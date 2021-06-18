Мигрантов предложили завозить в Россию на «чартерных поездах». На самолетах – дорого 154 0 Экономика

Российские власти продолжают искать решение проблемы нехватки рабочих рук в экономике. Минсельхоз предложил удовлетворить потребности агробизнеса в рабочей силе за счет организации «чартерных поездов» из Центральной Азии. Въезжать трудовым мигрантам из-за пандемийных ограничений разрешено только на самолетах. Однако для бизнеса воздушные перевозки оказываются слишком дорогими: они обходятся до 50 тыс. руб., тогда как РЖД предлагает перевозить людей за 12 тыс. руб.