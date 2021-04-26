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«Кошмар для России». Нефти предрекли падение до 10 долларов в ближайшем будущем

26 Апреля 2021 35 1 Экономика
«Кошмар для России». Нефти предрекли падение до 10 долларов в ближайшем будущем

Главный экспортный продукт России – нефть в ближайшие 30 лет может подешеветь до 10-18 долларов за баррель. На цену «черного золота» будет напрямую влиять выполнение Парижского соглашения по климату и темпы перехода от «грязных» углеводородов к «чистому» электричеству и газу. Об этом говорится в прогнозе британской консалтинговой компании Wood Mackenzie, пишет ТАСС.

К 2050 году нефть ничего не будет стоить

  • Цены на нефть к 2050 году могут упасть до 10-18 долларов за баррель, в случае если мировые державы будут исполнять Парижское соглашение по климату и переходить от «грязных» источников энергии к «чистым». По прогнозу Wood Mackenzie, энергетический переход энергетический переход будет заключаться в электрификации и вытеснении «наиболее загрязняющих углеводородов» из энергетического баланса.
  • «Падение» нефти начнется уже с 2023 года и к 2030-му Brent подешевеет до 37-42 долларов за баррель. Через десять лет глобальной нефтяной отрасли не нужны будут новые добывающие мощности. При этом ОПЕК не сможет удерживать цены, несмотря на увеличение своей доли на рынке. В 2040 году цена нефти снизится до 28-32 долларов, а еще через десятилетие упадет к 10-18 долларам.
  • Нефть будут вытеснять быстрой электрификацией и переходом с угля на газ. К 2050 году электроэнергия будет обеспечивать 47% общего потребления энергии в мире. Сегодня ее доля составляет 20%. Это на 70% снизит спрос на нефть по сравнению с текущим уровнем.
  • Впрочем, Россия может не увидеть конец нефтяной эры в качестве нефтяной державы. Согласно генеральной схеме развития нефтяной отрасли Минэнерго России до 2035 года, страна приблизится к «исчерпанию своего естественного потенциала» уже через 20 лет – добыча упадет на 46%, а экспорт – на 25,7%.

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  • Если исключить Арктику, где себестоимость добычи достигает 110-120 долларов за баррель, рентабельных запасов нефти у России осталось до 2040 года, говорил глава Роснедр Евгений Киселев. После его заявления появилось сообщение о его грядущей отставке. Чиновник сразу покинул пост замминистра природных ресурсов и экологии.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
20:15 0 0
И.И..:

переходный период будет не быстрым, все с нефти и газа перевести на ВИЭ и водород не получится. главное в том, что РФ была и останется поставщиком сырья, ее возможности сокращаются и страна угасает по объективным причинам. имитация мускулов бесполезна, следовательно ресурсы сгорят зря.

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