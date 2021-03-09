Россия будет отставать от мира. ОЭСР оценила перспективы российской экономики 245 0 Экономика

Россия хуже мира в целом прошла 2020 год: если мировая экономика сократилась на 3,4% ВВП, то российская – на 3,6%, констатировали эксперты Организации стран экономического сотрудничества и развития. По их мнению, выросшие цены на нефть не помогут России расти более высокими темпами, чем на 2,7% ВВП в 2021 году. В итоге страна отстанет от мировых темпов роста в два раза.