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Лукашенко разрешил боевой техникой подавлять протесты

17 Мая 2021 292 1 Политика
Лукашенко разрешил боевой техникой подавлять протесты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко регламентировал полномочия силовиков и определил правила применения оружия в отдельном законе. В частности, Лукашенко наделил сотрудников МВД правом применять против протестующих граждан боевую и специальную технику. Гражданам же он запретил вести фото- и видеосъемку, а также звукозапись силовиков при исполнении, передает БелТА.

Силовикам все, гражданам – ничего

  • Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь», сообщает агентство БелТА. По новому закону полномочия силовиков резко расширяются, а права граждан – ограничиваются. Особое внимание в документе уделено правам силовиков при «пресечении массовых беспорядков».
  • Закон вступит в силу через месяц и разрешит МВД применять боевую технику против участников протестов. Милиционеры освобождаются от ответственности за вред, который они причинят гражданам Белоруссии от применения оружия и спецсредств. Гражданам, в свою очередь, запрещается фиксировать действия силовиков в какой-либо форме. Это делается «в целях обеспечения общественного порядка».
  • Силовики в Белоруссии также получили право получать личные данные граждан без предварительного согласия. Кроме этого, Лукашенко подписал поправки в закон о госзащите судей, госохраны и милиции. Под госзащиту теперь попадают военнослужащие и гражданский персонал Оператинво-аналитического центра при президенте. Такие меры объясняются тем, что из-за позиции указанных лиц кто-то может угрожать их безопасности.

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  • В Белоруссии массовые протесты начались в августе 2020 года. Это произошло сразу после президентских выборах, на которых соперница Лукашенко Светлана Тихановская получила только 10% голосов. Сотрудники ОМОНа применяли дубинки, слезоточивый газ, водометы и огнестрельное оружие, разгоняя протестующих. После этого задержанных пытали в СИЗО. Как минимум пять человек были убиты во время протестов. США и ЕС ввели санкции против режима Лукашенко и объявили о непризнании его президентом страны. После этого у Лукашенко начались проблемы с деньгами и он хочет занять у России 100 млрд руб.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
23:54, 17.05 0 0
Вася:

И у нас недалече до того же самого...

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