Греф предупредил о коллапсе нефтяной экономики России из-за зеленой энергетики 135 1 Экономика

Российскую экономику ждет серьезный вызов со стороны зеленой энергетики. По данным главы Сбербанка Германа Грефа, Россия потеряет 4 трлн долларов до 2050 года от сокращения экспорта углеводородов и трансграничного углеродного регулирования. В год потери будут измеряться 133 млрд долларов – 39% от текущих объемов экспорта. Из-за декабронизации Евросоюза добыча нефти через 30 лет упадет в 3 раза, а экспорт – в 4-6 раз. Все это, по словам Грефа, вызывает «большую озабоченность».