Медведев призвал экономить на науке из-за «весьма сложной ситуации» 481 2 Экономика

Россия должна «экономным образом» расходовать бюджетные средства, которые выделяются на науку. С таким заявлением на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС. До 2024 года государство выделит на научные исследования и разработки 1,63 трлн руб., пообещал ранее президент Владимир Путин в послании федеральному собранию.