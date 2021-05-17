Лукашенко разрешил боевой техникой подавлять протесты
17 Мая 2021 292 1 Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко регламентировал полномочия силовиков и определил правила применения оружия в отдельном законе. В частности, Лукашенко наделил сотрудников МВД правом применять против протестующих граждан боевую и специальную технику. Гражданам же он запретил вести фото- и видеосъемку, а также звукозапись силовиков при исполнении, передает БелТА.
Силовикам все, гражданам – ничего
- Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь», сообщает агентство БелТА. По новому закону полномочия силовиков резко расширяются, а права граждан – ограничиваются. Особое внимание в документе уделено правам силовиков при «пресечении массовых беспорядков».
- Закон вступит в силу через месяц и разрешит МВД применять боевую технику против участников протестов. Милиционеры освобождаются от ответственности за вред, который они причинят гражданам Белоруссии от применения оружия и спецсредств. Гражданам, в свою очередь, запрещается фиксировать действия силовиков в какой-либо форме. Это делается «в целях обеспечения общественного порядка».
- Силовики в Белоруссии также получили право получать личные данные граждан без предварительного согласия. Кроме этого, Лукашенко подписал поправки в закон о госзащите судей, госохраны и милиции. Под госзащиту теперь попадают военнослужащие и гражданский персонал Оператинво-аналитического центра при президенте. Такие меры объясняются тем, что из-за позиции указанных лиц кто-то может угрожать их безопасности.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- В Белоруссии массовые протесты начались в августе 2020 года. Это произошло сразу после президентских выборах, на которых соперница Лукашенко Светлана Тихановская получила только 10% голосов. Сотрудники ОМОНа применяли дубинки, слезоточивый газ, водометы и огнестрельное оружие, разгоняя протестующих. После этого задержанных пытали в СИЗО. Как минимум пять человек были убиты во время протестов. США и ЕС ввели санкции против режима Лукашенко и объявили о непризнании его президентом страны. После этого у Лукашенко начались проблемы с деньгами и он хочет занять у России 100 млрд руб.
Написать комментарий
И у нас недалече до того же самого...