Лукашенко займет 100 млрд рублей в России 538 4 Экономика

Белоруссия собирается занять на российском рынке 100 млрд руб. Президент Александр Лукашенко распорядился сделать это отдельным указом. Деньги понадобились Лукашенко для «рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь». Золотовалютные резервы страны сократились на 25% с начала года и составляют всего 2,8 млрд долларов «живых» денег. Тогда как внешний долг Белоруссии достиг 42,1 млрд долларов.