки в ЕС уменьшатся на 20%, а трубопроводные поставки – на 10%. Так правительство рассчитывает ликвидировать дефицит бензина внутри страны и остановить рост цен на топливо.