Кремль рассказал о «бункере» правительства и подготовке «тайного» плана
В Кремле отреагировали на публикацию агентства Bloomberg о «бункере», в котором правительство Михаила Мишустина «тайно» разрабатывает план вывода экономики России из кризиса. Этот план, по утверждениям источников агентства, войдет в послание Путина федеральному собранию 21 апреля. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, под «бункером» имеется в виду координационный центр кабинета министров, расположенный в гостинице Украина. Что касается предложений для послания президента по восстановлению экономики, то они готовятся не в координационном центре, а в Кремле.
«Несекретное место»
- Кремль разъяснил публикацию Bloomberg о подготовке правительством «тайного» плана по восстановлению экономики в «бункере». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, речь идет о координационном центре кабмина. «Напротив Белого дома через реку – это вовсе никакой ни бункер и никакой ни секретный», – отметил спикер Кремля.
- В статье Bloomberg источники в шутку прозвали «подземное помещение» «бункером», куда доступ возможен, только если человек внесен в систему распознавания лиц. Песков пояснил, что в координационный центр правительства – это просторный и «комфортабельный конференц-зал». Он был «модифицирован с учетом задач правительственной координации».
- В Кремле опровергли секретность объекта. «Там бывает огромное количество экспертов – и представители бизнеса, государственной власти, депутаты и так далее и тому подобное», – сказал Песков. «Тут опять не совсем попали», – добавил он, уточнив, что именно этот центр сегодня собирается посетить Путин.
- Источники Bloomberg утверждали, что Мишустин готовит в «бункере» план восстановления экономики, который озвучит президент Путин в обращении федеральному собранию 21 апреля. Но в Кремле отметили, что послание готовится «не в секретном месте, оно готовится в Кремле». В его подготовке участвуют самые разные «экспертные подразделения», в том числе и члены правительства. «И никакого секрета здесь нет», – заключил Песков.
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- При этом он отказался комментировать возможные положения из послания, о которых написал Bloomberg. В том числе расходование средств Фонда национального благосостояния, смягчение бюджетного правила и повышение налогов.
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