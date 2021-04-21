Ученые бегут из России. Число уехавших с 2012 года выросло в пять раз 102 2 Экономика

Россию покидают ученые и высококвалифицированные специалисты. С 2012 года «утечка мозгов» ускорилась в пять раз, рассказал главный ученый секретарь Российской академии наук (РАН) Николай Долгушкин на Общем собрании академии. Из-за бегства кадров за границу в России сильно сократилось число исследователей. Ежегодно решают уехать из страны 70 тыс. ученых, что делает Россию единственной «из развитых стран», где десятилетиями подряд уменьшается количество исследователей, передает слова Долгушкина ТАСС.