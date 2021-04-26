«Кошмар для России». Нефти предрекли падение до 10 долларов в ближайшем будущем 35 1 Экономика

Главный экспортный продукт России – нефть в ближайшие 30 лет может подешеветь до 10-18 долларов за баррель. На цену «черного золота» будет напрямую влиять выполнение Парижского соглашения по климату и темпы перехода от «грязных» углеводородов к «чистому» электричеству и газу. Об этом говорится в прогнозе британской консалтинговой компании Wood Mackenzie, пишет ТАСС.