Капитал страны
ENGLISH
06 СЕН, 12:15 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Лукашенко приказал «людям в погонах» заставить белорусов работать
6 Сентября 2020 218 0 Экономика
Президент Белоруссии обеспокоен забастовками на крупнейших предприятиях страны. Рабочие выступают против фальсификации президентских выборов, которые прошли 9 августа, а также произвола и насилия силовиков, пытавших сотни протестующих в СИЗО. По подсчетам помощника Лукашенко Валерия Бельского, только за первые десять дней экономика Белоруссии потеряла 500 млн долларов. Протестами в той или иной степени охвачены около 30 крупных предприятий, на которые приходится 27% ВВП республики. Поэтому Лукашенко в субботу, 5 августа, приказал силовым структурам пресекать перебои в работе крупнейших предприятий и назначил новых председателей Совбеза и КГБ.
КГБ против забастовок
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал правоохранительные органы республики бороться с перебоями на крупных предприятиях страны, работники которых угрожают согласованной забастовкой. Выступая на Совете безопасности, Лукашенко отметил, что главная задача властей – экономика. «Есть экономика, значит будет все остальное. Нет экономики – тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране», – подчеркнул он.
- Главным вопросом Лукашенко назвал то, как «люди в погонах» должны обеспечить нормальное функционирование предприятий. Белорусского президента беспокоит то, что те преимущества, которые страна получила благодаря пандемии коронавируса, когда в других странах производства закрывались, будут утрачены. Ситуация давала «шанс продать продукцию» с хорошей прибылью и добавленной стоимостью, но забастовки этому могут помешать.
- Забастовки и протестные акции распространились на 30 крупных предприятий, на которые приходится 27% ВВП Белоруссии. Крупнейшие из них – «Беларуськалий», БелАЗ и Минский тракторный завод. Однако, по словам Лукашенко, «шататься» в большинстве начали частные предприятия. Президент предложил оценивать компании по такому критерию, как «надежность и преданность государству».
- Экономика Белоруссии только за первые десять дней с начала протестов потеряла 500 млн долларов, говорил помощник Лукашенко Валерий Бельский. Он заявил, что из-за политического кризиса были нарушены «устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования». В итоге Белоруссия запросила у России реструктуризацию 1 млрд долларов долга, в банковской системе исчерпалась иностранная валюта, рубль упал до исторических минимумов, а кредитные организации перестали выдавать займы.
- Россия поддержала Белоруссию не только реструктуризацией кредита на 1 млрд долларов, но и сделкой в области газа. По данным «Газпрома», Минск задолжал на конец июля 273 млн долларов (с мая долг вырос на 113 млн), но этот вопрос был урегулирован во время визита в Белоруссию премьер-министра Михаила Мишустина.
- Также Лукашенко провел перестановки в силовом блоке – отправил в отставку госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Равкова. Новый госсекретарем стал председатель КГБ Валерий Вакульчик, а на должность председателя КГБ назначен глава Комитета госконтроля Иван Тертпель. Лукашенко поручил новому госсекретарю Совбеза Вакульчику объединить вокруг себя спецслужбы и правоохранительные органы и занять текущими проблемами и угрозами. В том числе забастовками на предприятиях.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
05 СЕН, 21:15 Стивен Сигал прибыл с визитом в Крым
05 СЕН, 16:40 Историк обнаружил следы Янтарной комнаты в Калининграде
04 СЕН, 12:53 ТОП-10 достижений недели: как в РФ запускали мирный атом, создавали новые места для работы и учебы?
04 СЕН, 11:12 В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения
04 СЕН, 08:02 В Кузбассе начали серийное производство модульного вездехода «на лыжах», не имеющего аналогов в мире
03 СЕН, 11:22 В Нижегородской области создадут 2000 новых рабочих мест в мега-комплексе «зеленой» металлургии
03 СЕН, 10:24 В Уфе построили новую Набережную реки Белой, чтобы предотвратить ущерб от паводка на 13 млрд рублей
03 СЕН, 09:01 На Ставрополье открылся крупнейший на Юге России оптово-розничный рынок продовольствия
02 СЕН, 18:19 В Петербурге спустили на воду первый траулер-процессор серии судов общей стоимостью 38,4 млрд рублей
02 СЕН, 18:01 В Томске начали серийное производство систем управления для первых в мире беспилотных комбайнов
02 СЕН, 17:39 В Калининграде открыли первую очередь нового филиала Нахимовского военно-морского училища
Написать комментарий