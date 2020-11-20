Минфин остановил печатный станок Центробанка 164 0 Экономика

Минфин выполнил план по увеличению государственного долга и остановил работу «печатного станка», который запустил Центробанк для финансирования дефицита бюджета. Выстроенная Минфином и ЦБ схема выглядела так: Центробанк печатал деньги и передавал их госбанкам, а те, в свою очередь, занимали деньги Минфину и получали с этого процент. Такую комбинацию пришлось придумать, чтобы обойти законодательный запрет для Центробанка наполнять бюджет за счет денежной эмиссии.