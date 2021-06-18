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Мигрантов предложили завозить в Россию на «чартерных поездах». На самолетах – дорого

18 Июня 2021 154 0 Экономика
Мигрантов предложили завозить в Россию на «чартерных поездах». На самолетах – дорого

Российские власти продолжают искать решение проблемы нехватки рабочих рук в экономике. Минсельхоз предложил удовлетворить потребности агробизнеса в рабочей силе за счет организации «чартерных поездов» из Центральной Азии. Въезжать трудовым мигрантам из-за пандемийных ограничений разрешено только на самолетах. Однако для бизнеса воздушные перевозки оказываются слишком дорогими: они обходятся до 50 тыс. руб., тогда как РЖД предлагает перевозить людей за 12 тыс. руб.

Вагоны с мигрантами

  • Минсельхоз обсуждает с РЖД запуск «чартерных поездов» для завоза в Россию трудовых мигрантов из Центральной Азии. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в министерстве. Обсуждение вопроса шло на прошлой неделе.
  • В Минсельхозе официально это подтвердили и рассказали, что совместно с регионами и сельхозпроизводителями изучают возможность привлечения более 38 тыс. иностранных рабочих. Для этого предполагается подать коллективные заявки на организацию железнодорожных рейсов.
  • С марта компании, чей штат превышает 250 человек, а выручка – 2,5 млрд руб., могут завозить мигрантов. Но делать это разрешается только с помощью авиарейсов. Это ведет к росту транспортных затрат, которые для некоторых компаний оказываются слишком высокими. Поэтому региональные власти предложили пустить поезда.
  • Средняя стоимость билета на самолет для одного рабочего составляет около 80 тыс. руб., говорит президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. Однако, согласно сервису Aviasales, стоимость авиабилетов из Душанбе (Таджикистан) в Москву на июль колеблется в зависимости от даты от 26 до 49 тыс. руб. Из Ташкента (Узбекистан) – от 19 до 30 тыс. руб. Из Бишкека (Кыргызстан) – от 16 до 19 тыс. руб. Представитель РЖД оценивает стоимость билета на поезд в 12 тыс. руб. на человека.
  • По словам гендиректора Ягодного союза Ирины Козий, представители отрасли не ввозили трудовых мигрантов в этом сезоне. Для отрасли эта мера уже ничего не значит – весной хозяйства сократили площади на 30% из-за нехватки рабочей силы. Пиковый сезон для ягод закончится в июле. Но мигранты еще могут пригодиться на производстве овощей открытого грунта и в садоводстве.

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  • В середине июля начнется уборка урожая, говорит руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей Татьяна Губина. По ее словам, понадобятся сборщики, сортировщики и прочие работники. Отдельным компаниям требуется до 250 рабочих. В РЖД готовы их доставить, но пока нет решения оперативного штаба по коронавирусу.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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