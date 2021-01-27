Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 ЯНВ, 11:33 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

27 ЯНВ, 11:33 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Минфин оставил банки без «кубышки» правительства

27 Января 2021 115 0 Экономика
Минфин оставил банки без «кубышки» правительства

Минфин с середины ноября забирает свободные деньги бюджета из банковской системы. Так происходит каждый год – в последние два месяца ведомство начинает ударными темпами тратить бюджет и привлекает средства, которые до этого размещал на депозитах в банках. Однако на этот раз декабрем процесс не ограничился – Минфин продолжил забирать деньги и в январе 2021 года, что вынудило банки занимать у Центробанка, чтобы расплатиться с правительством.

Минфину срочно потребовались деньги

  • В начале 2021 года российские банки переживают мощный и стабильный отток средств. На сей раз дело не в россиянах, снимающих накопления со счетов, а в Минфине, который снимает с депозитов бюджетные деньги. По данным Казначейства России, с 16 ноября по 26 января из 3,312 трлн руб. в «кубышке» правительства осталось 850 млрд.
  • Обычно Минфин забирает деньги бюджетного резерва в последние два месяца года – когда подходит время активно тратить. Но из 2,462 трлн руб., которые Казначейство потратило за два месяца 1,25 трлн пришлись на первые три недели января. Что говорит о больших расходах в самом начале года.
  • Более того, как отметил начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин, общий запас средств Минфин на депозитах в банках упал до многолетнего минимума. Текущих средств – 850 млрд руб. – хватит всего на две недели бюджетных расходов.
  • Для банков аппетит Минфина стал настоящей головной болью – у кредитных организаций возник дефицит рублей. Поэтому им пришлось занимать 306 млрд руб. у Центробанка и забрать еще 712 млрд с депозитов регулятора. На 26 января в банковской системе было всего 1,083 трлн руб. живых денег.

Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»

  • Дефицит вырос со 185 млрд руб. на 31 декабря до 838 млрд на 26 января. Друг другу банки занимают рубли по ставке 4,41% – выше, чем ключевая. Осложняет ситуацию то, что россияне забрали почти 3 трлн руб. наличных в 2020 году и не спешат возвращать их в банки.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Путин и Байден провели первые переговоры. Но договорились только об одном

Путин и Байден провели первые переговоры. Но договорились только об одном
Политика

Госдума хочет видеть Путина на деньгах. Центробанк резко против

Госдума хочет видеть Путина на деньгах. Центробанк резко против
Экономика 5

Теневые капиталы потянулись в Россию. ЦБ зафиксировал крупный приток

Теневые капиталы потянулись в Россию. ЦБ зафиксировал крупный приток
Экономика 1

Кто владеет «дворцом Путина» в Геленджике? Кремль отказался назвать имена

Кто владеет «дворцом Путина» в Геленджике? Кремль отказался назвать имена
Политика 10

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

«Регуляторная гильотина» в действии?

«Регуляторная гильотина» в действии?

Новый резидент «Титановой долины» планирует производить медоборудование

Новый резидент «Титановой долины» планирует производить медоборудование

Новости дня

11:02 Байден назвал СП-2 невыгодным проектом для Европы Байден назвал СП-2 невыгодным проектом для Европы
Путин: появилась возможность постепенно снимать ограничения по COVID-19
Путин: появилась возможность постепенно снимать ограничения по COVID-19
26 ЯНВ, 19:34 Названы сроки выхода третьей вакцины от COVID-19 в России Названы сроки выхода третьей вакцины от COVID-19 в России
26 ЯНВ, 18:44 Песков назвал возможного владельца "дворца" в Геленджике Песков назвал возможного владельца "дворца" в Геленджике
26 ЯНВ, 18:21 Прогноз по росту ВВП в России был улучшен Прогноз по росту ВВП в России был улучшен
26 ЯНВ, 17:33 Киев не собирается возобновлять прямые закупки газа из России Киев не собирается возобновлять прямые закупки газа из России
26 ЯНВ, 13:51 В Фонде Росконгресса заявили, что вакцинация поможет восстановить работу бизнеса В Фонде Росконгресса заявили, что вакцинация поможет восстановить работу бизнеса
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
26 ЯНВ, 13:28 В Словакии заявили, что ЕС соблюдает осторожность с санкциями против России В Словакии заявили, что ЕС соблюдает осторожность с санкциями против России

Узнай, страна!

11:21 «Регуляторная гильотина» в действии? «Регуляторная гильотина» в действии?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
26 ЯНВ, 23:52 Новый резидент «Титановой долины» планирует производить медоборудование Новый резидент «Титановой долины» планирует производить медоборудование
26 ЯНВ, 22:14 Программа глубокой переработки и производства изделий из древесины реализуется в Тюмени Программа глубокой переработки и производства изделий из древесины реализуется в Тюмени
26 ЯНВ, 19:17 Инновационный трамвайный вагон разработан в Челябинской области Инновационный трамвайный вагон разработан в Челябинской области
26 ЯНВ, 15:26 Лекарства через Интернет: использовать возможности маркетплейсов Лекарства через Интернет: использовать возможности маркетплейсов
26 ЯНВ, 12:36 Фонд Росконгресс: вакцинация поможет проведению деловых и конгрессно-выставочных мероприятий Фонд Росконгресс: вакцинация поможет проведению деловых и конгрессно-выставочных мероприятий
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
26 ЯНВ, 11:13 Цифровизация общих собраний - это современный и своевременный выбор Цифровизация общих собраний - это современный и своевременный выбор
25 ЯНВ, 18:50 Турецкая компания планирует открыть производство стройматериалов в Ингушетии Турецкая компания планирует открыть производство стройматериалов в Ингушетии
25 ЯНВ, 16:51 Чечня готовится к открытию пансионата и центра реабилитации для военных и ветеранов труда Чечня готовится к открытию пансионата и центра реабилитации для военных и ветеранов труда
25 ЯНВ, 00:15 ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали гастротуризм и расширяли производство ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали гастротуризм и расширяли производство
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter