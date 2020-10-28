Доллар по 100 рублей. Apple установила свой курс российской валюты 553 0 Экономика

Всех обладателей техники Apple в России ждет неприятное повышение цен. Американская корпорация решила не подстраиваться под курс рубля и следить за его медленной девальвацией, а сразу прислушаться к наиболее пессимистичным прогнозам аналитиков. Теперь стоимость приложений и внутренних покупок в AppStore будет рассчитываться исходя из стоимости 1 доллара в 100 рублей.