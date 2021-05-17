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Лукашенко займет 100 млрд рублей в России

17 Мая 2021 538 4 Экономика

Белоруссия собирается занять на российском рынке 100 млрд руб. Президент Александр Лукашенко распорядился сделать это отдельным указом. Деньги понадобились Лукашенко для «рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь». Золотовалютные резервы страны сократились на 25% с начала года и составляют всего 2,8 млрд долларов «живых» денег. Тогда как внешний долг Белоруссии достиг 42,1 млрд долларов.

Лукашенко потребовал занимать

  • Белоруссия разместит в России облигации на 100 млрд руб. Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в отдельном указе президента Александра Лукашенко. В документе отмечается, что цель заимствований – «рефинансирование внешнего государственного долга Республики Беларусь».
  • Занимать Минск планирует с помощью эмиссии «на территории РФ» ценных бумаг «в качестве государственных долговых обязательств». Размещения пройдут в 2021-23 годах. Срок погашения по займам – «не менее 1092 дней». В эмиссионных документах будет указано, что Белоруссия откажется от иммунитета – не будет оспаривать долг в арбитражных судах и обязательства по выплатам, а также не будет требовать зачета встречных требований к кредиторам.
  • Полученные от кредиторов деньги предполагается отправить на счет министерства финансов республики в АО «Газпромбанк». В последующем расплачиваться по обязательствам Минск обязуется из средств государственного бюджета. До этого Белоруссия занимала в 2019-20 годах 20 млрд руб. в России. Ставки по займам для Минска составили 8,65% и 8,5%.

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  • Внешний долг Белоруссии достиг 42,1 млрд долларов. Он в шесть раз превышает объем золотовалютных резервов страны, который равняется 6,9 млрд долларов. В действительности денег у Белоруссии еще меньше – «живых» средств в резервах всего 2,8 млрд долларов. С 1 июня страна не сможет получать выручку в долларах от 20% своего экспорта вследствие санкций США против крупнейших экспортных предприятий. Это может обернуться валютным кризисом. В связи с этим Лукашенко подписал указ о праве ЦБ страны запрещать валютно-обменные операции и конфисковывать валюту со счетов юрлиц.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
16:15, 17.05 2 0
И.И..:

нищета и отсталость ради помощи братьям по всему миру-нормальное состояние советско-российских граждан, которые должны сплотиться теснее вокруг своих любимых вождей. тот кто не любит,собственно и не обязан это делать по принуждению и за пайку-есть враг государства.

И
16:12, 17.05 1 0
И.И..:

белорусам деньги нужнее чем россиянам. тот союзник, что пиявка, присосался. на самом деле это не союзник, а временный попутчик.

К
14:50, 17.05 1 0
Кузин Геннадий:

БЕЛОРУССИИ Александру Лукашенко не надо занемать 100 млрд долларов они РОССИИ не вернут потом будут просить чтобы списали. РОССИИ самим нужны деньги луче людям в РОССИИ улучшили жизнь чем помогать нахлебникам.

В
14:09, 17.05 2 0
Вера.:

Не сомневаюсь,что Путин спишет 42,1 млрд $ долга,объяснив это милосердием российского народа.

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