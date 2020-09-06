Лукашенко приказал «людям в погонах» заставить белорусов работать 218 0 Экономика

Президент Белоруссии обеспокоен забастовками на крупнейших предприятиях страны. Рабочие выступают против фальсификации президентских выборов, которые прошли 9 августа, а также произвола и насилия силовиков, пытавших сотни протестующих в СИЗО. По подсчетам помощника Лукашенко Валерия Бельского, только за первые десять дней экономика Белоруссии потеряла 500 млн долларов. Протестами в той или иной степени охвачены около 30 крупных предприятий, на которые приходится 27% ВВП республики. Поэтому Лукашенко в субботу, 5 августа, приказал силовым структурам пресекать перебои в работе крупнейших предприятий и назначил новых председателей Совбеза и КГБ.