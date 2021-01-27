Минфин оставил банки без «кубышки» правительства 115 0 Экономика

Минфин с середины ноября забирает свободные деньги бюджета из банковской системы. Так происходит каждый год – в последние два месяца ведомство начинает ударными темпами тратить бюджет и привлекает средства, которые до этого размещал на депозитах в банках. Однако на этот раз декабрем процесс не ограничился – Минфин продолжил забирать деньги и в январе 2021 года, что вынудило банки занимать у Центробанка, чтобы расплатиться с правительством.