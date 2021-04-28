От Росстата потребовали считать доходы россиян по-другому из-за «крайне пристального внимания» 500 0 Экономика

Глава Минэкономразвития Максим Решетников, которому подчиняется Росстат, поручил «модернизировать» методику подсчета доходов россиян, поскольку они привлекают «крайне пристальное внимание» и вызывают «очень большую дискуссию», сообщает ТАСС. По словам Решетникова, люди сравнивают данные Росстата со своими личными доходами, зарплатами, пенсиями и пособиями. Президент Владимир Путин пообещал в послании федеральному собранию восстановить доходы, которые упали в 2020 году на 3,5%, но накануне послания Росстат изъял информацию о доходах россиян из данных о первом квартале. По косвенным показателям они снова упали.