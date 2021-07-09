Доходы России от нефти и газа будут падать. Минфин компенсирует их налогами на россиян
9 Июля 2021 354 3 Экономика
Глава Минфина Антон Силуанов признал угрозу «зеленой» энергетики для бюджета России. Переход Евросоюза на альтернативные источники энергии грозит стране снижением нефтегазовых доходов. Силуанов считает, что российским властям нужно подумать, чем заменить сокращение доходов в будущем. Однако Минфин уже давно нашел ответ на этот вопрос – в 2021 году несырьевые секторы экономики приносят в два раза больше, чем нефть и газ, а очередная «донастройка» налогов свидетельствует о реализации концепции «люди – новая нефть».
Нефтегазовые доходы будут падать
- Министр финансов Антон Силуанов признал, что в ближайшем будущем доходы России от нефти, газа и нефтепродуктов будут сокращаться. Об этом он заявил в интервью Bloomberg. Виной всему зеленая энергетика, которая к 2050 году должна привести к полному отказу от ископаемого топлива ЕС, США и другие развитые экономики мира.
- К 2025 году Евросоюз – крупнейший потребитель российских нефти и газа – намерен ввести «углеродный налог» и обложить им импортную продукцию, использование которой или производство сопряжены с большим выбросом СО2. Компания Boston Consulting Group оценивала потери России от этого до 4,8 млрд долларов в год. Из них нефтегазовый сектор лишится 2,5 млрд.
- Глава Сбербанка Герман Греф недавно так же затрагивал эту тему и приводил свои оценки. По его прогнозам, Россия может лишиться около 133 млрд долларов в год от перехода развитых стран на зеленую энергетику (это 39% от всего объема экспорта на текущий момент). К 2050 году потери достигнут 4 трлн долларов.
- По словам Силуанова, «большая часть доходов нашего бюджета» формируется за счет экспорта нефти и газа. «Мы должны понять, чем мы заменим сокращение доходов, если прогнозы окажутся верными», – заявил министр. На текущий момент, как отмечает Bloomberg, доля нефтегазовых доходов бюджета достигает 40%. Однако за январь – май 2021 года из 9,319 трлн руб., которые собрал бюджет, 6,19 трлн руб. обеспечил несырьевой сектор. В частности, выросли сборы НДС (на 31%), акцизы (на 17%), налог на прибыль (8%), таможенные пошлины (41%).
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- В новых планах Минфина «донастроить» налоговую систему так, чтобы получить преимущественно с россиян на 400 млрд руб. в год больше. Увеличение налоговой нагрузки на россиян – наиболее вероятный вариант «избавления» от нефтяной зависимости бюджета. Показатель, что Минфин заложил сокращение нефтегазовых доходов бюджета на 40% к 2036 году. Компенсировать выпадающие доходы планируется увеличением на 60% сборов с россиян.
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Nota bene: где-то теперь рыщет Чубайс?
банкроты, живущие одним днем за счет продажи сырья и новых налогов.
аффтор срочно в школу, начни с арифметики, счетовод