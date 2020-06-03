Магазины будут закрываться. Каждый третий под вопросом 370 0 Экономика img_copyright

Массовое закрытие магазинов ожидает российскую торговлю в 2020 году. До 65% всех торговых сетей в России ликвидируют в среднем по 15 магазинов, треть из них придется на одежду. После ослабления ограничений 1 июня в Москве трафик не превысил 50% от докризисных значений. Лучше всего себя чувствуют DIY-продавцы.