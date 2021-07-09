Доходы России от нефти и газа будут падать. Минфин компенсирует их налогами на россиян 354 3 Экономика

Глава Минфина Антон Силуанов признал угрозу «зеленой» энергетики для бюджета России. Переход Евросоюза на альтернативные источники энергии грозит стране снижением нефтегазовых доходов. Силуанов считает, что российским властям нужно подумать, чем заменить сокращение доходов в будущем. Однако Минфин уже давно нашел ответ на этот вопрос – в 2021 году несырьевые секторы экономики приносят в два раза больше, чем нефть и газ, а очередная «донастройка» налогов свидетельствует о реализации концепции «люди – новая нефть».