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Ротенберги стали самым богатым кланом России

25 Августа 2020 754 0 Экономика
Ротенберги стали самым богатым кланом России

Самым богатым семейным кланом журнал Forbes назвал Ротенбергов. Совокупное состояние семейства оценивается в 5,45 млрд долларов. При этом журнал учитывал деньги Аркадия Ротенберга, близкого друга президента Владимира Путина, его младшего брата Бориса, сына и дочь Аркадия Игоря и Лилию. За 2019 года общее состояние этих людей увеличилось на 270 млн долларов.

Как делать на «Газпроме» деньги

  • Самым богатым в семье Ротенберга Forbes называет Аркадия – он владеет 2,9 млрд долларов. Миллиардер известен тем, что основал компанию «Стройгазмонтаж», построившую Крымский мост и бывшую одним из ключевых подрядчиков «Газпрома» по прокладке труб. В ноябре 2019 года «Стройгазмонтаж» была продана «Стройинвестхолдингу». Благодаря этому состояние Ротенберга резко выросло.
  • Младший брат Аркадия Борис владеет 1,1 млрд долларов. Он член совета директором СМП Банка.
  • Сын Аркадия Игорь, которому 47 лет, пока еще не миллиардер – его состояние достигает 950 млн долларов. Он выступает основным владельцем компании «Газпром бурение», ему принадлежит 23,5% компании «РТ-Инвест Транспортные системы» – это оператор «Платона», собирающий с большегрузных автомобилей налог. Также у него есть пакет акций в «ТЭК-Мосэнерго» и доля в ТРЦ «Авиапарк».
  • Дочь Аркадия Лилия обладает состоянием в 500 млн долларов. Ей принадлежит треть девелоперской компании TPS Real Estate, долю в которой ей передал брат в связи с санкциями США в апреле 2018 года.
  • Продажа «Стройгазмонтажа» принесла Ротенбергам 75 млрд руб., сообщает Forbes. Как выяснил РБК, деньги на покупку актива «Стройинвестхолдингу» дал «Газпром» через свою дочернюю структуру «Газстройпром». Также «Газпром» собирается выкупить у Ротенберга «Газпром бурение», которое он, в свою очередь, купил у монополии в 2011 году за 4 млрд руб. В 2020 году «Газпром» заплатит Роетнбергам 47 млрд руб. за ту же компанию.
  • Вслед за Ротенбергами идет семья Гурьевых с состоянием 5,1 млрд долларов. На третьем месте клан Гуцериевых – 3,2 млрд долларов. Также в списке Forbes представлены Шаймевы – 2,85 млрд долларов, Евтушенковы – 2,3 млрд, Бажевы – 1,9 млрд, Рахимкуловы – 1,8 млрд, Саркисовы – 1,7 млрд, Линники – 1,35 млрд, Михайловы – 1,1 млрд.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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