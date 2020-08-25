Ротенберги стали самым богатым кланом России 754 0 Экономика

Самым богатым семейным кланом журнал Forbes назвал Ротенбергов. Совокупное состояние семейства оценивается в 5,45 млрд долларов. При этом журнал учитывал деньги Аркадия Ротенберга, близкого друга президента Владимира Путина, его младшего брата Бориса, сына и дочь Аркадия Игоря и Лилию. За 2019 года общее состояние этих людей увеличилось на 270 млн долларов.