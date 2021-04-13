Кремль готов к отключению Visa и Mastercard в России. Система «Мир» станет глобальной 153 0 Экономика

Российские власти не исключают никаких вариантов санкций против страны, в том числе отключение от международных платежных систем Visa и Mastercard. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина, передает ТАСС. В связи с этим Кремль предлагает страховать риски и «укреплять суверенитет». Таким «укреплением» некогда стала система «Мир». В Кремле надеются, что она со времени «получит распространение глобальное».