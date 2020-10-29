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Меркель обрушила рубль. Доллар приближается к 80, евро превысил 93
29 Октября 2020 241 0 Экономика
Настоящая драма разыгралась на мировых финансовых рынках перед тем, как Германия и Франция объявили о введении повторного карантина. Весь день рубль находился в ожидании худшего и стресс явно плохо на нем сказывался: доллар подорожал до показателя конца сентября – 79,23 руб., а евро – до 93 руб. Нефть марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель, а российская марка Urals снова стала торговаться с премией к эталону в 55 центов. Более того, аномально высокая температура по всей Европе ударила по перспективам российского газа. Дополнило картину ожидание прихода к власти в США демократа Джо Байдена, который принесет с собой жесткие санкции против России. Все вместе стало страшным сном рубля, который ему довелось увидеть наяву.
Европа уходит на карантин, рубль летит в пропасть
- Накануне стало известно, что Германия и Франция обсуждают возможность повторного локдауна. Сама по себе эта новость сильно расстроила мировые рынки – в переводе на язык финансовых прогнозов она означала, что никакого восстановления экономики в конце 2020 года не будет.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель позднее объявила о карантине со 2 ноября и как минимум на месяц. Она объяснила это тем, что за 10 дней число пациентов в отделениях интенсивной терапии и на аппаратах ИВЛ увеличилось вдвое. Система еще справляется, но при таких темпах «в течение недель ее эффективность окажется на грани».
- В декабре жизнь войдет в привычное русло, пообещала Меркель, но этого уже никто не услышал. Потому что будут закрыты на месяц рестораны, бары, фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. Правда, детские сады и школы останутся открытыми. Встречи на улице будут разрешены только для представителей двух семей или домохозяйств. При этом власти Германии выделят 10 млрд евро на поддержку граждан и бизнеса и покроют 75% убытков малым предприятиям (это на заметку «немцам» в Москве). Надо отметить, что показатель ежесуточных заражений в Германии ниже, чем в России – на уровне 15 тыс. человек.
- После сообщения Меркель о закрытии второй экономики Евросоюза заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, с 30 октября и до 1 декабря в стране перестанут работать заведения общественного питания, закроются общественные места и коммерческие предприятии, которые не попадают в категорию первой необходимости. Из дома можно будет выходить только на работу, к врачу, близкому родственнику или за продуктами. Чтобы выйти, нужно будет иметь письменное удостоверение. При этом во Франции каждый день фиксируют 40 тыс. новых случаев заражения, это в 5-6 раз больше, чем весной.
- После Германии и Франции на карантин может уйти Италия, где регистрируют до 25 тыс. новых случаев в сутки. Семь тысяч из них приходятся на Ломбардию, в которой весной этого года случился коллапс здравоохранения.
- Помимо второй волны коронавируса, захлестнувшей Европу, по России бьют растущие шансы на избрание демократа Джо Байдена президентом США. Байден назвал Россию главной угрозой для Америки и анонсировал пересмотр отношений с Москвой. Он пообещал ввести «адские санкции» за вмешательство в американские выборы. Все это вместе взвинтило степень страха на валютном рынке до предела, и доллар устремился «пощупать 80 руб.», говорят аналитики. Среднесрочная же цель «американца» – «хорошо за 100 руб.». Возможно, в преддверии этого американская корпорация Apple уже установила цены в своем магазине из расчета «1 доллар = 100 руб.».
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