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Доллар по 100 рублей. Apple установила свой курс российской валюты

28 Октября 2020 553 0 Экономика
Доллар по 100 рублей. Apple установила свой курс российской валюты

Всех обладателей техники Apple в России ждет неприятное повышение цен. Американская корпорация решила не подстраиваться под курс рубля и следить за его медленной девальвацией, а сразу прислушаться к наиболее пессимистичным прогнозам аналитиков. Теперь стоимость приложений и внутренних покупок в AppStore будет рассчитываться исходя из стоимости 1 доллара в 100 рублей.

Apple что-то знает о будущем рубля

  • Счастливые обладатели техники Apple в России станут чуточку менее счастливыми. Приложения и внутренние покупки подорожают в AppStore на 20% и будут рассчитываться из курса 100 руб. за доллар. При этом известно, что корпорация определяет цены в условных единицах tier, которые затем конвертируются в национальную валюту.
  • Однако tier равняется 99 центам, то есть фактически 1 доллару. Соответственно, в России один tier стоил 75 руб. Это почти равняется текущему курсу доллара, который в конце октября укреплялся до 76 за доллар. Но недолго музыка играла. В обновленном прайс-листе, о котором пишет CNews, курс tier был повышен до 99 руб., или на 32%. Следовательно, 99 руб. равняются теперь 1 доллару США.
  • Россия не единственная страна, которую так «дискриминируют». Она попадает в один ряд с Индией, Исландией, Индонезией, ЮАР, Колумбией – в общем, не с теми странами, с которыми россияне хотели бы себя сопоставлять. Но для всех них, включая Россию, tier подорожает на треть.
  • И все же Россия будет платить больше всех. В Исландии и Албании стоимость внутренней валюты Apple будет равняться 1,19 доллара, или 90,97 руб., в Индии и Индонезии – 89 рупиям (92,11 руб.), а в ЮАР – 19,99 рэндов (93,62 руб.). Надо отметить, что все развивающиеся страны испытывают проблемы с национальными валютами из-за пандемии. Но рубль стал худшей валютой среди них.
  • После того как цены вступят в силу, Apple обновит раздел «Цены и доступность» в MyApps, где и будет отражена новая стоимость покупок. Когда это произойдет, не уточняется. При этом всю ответственность за последствия данного шага компания сваливает на разработчиков и поставщиков приложений.
  • Поставщикам приложений корпорация обещает скорректировать будущие доходы на основе обновленного прайса «без учета налогов». Но она также оставила им возможность снизить цены на собственные приложения, включая автоматические подписки, чтобы сохранить пользовательскую аудиторию и привлекательность контента. «Если вы предлагаете подписки, вы можете сохранить цены для существующих подписчиков», – говорят в корпорации.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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