Китай поддержал усиление зависимости России от юаня 281 1 Экономика

Китай приветствует увеличение доли юаня в Фонде национального благосостояния России, что делают резервы страны зависимыми от курса китайской валюты. По мнению китайских властей, Москва тем самым продемонстрировала свою уверенность в экономическом росте Китая, а также в перспективах китайско-российского сотрудничества. Сразу после того как Минфин отказался от почти 40 млрд долларов в структуре резервов и вложил их в юани, евро и золото, объем ФНБ сократился на 2,2 млрд долларов. Курсы юаня и евро упали по отношению к доллару, а золото подешевело.