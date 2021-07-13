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Росстат опроверг утверждение, что Россия – «страна-бензоколонка». Ранее об этом говорил Путин

13 Июля 2021 176 1 Экономика
Росстат опроверг утверждение, что Россия – «страна-бензоколонка». Ранее об этом говорил Путин

Доля нефтегазового сектора в экономике России оказалась меньше, чем до этого предполагалось. Росстат впервые рассчитал ее и выяснил, что в зависимости от цены на нефть сырьевой сектор не превышает 20% ВВП. Однако из-за того, что доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете в некоторые годы доходит до 40%, а в товарном экспорте превышает 50%, политики США называли Россию «бензоколонкой». Впрочем, президент Владимир Путин с этим не соглашался и доказывал обратное.

У России среднемировая доля нефтегаза в ВВП

  • Расчет Росстата доли нефтегазового сектора в экономике, включая смежные отрасли, показал, что в 2020 году она составляла 15,2% ВВП, или 16 трлн руб. Но этот год не совсем показателен – цены на нефть падали до нуля, а доходы сокращались до 28% от всех поступлений в федеральный бюджет. В докризисном 2019 году доля достигала 19,2%, что примерно равно его среднему показателю, пишет РБК со ссылкой на Росстат.
  • Отмечается, что показатель на уровне 15-20% – среднемировой для крупных стран. К примеру, у США он равняется 8%, но у Норвегии – 14%. У ближневосточных стран все гораздо хуже: в ОАЭ это 30%, а в Саудовской Аравии 50% ВВП. Поэтому сравнение России с бензоколонкой не совсем корректно.
  • Однако федеральный бюджет страны сильно зависит от нефтегазовых доходов. В 2020 году они упали до 28% от всех поступлений, но в предыдущие годы равнялись 40%. В экспорте нефтегаз устойчиво превышает 50% и даже в год пандемии он упал незначительно – до 44,6%.
  • Исследование Росстата показывает реальную роль нефтегазового сектора в экономике России. По словам профессора финансов Российской экономической школы Олега Шибанова, извне Россия на самом деле кажется страной-бензоколонкой, поскольку сильно зависит от экспорта углеводородов. Точно также россияне чувствуют сильную зависимость от нефтегазового экспорта.

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  • Однако в реальности все намного сложнее: российская экономика гораздо более развита, а роль сектора услуг в ней недооценена. Тем не менее в добыче нефти и газа задействованы всего 2% населения, которые обеспечивают треть бюджета.
  • До этого президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия – «все-таки не только «страна-бензоколонка», как некоторые пытаются нас представить». По словам Путина, Россия – это страна «с ярко выраженными новыми технологическими возможностями».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
09:46 1 0
И.И..:

притягивают за уши все что только могут, доказывая то, что в доказательствах не нуждается. нищая, зависимая страна и население, черпающая столетиями ресурсы для выживания у природы. если бы не они, давно бы пошли по миру с протянутой рукой. помимо хвастовства и бесполезных трат с чудовищным казнокрадством-ничего не имеется.

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