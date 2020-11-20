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Минфин остановил печатный станок Центробанка

20 Ноября 2020 164 0 Экономика
Минфин остановил печатный станок Центробанка

Минфин выполнил план по увеличению государственного долга и остановил работу «печатного станка», который запустил Центробанк для финансирования дефицита бюджета. Выстроенная Минфином и ЦБ схема выглядела так: Центробанк печатал деньги и передавал их госбанкам, а те, в свою очередь, занимали деньги Минфину и получали с этого процент. Такую комбинацию пришлось придумать, чтобы обойти законодательный запрет для Центробанка наполнять бюджет за счет денежной эмиссии.

Больше денег печатать не надо

  • Минфин по итогам десяти с половиной месяцев почти выполнил план по займам – ведомство привлекло 5,15 из 5,2 трлн руб. для латания «дыры» в федеральном бюджете размером 4,4-4,7 трлн руб. (часть денег пойдет на выплаты по предыдущим долгам).
  • Всего за 6 недель в октябре и начале ноября Минфин смог занять 2,2 трлн руб., хотя за 9 месяцев до этого занял в сумме 2,95 трлн. В этом ему помог Центробанк, который напечатал 1,2 трлн руб. для трех крупнейших госбанков, чтобы они могли занять деньги Минфину в обход запрета самому ЦБ финансировать бюджет.
  • На такой шаг властям пришлось пойти после того, как иностранные инвесторы фактически объявили бойкот российскому госдолгу и с июля прекратили занимать России. В августе из-за этого несколько аукционов по продаже долга провалились, а начальник департамента по работе с госдолгом ушел в отставку.
  • Однако «печатный станок» еще выпустит 800 млрд руб. для избранных госбанков. Эти деньги потребуются им, чтобы поддержать рублевую ликвидность на балансах, поскольку они потратили в том числе и свои деньги на финансирование бюджета. Теперь у них может возникнуть нехватка рублей.
  • Аналитики говорят, что без ЦБ и его денежной эмиссии Минфину бы не удалось занять необходимую сумму и покрыть дефицит бюджета. После масштабной операции, когда за один аукцион Минфин брал до 450 млрд руб. в долг, аукцион в среду, 18 ноября, прошел вяло – инвесторы заняли России лишь 111,3 млрд руб. и почти все деньги дали под краткосрочные бумаги.
  • До конца года аукционы могут быть отменены за ненадобностью. Но, предупреждают эксперты, если Минфин продолжит занимать, это будет расценено как паника на фоне возможных санкций США против госдолга и второй волны пандемии коронавируса. В этом случае проценты по уже выданным долговым обязательствам могут сильно вырасти.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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