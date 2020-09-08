Меркель умывает руки. Могильщиком «Северного потока-2» выступит Евросоюз 409 0 Экономика

Судьба российского газопровода «Северный поток-2» до сих пор зависела от воли одного человека – канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая защищала проект санкций США и готова была его отстаивать даже после отравления оппозиционера Алексея Навального, которого лечат в Берлине как ее личного гостя. Но после сильнейшего давления со стороны немецких политиков Меркель сдалась – быть проекту или нет, решит Евросоюз, заявила канцлер своей партии, которая, к слову говоря, выступает против проекта.