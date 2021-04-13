Кремль готов к отключению Visa и Mastercard в России. Система «Мир» станет глобальной
13 Апреля 2021 153 0 Экономика
Российские власти не исключают никаких вариантов санкций против страны, в том числе отключение от международных платежных систем Visa и Mastercard. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина, передает ТАСС. В связи с этим Кремль предлагает страховать риски и «укреплять суверенитет». Таким «укреплением» некогда стала система «Мир». В Кремле надеются, что она со времени «получит распространение глобальное».
Хочешь «Мира», готовься к войне
- Кремль не исключает сценарий, при котором Россию отключат от международных платежных систем Visa и Mastercard, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Последний раз разговоры об этом шли в 2014 году в период обострения военного кризиса в Донбассе. Сегодня Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной и обещает защитить «наших граждан» в ДНР и ЛНР.
- В Кремле видят «недружественную, а порой даже враждебную форму поведения» Запада по отношению к России, приводит слова Пескова ТАСС. «Целый ряд государств», по мнению Пескова, «преследуют цель такого незаконного с точки зрения международного права сдерживания России».
- В Кремле считают, что введение санкций приняло «непредсказуемый характер». Поэтому России необходимо «укреплять суверенитет во всех отраслях экономики, банковского дела». Построение закрытой от мира автаркии, по словам пресс-секретаря Путина, происходит. «Постепенно, постепенно, не без проблем, но начала создавать национальная платежная система "Мир"», – отметил Песков.
- С 2018 года бюджетников принудительно перевели на карты «Мир» – получать зарплаты на другие карты нельзя. Система благодаря этому «окрепла», считают в Кремле. Впрочем, в Кремле понимают реальность – «она не имеет пока международного хождения», сказал Песков про карту «Мир». Но в Кремле верят – «эта система со временем получит распространение глобальное». Это «ни у кого не вызывает сомнения».
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- До этого глава МИД Сергей Лавров безуспешно пытался убедить Китай перейти на аналог SWIFT, чтобы защититься от западных санкций. Китайские банки отказываются подключаться к российскому SWIFTу, да и в целом руководство страны четко дало понять – Китай не будет вместе с Россией бороться с Западом, отказываться от доллара и в военный союз с Москвой не вступит.
Написать комментарий