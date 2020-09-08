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Германия обойдется без «Северного потока-2». Проект «мертв» с 2019 года
8 Сентября 2020 732 1 Экономика
Газопровод «Северный поток-2» завершен на 90% и должен был быть запущен в начале 2021 года, несмотря на санкции США. Но Германия готова отказаться от проекта стоимостью 12 млрд евро, чтобы наказать Россию за отравление оппозиционера Алексея Навального. По крайней мере, часть немецких политиков призывает сделать это руководство страны, и канцлер ФРГ Ангела Меркель дала понять – она не исключает такого варианта. В этой связи экономисты просчитывают риски и потери Германии. Почти все приходят к одному – Берлин может себе позволить отказ, поскольку газопровод ни на что не влияет.
Германия может себе это позволить
- Будущее газопровода «Северный поток-2» оказалось под сомнением после отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, призывавшая отделять политику от экономики, столкнулась с давлением со стороны членов своей консервативной партии, требующей остановить строительство газопровода. В результате представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявила, что Меркель не исключает такую возможность.
- Глава Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Майкл Хармс заявил в эфире Deutshlandfunk, что с юридической точки зрения санкции невозможно ввести. «Все разрешения выданы, контракты безупречны – не только в Германии, но и в пяти странах плюс согласно европейским правилам». Также в Комитете напоминали, что правительству придется выплатить компенсации участникам проекта в случае его закрытия – газопровод стоил 12 млрд евро, из которых европейцы вложили 8 млрд и еще 6 млрд потратили на дополнительные трубопроводы.
- Министр экономики Германии Петер Альтмайер усомнился в эффективности санкций в принципе. Во время интервью для телеканала ARD он сказал: «Я не знаю ни одного случая, когда бы такая страна, как Россия, или похожая страна в прошлом изменила свое поведение под влиянием санкций».
- Однако экономисты считают, что ничего страшного с экономикой Германии от закрытия проекта не произойдет. Безусловно, отказ от дополнительных мощностей повысит цены на газ, но оно будет небольшим, поскольку на фоне пандемии сократился спрос на энергоносители и в немецкой экономике наблюдается спад. Все это даст Германии время на поиски альтернативных источников поставок, если понадобится. «Германия легко могла бы себе это позволить», – сказал экономист Berenberg Bank Хольгер Шмидинг, подчеркнув – потенциальное влияние на экономику Германии будет «незначительным».
- По мнению российского эксперта в области нефти и газа Михаила Крутихина, проекта газопровода не существует с декабря прошлого года из-за санкций США и транзитного договора России с Украиной. Для немцев дискуссия вокруг «Северного потока-2» повод поговорить о вмешательстве США во внутренние дела страны, а для американцев – повод «уесть якобы пропутинца Трампа» или продемонстрировать, что никакой пророссийской позиции у трампистов нет. Никакого вреда для Германии и Европы от отмены проекта нет абсолютно. Для «Газпрома», в свою очередь, «возня округ "Академика Черского" – чиновная демонстрация лихорадочной и вполне бесплодной деятельности, которую надо предъявить Путину в оправдание провала».
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Я думаю, что кто-то считает немцев за полных кретинов. Нет, я согласен, отчасти они кретины, но не полные. 12 миллиардов ни на что не повлияют? Автор, вы в своем уме? 12 миллиардов - это только на поверхности, а остальные затраты на так называемую зеленую энергетику? Сколько еще миллиардов понадобится на ветряки и приливные станции, солнечные батареи? На американский газ, который потащут из-за моря и который может случайно взорваться где-то посередине. Одна страховка будет стоить дороже газа! Да и затраченные деньги на ветер может выкинуть только вор, которому эти деньги достались как плата за риск. Немцы же не такие. Они жадные и расчетливые. Не приписываете им собственного недоумия!