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Магазины будут закрываться. Каждый третий под вопросом
3 Июня 2020 370 0 Экономика
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Массовое закрытие магазинов ожидает российскую торговлю в 2020 году. До 65% всех торговых сетей в России ликвидируют в среднем по 15 магазинов, треть из них придется на одежду. После ослабления ограничений 1 июня в Москве трафик не превысил 50% от докризисных значений. Лучше всего себя чувствуют DIY-продавцы.
Торговля не будет прежней
- Закрытия магазинов планируют 65% федеральных сетей, работающих в России. В среднем сети думают о закрытии 15 точек. Причем, 30% от всех закрытий придутся на сегмент одежды. Только 18% ретейлеров не будут закрывать магазины, а еще 17% не приняли окончательного решения. Такие данные «Известиям» предоставила ведущий аналитик консалтинговой компании «Магазин магазинов» Ярославна Шилова.
- Количество ретейлеров, планирующих закрытия торговых точек, выросло с 2019 года на 45%. Это объясняется отсутствием доходов – товарооборот большинства магазинов одежды, к примеру, остается нулевым несколько месяцев с начала пандемии коронавируса.
- Магазины страдают не только от ограничений, которые ввели власти, но и из-за сбоя поставок товаров, простоя фабрик, закрытия границ и падения платежеспособного спроса населения. Хуже всем приходится несетевым магазинам, и часть из них полностью уйдет с рынка.
- Сети продолжат оптимизировать нерентабельные точки. Так, например, продуктовый ретейл первым делом сокращает программу открытия новых торговых точек. У X5 Retail Group программа скорректирована на 20%.
- После открытия торговых центров в Москве 1 июня люди пришли в них, но не за покупками, а на экскурсии, говорили продавцы. Ажиотажа из-за отложенного спроса, как в Европе, не случилось – россияне не получили финансовой помощи от властей и пессимистично настроены по поводу своих будущих доходов.
- Ретейлеры считают, что первое время посещаемость непродовольственной розницы будет составлять 50% от докризисных значений. После снятия всех ограничений показатель может вырасти до 60-70%, но вернуться к прежним значениям можно будет лишь тогда, когда влсти разрешат работать малому бизнесу – салонам красоты, фитнес-центрам, ремонтным мастерским и прочим представителям сферы услуг.
- Исключение сейчас составляют DIY-ретейлеры, которые увеличили трафик 1 июня вдвое по сравнению с маем. В Leroy Merlin и OBI отмечают наплыв посетителей, которые соскучились по шопингу.
- По данным мэрии Москвы, 1 июня в столице открылись 47 тыс. магазинов и 9 тыс. компаний, работающих в сфере бытового обслуживания. 305 тыс. человек вернулись к работе.
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