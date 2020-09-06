Путин подкупил. Меркель не откажется от «Северного потока-2» 229 0 Экономика

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не откажется от газопровода «Северный поток-2», несмотря на давление со стороны немецких политиков, требующих наказать Россию после отравления оппозиционера Алексея Навального. По словам источников Bloomberg, на это есть две серьезные причины. Во-первых, резкая смена позиции Меркель невозможна из-за враждебного отношения к газопроводу США, которые, нарушая суверенитет Германии, накладывают санкции на проект. Во-вторых, правительство Меркель не собирается платить компенсации участникам проекта, но без них отказ от проекта тоже не возможен.