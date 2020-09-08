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Меркель умывает руки. Могильщиком «Северного потока-2» выступит Евросоюз
8 Сентября 2020 409 0 Экономика
Судьба российского газопровода «Северный поток-2» до сих пор зависела от воли одного человека – канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая защищала проект санкций США и готова была его отстаивать даже после отравления оппозиционера Алексея Навального, которого лечат в Берлине как ее личного гостя. Но после сильнейшего давления со стороны немецких политиков Меркель сдалась – быть проекту или нет, решит Евросоюз, заявила канцлер своей партии, которая, к слову говоря, выступает против проекта.
Газопровод передали на закрытие Евросоюзу
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель в очередной раз доказала, что она искусный политик – брать на себя ответственность за отказ от «Северного потока-2» она не будет. Вместо нее это сделает коллективный Евросоюз. После отравления Алексея Навального в Томске и его эвакуации в Берлин на лечение, а также после того, как в его организме выявили следы боевых нервно-паралитических веществ защищать газопровод оказалось почти что невозможно.
- Христианско-демократический союз (ХДС) – родная для Меркель партия, выступила против продолжения строительства «газопровода Путина». Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт убеждал немецкую общественность, что у канцлера нет однозначной позиции по проекту. А потом она сама, по данным Bloomberg, выступила перед соратниками и сказала, что решение по «Северному потоку-2» должно быть «общеевропейским, а не германским». Она объяснила это вложениями энергетическими компаниями других стран ЕС.
- Оценить, насколько изменилась позиция Меркель, можно, обратившись к ее высказыванию в конце августа. Тогда она высказывалась в том духе, что политика должна отделяться от экономики. Газопровод – это «экономический проект» и «увязывать его с делом Навального нецелесообразно», говорила Меркель 28 августа.
- Берлин отчаянно сигнализировал Кремлю – начните сотрудничество, откройте уголовное дело, найдите заказчиков покушения на жизнь главного оппонента Путина и вы избежите санкций. Об этом на дипломатическом языке говорил глава МИД ФРГ Хайко Масс, намекавший, что в противном случае Берлин будет «консультироваться» с партнерами по поводу ответных мер. Но никаких объяснений Москва не дает, выдвигая гипотезы о том, что Навального отравили уже в Германии. В Госдуме вообще звучат версии о том, что этот «спектакль» придуман для того, чтобы сдержать развитие России, которая справилась с пандемией коронавируса лучше Запада. Степень адекватности подобных заявлений очевидна.
- В Евросоюзе нет сторонников российского газопровода. Именно Еврокомиссия весной 2019 года ввела ограничения на использование газопровода одним поставщиком половиной его мощности, что сильно не понравилось «Газпрому» – проект в этом случае не окупается. Но в Германии это мало кого беспокоит. Управляющий директор консалтинговой компании с говорящим названием Merkel Energy Кристоф Меркель говорит, что решение о закрытии проекта никак не повлияет на газовый рынок Европы. ЕС страдает от избытка газа, который некому потреблять.
- Нехватка газа в самом пессимистическом сценарии появится к 2030 году, говорит аналитик Engie EnerguScan Жульен Оаро. Но у Европы есть поставщики СПГ, а Россия может удовлетворить этот спрос через Украину, Белоруссию и Польшу, по «Северному потоку-1». Недостатка в транспортных мощностях у России как не было, так и не будет.
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