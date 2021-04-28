Медведев призвал экономить на науке из-за «весьма сложной ситуации»
28 Апреля 2021 481 2 Экономика
Россия должна «экономным образом» расходовать бюджетные средства, которые выделяются на науку. С таким заявлением на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС. До 2024 года государство выделит на научные исследования и разработки 1,63 трлн руб., пообещал ранее президент Владимир Путин в послании федеральному собранию.
Россия давно экономит на науке
- Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в связи с обещанием президента Путина потратить на науку 1,63 трлн руб. до 2024 года призвал «экономным образом» расходовать средства, сообщает ТАСС. По его мнению, в последние годы Россия «добилась определенных успехов» и «сохранила лидерство по целому ряду направлений». Но дальнейшая работа требует «перенастройки» и «новых стратегических решений».
- Главной проблемой научной деятельности в России Медведев считает «разобщенность ведомств», занимающихся и фундаментальной, и прикладной деятельностью. Это «не создает синергического эффекта», не дает «суммарный результат», пожаловался Медведев. Поэтому ведомства должны заняться координацией, чтобы не допустить лишних расходов.
- По словам Медведева, ученые должны «стараться экономным образом расходовать те средства, которые мы имеем, которые выделяются в настоящей весьма сложной ситуации». В связи с этим ученые не должны расходовать деньги «на очень близкие по проблематике темы».
- На науку, с учетом обещания Путина, бюджет будет тратить 407,5 млрд руб. Для сравнения: на чиновников в «весьма сложной ситуации» налогоплательщики тратят 2,025 трлн руб., а на правоохранительные органы – 2,425 трлн руб. На армию и вооружение уходит 3,325 трлн руб.
- Россия катастрофически отстает от развитых стран по вложениям в науку: 1,03% ВВА против 3,07% у США, 2,23% у Китая, 3,24% у Японии, 4,93% у Израиля, подсчитали эксперты ВШЭ. В СССР в 1990 году на науку тратилось на 40% больше, чем сегодня тратит Россия. С текущими расходами страна не может повысить наукоемкость национальной экономики и обеспечить цели технологического развития страны, о которых говорит Путин, считают эксперты. России в этом смысле надо выбирать между наукой, чиновниками и силовиками.
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- Пока же ученые массово покидают Россию. По словам главного ученого секретаря Российской академии наук Николая Долгушкина, ежегодно из страны уезжает 70 тыс. человек, а за десять лет численность научных работников в стране упала втрое. В Кремле не увидели в этом проблемы. «Это такой двусторонний процесс, он абсолютно нормальный», – заявил пресс-секретарь Путина.
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"Экономить следует на бесполезных и вредных для страны вещах. ВШЭ, СПЧ, партия ЕР, и, прежде всего, на Медведеве Д. А.
Зачем наука РФ? Зачем вообще РФ умньіе люди? Еще лет 10-15 власти протянут на продаже нефти и газа, а что дальше, их не волнует. Денег накрали достаточно.