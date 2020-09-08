Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
08 СЕН, 17:14 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

08 СЕН, 17:14 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Германия обойдется без «Северного потока-2». Проект «мертв» с 2019 года

8 Сентября 2020 732 1 Экономика
Германия обойдется без «Северного потока-2». Проект «мертв» с 2019 года

Газопровод «Северный поток-2» завершен на 90% и должен был быть запущен в начале 2021 года, несмотря на санкции США. Но Германия готова отказаться от проекта стоимостью 12 млрд евро, чтобы наказать Россию за отравление оппозиционера Алексея Навального. По крайней мере, часть немецких политиков призывает сделать это руководство страны, и канцлер ФРГ Ангела Меркель дала понять – она не исключает такого варианта. В этой связи экономисты просчитывают риски и потери Германии. Почти все приходят к одному – Берлин может себе позволить отказ, поскольку газопровод ни на что не влияет.

Германия может себе это позволить

  • Будущее газопровода «Северный поток-2» оказалось под сомнением после отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, призывавшая отделять политику от экономики, столкнулась с давлением со стороны членов своей консервативной партии, требующей остановить строительство газопровода. В результате представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявила, что Меркель не исключает такую возможность.
  • Глава Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Майкл Хармс заявил в эфире Deutshlandfunk, что с юридической точки зрения санкции невозможно ввести. «Все разрешения выданы, контракты безупречны – не только в Германии, но и в пяти странах плюс согласно европейским правилам». Также в Комитете напоминали, что правительству придется выплатить компенсации участникам проекта в случае его закрытия – газопровод стоил 12 млрд евро, из которых европейцы вложили 8 млрд и еще 6 млрд потратили на дополнительные трубопроводы.
  • Министр экономики Германии Петер Альтмайер усомнился в эффективности санкций в принципе. Во время интервью для телеканала ARD он сказал: «Я не знаю ни одного случая, когда бы такая страна, как Россия, или похожая страна в прошлом изменила свое поведение под влиянием санкций».
  • Однако экономисты считают, что ничего страшного с экономикой Германии от закрытия проекта не произойдет. Безусловно, отказ от дополнительных мощностей повысит цены на газ, но оно будет небольшим, поскольку на фоне пандемии сократился спрос на энергоносители и в немецкой экономике наблюдается спад. Все это даст Германии время на поиски альтернативных источников поставок, если понадобится. «Германия легко могла бы себе это позволить», – сказал экономист Berenberg Bank Хольгер Шмидинг, подчеркнув – потенциальное влияние на экономику Германии будет «незначительным».
  • По мнению российского эксперта в области нефти и газа Михаила Крутихина, проекта газопровода не существует с декабря прошлого года из-за санкций США и транзитного договора России с Украиной. Для немцев дискуссия вокруг «Северного потока-2» повод поговорить о вмешательстве США во внутренние дела страны, а для американцев – повод «уесть якобы пропутинца Трампа» или продемонстрировать, что никакой пророссийской позиции у трампистов нет. Никакого вреда для Германии и Европы от отмены проекта нет абсолютно. Для «Газпрома», в свою очередь, «возня округ "Академика Черского" – чиновная демонстрация лихорадочной и вполне бесплодной деятельности, которую надо предъявить Путину в оправдание провала».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
16:55 0 0
Mikhail Sinyagin:

Я думаю, что кто-то считает немцев за полных кретинов. Нет, я согласен, отчасти они кретины, но не полные. 12 миллиардов ни на что не повлияют? Автор, вы в своем уме? 12 миллиардов - это только на поверхности, а остальные затраты на так называемую зеленую энергетику? Сколько еще миллиардов понадобится на ветряки и приливные станции, солнечные батареи? На американский газ, который потащут из-за моря и который может случайно взорваться где-то посередине. Одна страховка будет стоить дороже газа! Да и затраченные деньги на ветер может выкинуть только вор, которому эти деньги достались как плата за риск. Немцы же не такие. Они жадные и расчетливые. Не приписываете им собственного недоумия!

