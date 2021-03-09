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Россия будет отставать от мира. ОЭСР оценила перспективы российской экономики
9 Марта 2021 245 0 Экономика
Россия хуже мира в целом прошла 2020 год: если мировая экономика сократилась на 3,4% ВВП, то российская – на 3,6%, констатировали эксперты Организации стран экономического сотрудничества и развития. По их мнению, выросшие цены на нефть не помогут России расти более высокими темпами, чем на 2,7% ВВП в 2021 году. В итоге страна отстанет от мировых темпов роста в два раза.
Россия демонстрирует стабильность
- В 2020 году российская экономика упала сильнее мировой – глобальный ВВП сократился на 3,4%, а ВВП России – на 3,6%, пишут эксперты ОЭСР в докладе OECD Economic Outlook. В 2021 году Россия не сможет полностью восстановиться – рост составит 2,7% и это будет один из худших показателей в мире (хуже только у Саудовской Аравии – 2,6%).
- Так, например, мировая экономика вырастет в текущем году на 5,6%, экономика США – на 6,5%, Китая – на 7,8%. Таким образом, Россия будет отставать от мира в два раза, от США – в 2,4 раза, а от Китая почти втрое.
- Ничего не изменится и в 2022 году – Россия вырастет всего на 2,6% при мировом росте на 4%. В 2023 году российская экономика превысит свой докризисный уровень на 1,5%, а американская – на 6,8%, мировая – на 6%.
- При этом следует отметить расхождение в оценке экономического спада в России – Минэкономразвития настаивает на потере 3,1% ВВП. Также российские власти ждут более взрывного роста – на 3,3% в текущем году и на 3,4% в следующем. Грядущий прорыв власти связывают с национальными проектами на 25 трлн руб., за которые россияне платят повышенным пенсионным возрастом и НДС.
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- В заявленный успех российских властей не верят эксперты. Российские экономисты, опрошенные «Интерфаксом», ждут роста в текущем году на 2,8% и на 2,3% в следующем. Инвестбанкиры, опрошенные ВШЭ, и академики РАН не прогнозируют те же значения: 2,8% в 2021-м и 2,3% в следующем году. Более того, они считают, что в 2023 году Россия упрется в потолок роста – 2%.
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