От Росстата потребовали считать доходы россиян по-другому из-за «крайне пристального внимания»
Глава Минэкономразвития Максим Решетников, которому подчиняется Росстат, поручил «модернизировать» методику подсчета доходов россиян, поскольку они привлекают «крайне пристальное внимание» и вызывают «очень большую дискуссию», сообщает ТАСС. По словам Решетникова, люди сравнивают данные Росстата со своими личными доходами, зарплатами, пенсиями и пособиями. Президент Владимир Путин пообещал в послании федеральному собранию восстановить доходы, которые упали в 2020 году на 3,5%, но накануне послания Росстат изъял информацию о доходах россиян из данных о первом квартале. По косвенным показателям они снова упали.
Вместо модернизации экономики «модернизируют» статистику
- Министр экономики Максим Решетников поручил Росстату «модернизировать» методологию сбора данных о доходах населения. Об этом он заявил на итоговой коллегии ведомства в среду, передает ТАСС. Расчеты нужно сделать «более полными», например, «за счет уточнения состава данных, расширения состава обрабатываемых источников информации». Росстат должен сделать это в текущем году, подчеркнул Решетников.
- Последний раз Росстат переписывал правила, по которым рассчитывались доходы в 2018 году. Тогда в результате пересмотра в карманах россиян не прибавилось денег, зато статистика стала намного презентабельнее для власти: падение доходов в 2014-2018 году с 10,2% сократилось до 8,3%. В 2018 году доходы выросли на целых 0,1%, а в 2019-м – на 1%. Правда, в 2020 году они рухнули на 3,5% и откатились к показателю 2010 года.
- Президент Владимир Путин пообещал «обязательно» восстановить доходы, но когда – не сказал. Минэкономразвития прогнозирует их рост на 3% в этом году. Правда, перед посланием Путина федеральному собранию Росстат изъял «чувствительную информацию» из официального отчета о первом квартале 2021 года. Официально это было сделано под предлогом «сбора информации о некоторых компонентах доходов».
- После этого глава Минэкономразвития заявил о назревшей «модернизации» статистики. «Ключевым направлением работ» должна стать «такая чувствительная тема, как доходы населения», подчеркнул Решетников. Министр пожаловался на то, что квартальные данные задним числом «серьезно корректируются» (как правило, Росстат улучшает статистику, когда она теряет актуальность – так уменьшается падение экономики и растут доходы, которых по факту не было).
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- При этом Решетников заметил, что после публикации любых данных о доходах люди, «конечно, начинают это сравнивать со своими личными доходами, со своими зарплатами, пенсиями, социальными пособиями». «Это вызывает очень большую дискуссию», – подчеркнул министр. В этом случае тем более непонятно, зачем «модернизировать» статистику, если она не будет отражать действительность.
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