Статьи

Нет импортной электронике. За 800 млрд рублей власти избавят россиян от импорта

Нет импортной электронике. За 800 млрд рублей власти избавят россиян от импорта
Экономика 1

Готовьтесь к евро по 100 рублей. В Совете Федерации уже готовы

Готовьтесь к евро по 100 рублей. В Совете Федерации уже готовы
Экономика

Власти нашли у россиян 1 трлн рублей «скрытых» зарплат

Власти нашли у россиян 1 трлн рублей «скрытых» зарплат
Экономика

Набиуллина призвала их списать. Плохие долги достигнут 11 трлн рублей

Набиуллина призвала их списать. Плохие долги достигнут 11 трлн рублей
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В Приморье корабелы начали резку металла для головного танкера-продуктовоза на газомоторном топливе

В Приморье корабелы начали резку металла для головного танкера-продуктовоза на газомоторном топливе

ТПП РФ: для реализации стратегии развития пищепрома недостаточно просто изобилия продуктов

ТПП РФ: для реализации стратегии развития пищепрома недостаточно просто изобилия продуктов

Новости дня

16:35 Лукашенко: протесты могут произойти и в России Лукашенко: протесты могут произойти и в России
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
15:07 Власти ФРГ: у немецкой разведки есть доступ к "Новичку" Власти ФРГ: у немецкой разведки есть доступ к "Новичку"
14:39 Варшава указала Берлину на очевидность решения по СП-2 Варшава указала Берлину на очевидность решения по СП-2
13:12 В СФ прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным днем В СФ прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным днем
12:54 В Берлине пройдет встреча в "нормандском формате" по Донбассу В Берлине пройдет встреча в "нормандском формате" по Донбассу
12:27 Аналитики оценили влияние угрозы санкций на рубль Аналитики оценили влияние угрозы санкций на рубль
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11:09 Медики зафиксировали 5099 случаев инфицирования коронавирусом за сутки Медики зафиксировали 5099 случаев инфицирования коронавирусом за сутки

Узнай, страна!

12:29 В Приморье корабелы начали резку металла для головного танкера-продуктовоза на газомоторном топливе В Приморье корабелы начали резку металла для головного танкера-продуктовоза на газомоторном топливе
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
12:28 ТПП РФ: для реализации стратегии развития пищепрома недостаточно просто изобилия продуктов ТПП РФ: для реализации стратегии развития пищепрома недостаточно просто изобилия продуктов
12:05 В Санкт-Петербурге завершили реконструкцию испытательной базы вертолетных двигателей В Санкт-Петербурге завершили реконструкцию испытательной базы вертолетных двигателей
11:28 В Татарстане проложили газопровод высокого давления по уникальной высокоэкологичной технологии В Татарстане проложили газопровод высокого давления по уникальной высокоэкологичной технологии
07 СЕН, 17:21 В ТПП РФ считают, что пандемия оказала серьезное влияние на рынок золота В ТПП РФ считают, что пандемия оказала серьезное влияние на рынок золота
07 СЕН, 12:58 В Калужской области создают Инновационный центр «Парк атомных и медицинских технологий» за ₽18 млрд В Калужской области создают Инновационный центр «Парк атомных и медицинских технологий» за ₽18 млрд
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
07 СЕН, 12:26 В Ярославской области начат выпуск двигателей большой мощности, не имеющих аналогов в России В Ярославской области начат выпуск двигателей большой мощности, не имеющих аналогов в России
07 СЕН, 09:48 В Москве открыли «порт пяти морей», капитально отреставрированный впервые за 70 лет В Москве открыли «порт пяти морей», капитально отреставрированный впервые за 70 лет
04 СЕН, 12:53 ТОП-10 достижений недели: как в РФ запускали мирный атом, создавали новые места для работы и учебы? ТОП-10 достижений недели: как в РФ запускали мирный атом, создавали новые места для работы и учебы?
04 СЕН, 11:12 В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter