Германия обойдется без «Северного потока-2». Проект «мертв» с 2019 года 732 1 Экономика

Газопровод «Северный поток-2» завершен на 90% и должен был быть запущен в начале 2021 года, несмотря на санкции США. Но Германия готова отказаться от проекта стоимостью 12 млрд евро, чтобы наказать Россию за отравление оппозиционера Алексея Навального. По крайней мере, часть немецких политиков призывает сделать это руководство страны, и канцлер ФРГ Ангела Меркель дала понять – она не исключает такого варианта. В этой связи экономисты просчитывают риски и потери Германии. Почти все приходят к одному – Берлин может себе позволить отказ, поскольку газопровод ни на что не влияет.