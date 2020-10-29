Меркель обрушила рубль. Доллар приближается к 80, евро превысил 93 241 0 Экономика

Настоящая драма разыгралась на мировых финансовых рынках перед тем, как Германия и Франция объявили о введении повторного карантина. Весь день рубль находился в ожидании худшего и стресс явно плохо на нем сказывался: доллар подорожал до показателя конца сентября – 79,23 руб., а евро – до 93 руб. Нефть марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель, а российская марка Urals снова стала торговаться с премией к эталону в 55 центов. Более того, аномально высокая температура по всей Европе ударила по перспективам российского газа. Дополнило картину ожидание прихода к власти в США демократа Джо Байдена, который принесет с собой жесткие санкции против России. Все вместе стало страшным сном рубля, который ему довелось увидеть наяву.