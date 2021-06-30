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Греф предупредил о коллапсе нефтяной экономики России из-за зеленой энергетики

30 Июня 2021 135 1 Экономика
Греф предупредил о коллапсе нефтяной экономики России из-за зеленой энергетики

Российскую экономику ждет серьезный вызов со стороны зеленой энергетики. По данным главы Сбербанка Германа Грефа, Россия потеряет 4 трлн долларов до 2050 года от сокращения экспорта углеводородов и трансграничного углеродного регулирования. В год потери будут измеряться 133 млрд долларов – 39% от текущих объемов экспорта. Из-за декабронизации Евросоюза добыча нефти через 30 лет упадет в 3 раза, а экспорт – в 4-6 раз. Все это, по словам Грефа, вызывает «большую озабоченность».

Зеленая энергетика – главная угроза

  • Если Россия продолжит сидеть на нефтяной игле, то «стране грозит консервация технологической отсталости и потеря конкурентоспособности», заявил Греф на Международном финансовом конгрессе. Он озвучил прогноз Сбербанка, согласно которому, Россия будет терять ежегодно около 133 млрд долларов от перехода развитых стран на зеленую энергетику. Эта сумма равняется 39% от всех объема экспорт на текущий момент.
  • В сумме потери к 2050 года вырастут до 4 трлн долларов. Одновременно с этим будет падать добыча нефти – она сократится в 3 раза, и экспорт – в 4-6 раз. При этом сокращение спроса обрушит цены на нефть – российский сорт Urals будет торговаться на уровне 26 долларов через 30 лет, а цены на газ упадут вдвое. Все это уже заложено в тренды, подчеркнул Греф, и «выглядит очень-очень серьезно».
  • Прогноз Сбербанка Греф направил в правительство. Минэнерго до этого уже прогнозировало начало спада добычи нефти с 2027-29 годов. Это заложено в генеральную схему развития нефтяной отрасли до 2035 года. Главные риски в министерстве видят со стороны сокращающегося потребления нефтепродуктов и трансграничного углеродного регулирования Евросоюза, которое начнет действовать с 2025 года.

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  • По оценкам Минэнерго, экспорт российской нефти упадет на 3,5% к 2025 году, на 9,9% – к 2030-му, на 18,1% – к 2035-му и на 25,7% к 2040-му. Минфин закладывает сокращение нефтегазовых доходов бюджета на 40% к 2036 году. Однако министерство собирается компенсировать выпадающие нефтяные доходы увеличением на 60% сборов с россиян – через НДС и общую налоговую нагрузку.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
19:18 0 0
Вера:

Просто умиляет забота Грефа о сокращении экспорта углеводородов до 2050г. Он,что две жизни собрался прожить? Вот ,что он себя любимого и тёщу ,жену и детей он точно обеспечил на несколько жизней вперёд,это однозначно,только не от него это зависит. Он прекрасно знает,что существует Закон Возмездия.

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