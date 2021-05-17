Лукашенко разрешил боевой техникой подавлять протесты 292 1 Политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко регламентировал полномочия силовиков и определил правила применения оружия в отдельном законе. В частности, Лукашенко наделил сотрудников МВД правом применять против протестующих граждан боевую и специальную технику. Гражданам же он запретил вести фото- и видеосъемку, а также звукозапись силовиков при исполнении, передает БелТА.