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Ученые бегут из России. Число уехавших с 2012 года выросло в пять раз

21 Апреля 2021 102 2 Экономика
Ученые бегут из России. Число уехавших с 2012 года выросло в пять раз

Россию покидают ученые и высококвалифицированные специалисты. С 2012 года «утечка мозгов» ускорилась в пять раз, рассказал главный ученый секретарь Российской академии наук (РАН) Николай Долгушкин на Общем собрании академии. Из-за бегства кадров за границу в России сильно сократилось число исследователей. Ежегодно решают уехать из страны 70 тыс. ученых, что делает Россию единственной «из развитых стран», где десятилетиями подряд уменьшается количество исследователей, передает слова Долгушкина ТАСС.

Ученые выбирают другие страны

  • В 2012 году, до третьего срока президента Владимира Путина, Россия теряла в среднем 14 тыс. ученых. Но за прошедшие девять лет, когда Кремль взял курс на конфронтацию с Западом и ужесточение внутренней политики, поток бегущих из страны лучших умов ускорился до 70 тыс. человек в год.
  • Такие данные привел главный ученый секретарь Российской академии наук (РАН) Николай Долгушкин на Общем собрании академии. «Россия – единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд уменьшается количество ученых», – приводит его слова ТАСС. Из-за массового отъезда научных кадров в России катастрофически сокращается число исследователей.
  • Еще в 1990 году Россия лидировала по числу исследователей в мире. Но за три десятилетия страна потеряла 65% кадров. При этом нацпроект «Наука» требовал, чтобы с 2018 года по 2021-ый в России появилось 35 тыс. новых ученых-исследователей. «Получилось ровно наоборот», – отметил Долгушкин.
  • Согласно данным Всемирного банка, Россия занимает первое место в регионе «Европа и Центральная Азия» по уровню эмиграции. По данным на 2017 год, около 10,6 млн россиян покинули страну. Таким образом, из России уехало больше, чем из Украины, Белоруссии и Молдавии вместе взятых. Всего Россия потеряла 7,4% населения, а в пересчете на трудоспособных граждан – 9,7%. Не удивительно, что теперь каждый десятый в экономике – мигрант.
  • При этом общий баланс миграционных потоков России положительный именно за счет низкоквалифицированных выходцев из центральноазиатских республик. По данным РАНХиГС, только 13-17% из них имеют высшее образование. У многих есть серьезные проблемы с владением русским языком. Из России в это время уезжают люди, 70% которых имеют высшее образование.

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  • Работать за рубежом, по данным опроса Boston Consulting Group, хотят 50% российских ученых, 52% топ-менеджеров, 54% IT-специалистов, 49% инженеров и 46% врачей. Около 65% потенциальных эмигрантов – это специалисты по искусственному интеллекту, дизайнеры пользовательского интерфейса и др. При этом 57% из них это молодежь в возрасте до 30 лет.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
09:28 0 0
Инженер пинговальщик:

а кому тут эти учёные и исследователи нужны? Режиму Путина нужны силовики и мастера буровых установок, трубоукладчики, сварщики трубопроводов. Остальные тут просто лишние. Причём все

И
09:15 2 0
И.И..:

остается люмпен пролетариат, которому не на что уехать. это и есть политика партии-оставить тех, кто будет работать с низкой эффективностью и которым поднимать жизненный уровень нечем и не за что. вот пенсионный возраст и налоги поднять можно.

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