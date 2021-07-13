Росстат опроверг утверждение, что Россия – «страна-бензоколонка». Ранее об этом говорил Путин 176 1 Экономика

Доля нефтегазового сектора в экономике России оказалась меньше, чем до этого предполагалось. Росстат впервые рассчитал ее и выяснил, что в зависимости от цены на нефть сырьевой сектор не превышает 20% ВВП. Однако из-за того, что доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете в некоторые годы доходит до 40%, а в товарном экспорте превышает 50%, политики США называли Россию «бензоколонкой». Впрочем, президент Владимир Путин с этим не соглашался и доказывал обратное.