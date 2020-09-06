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Путин подкупил. Меркель не откажется от «Северного потока-2»
6 Сентября 2020 229 0 Экономика
Канцлер ФРГ Ангела Меркель не откажется от газопровода «Северный поток-2», несмотря на давление со стороны немецких политиков, требующих наказать Россию после отравления оппозиционера Алексея Навального. По словам источников Bloomberg, на это есть две серьезные причины. Во-первых, резкая смена позиции Меркель невозможна из-за враждебного отношения к газопроводу США, которые, нарушая суверенитет Германии, накладывают санкции на проект. Во-вторых, правительство Меркель не собирается платить компенсации участникам проекта, но без них отказ от проекта тоже не возможен.
Цугцванг для Меркель
- Правящая коалиция Ангелы Меркель их Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) не собираются отказываться от «Северного потока-2», невзирая на давление общественности и политических оппонентов. Канцлера ФРГ призывают прекратить участие Германии в проекте после того как было установлено, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили веществом из группы «Новичок».
- Но, как выяснило агентство Bloomberg, в коалиции Меркель нет особого желания отказываться от газопровода. Источники в Бундестаге говорят, что требование не будет поддержано. В то время как политики настаивают на отказе от «трубы Путина», немецкая промышленность поддерживает реализацию проекта и укрепление связей с Россией. В частности за продолжение строительства выступил Восточный комитет германской экономики.
- Более того, Меркель не может позволить себе принять такое решение, поскольку США до этого демонстрировали открытую враждебность в отношении газопровода и накладывали санкции. Берлин остался крайне недоволен и раздражен действиями Вашингтона. Поставить крест на проекте сейчас значит уступить США в вопросе суверенитета Германии.
- Другой момент – выплата компенсаций компаниям, которые участвовали в проекте. Председатель Восточного комитета германской экономики Оливер Хермес заявил, что прекращение строительства газопровода обойдется европейским компаниям в миллиарды евро и приведет к потере рабочих мест в восточных регионах Германии. Так, компаниям придется списать вложения в размере 8 млрд евро и оплатить дополнительные расходы на 4 млрд евро, которые были вложены в строительство соединительных трубопроводов.
- «В случае остановки цены на газ в ЕС ощутимо вырастут, поскольку нехватка предложения приведет к повышению стоимости», – отметил председатель объединения германской газовой отрасли «Будущее. Природный газ» Тимм Келер.
- В Кремле так же не ожидают прекращения проекта. По словам пресс-секретаря Путина, призывы отказаться от газопровода в Германии Москва расценивает как «эмоциональные заявления, которые не основываются на конкретных фактах». Кремль подчеркивает: «Северный поток-2» является международным коммерческим проектом в интересах России, Германии и Европы в целом.
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