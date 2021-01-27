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Минфин оставил банки без «кубышки» правительства
27 Января 2021 115 0 Экономика
Минфин с середины ноября забирает свободные деньги бюджета из банковской системы. Так происходит каждый год – в последние два месяца ведомство начинает ударными темпами тратить бюджет и привлекает средства, которые до этого размещал на депозитах в банках. Однако на этот раз декабрем процесс не ограничился – Минфин продолжил забирать деньги и в январе 2021 года, что вынудило банки занимать у Центробанка, чтобы расплатиться с правительством.
Минфину срочно потребовались деньги
- В начале 2021 года российские банки переживают мощный и стабильный отток средств. На сей раз дело не в россиянах, снимающих накопления со счетов, а в Минфине, который снимает с депозитов бюджетные деньги. По данным Казначейства России, с 16 ноября по 26 января из 3,312 трлн руб. в «кубышке» правительства осталось 850 млрд.
- Обычно Минфин забирает деньги бюджетного резерва в последние два месяца года – когда подходит время активно тратить. Но из 2,462 трлн руб., которые Казначейство потратило за два месяца 1,25 трлн пришлись на первые три недели января. Что говорит о больших расходах в самом начале года.
- Более того, как отметил начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин, общий запас средств Минфин на депозитах в банках упал до многолетнего минимума. Текущих средств – 850 млрд руб. – хватит всего на две недели бюджетных расходов.
- Для банков аппетит Минфина стал настоящей головной болью – у кредитных организаций возник дефицит рублей. Поэтому им пришлось занимать 306 млрд руб. у Центробанка и забрать еще 712 млрд с депозитов регулятора. На 26 января в банковской системе было всего 1,083 трлн руб. живых денег.
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- Дефицит вырос со 185 млрд руб. на 31 декабря до 838 млрд на 26 января. Друг другу банки занимают рубли по ставке 4,41% – выше, чем ключевая. Осложняет ситуацию то, что россияне забрали почти 3 трлн руб. наличных в 2020 году и не спешат возвращать их в банки.
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