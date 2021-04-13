Кремль рассказал о «бункере» правительства и подготовке «тайного» плана 509 0 Политика

В Кремле отреагировали на публикацию агентства Bloomberg о «бункере», в котором правительство Михаила Мишустина «тайно» разрабатывает план вывода экономики России из кризиса. Этот план, по утверждениям источников агентства, войдет в послание Путина федеральному собранию 21 апреля. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, под «бункером» имеется в виду координационный центр кабинета министров, расположенный в гостинице Украина. Что касается предложений для послания президента по восстановлению экономики, то они готовятся не в координационном центре, а в Кремле.