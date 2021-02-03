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Минфин перестанет скупать доллары в ФНБ в прежнем объеме

3 Февраля 2021 225 0 Экономика
Минфин перестанет скупать доллары в ФНБ в прежнем объеме

Минфин России вынужденно сократит скупку валюты в Фонд национального благосостояния в феврале. Вместо 106 млрд руб., на которые ведомство закупило доллары и евро в январе в следующем месяце на пополнение резервов будет потрачено 45,6 млрд руб. Это напрямую связано с сокращением экспорта российской нефти – танкерные перевозки в ЕС уменьшатся на 20%, а трубопроводные поставки – на 10%. Так правительство рассчитывает ликвидировать дефицит бензина внутри страны и остановить рост цен на топливо.

Валюты для резервов скупят меньше

  • Минфину пришлось скорректировать программу скупки валюты на рынке в целях пополнения Фонда национального благосостояния, пишет finanz.ru. С 5 февраля по 4 марта ведомство направит ЦБ 45,6 млрд руб. на покупку 0,6 млрд долларов для резервов. Всего же дополнительные нефтегазовые доходы в феврале составят 47,1 млрд долларов при цене Urals выше 43,3 доллара за баррель.
  • Это более чем в два раза меньше, чем в январе. В первый месяц 2021 года Минфин выделил 106 млрд руб. на пополнение ФНБ валютой. При этом баррель Urals стоил в среднем 54,41 доллара, а 2 февраля цена на российскую нефть поднялась до 56,25 доллара. Таким образом, интервенции от ЦБ на рынке составят в феврале 0,6 млрд долларов, тогда как участники торгов ждали, что они вырастут до 1,4 млрд.
  • Минфин вынужден умерить аппетит и снизить темп пополнения резервов, поскольку Россия сокращает экспорт нефти в Евросоюз: на 20% танкерные поставки и на 10% трубопроводные. Это связано с дефицитом бензина на внутреннем рынке и растущими оптовыми ценами, которые достигли максимума за 2 года.
  • Впервые скупать валюту после кризисного 2020 года Минфин стал в январе. Всего за год на покупку долларов и евро правительство рассчитывает потратить около 300 млрд руб. дополнительных доходов от нефти и газа. При этом дефицит бюджета достигнет 2,7 трлн руб., но покрыт он будет исключительно за счет государственного долга.

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  • Для рубля вынужденное отступление Минфина будет благоприятно. Российская валюта и без вмешательства со стороны правительства находится под серьезным давлением – курс скачет из-за угрозы санкций за арест оппозиционера Алексея Навального и применение чрезмерного насилия в отношении мирных протестующих. Если Минфин не будет давить на рубль, российская валюта может при благоприятном геополитическом фоне вырасти до 72-73 руб. за доллар ближе к лету, прогнозируют аналитики.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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