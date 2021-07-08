Китай поддержал усиление зависимости России от юаня
Китай приветствует увеличение доли юаня в Фонде национального благосостояния России, что делают резервы страны зависимыми от курса китайской валюты. По мнению китайских властей, Москва тем самым продемонстрировала свою уверенность в экономическом росте Китая, а также в перспективах китайско-российского сотрудничества. Сразу после того как Минфин отказался от почти 40 млрд долларов в структуре резервов и вложил их в юани, евро и золото, объем ФНБ сократился на 2,2 млрд долларов. Курсы юаня и евро упали по отношению к доллару, а золото подешевело.
Китай оценил веру России в свой потенциал
- Решение российских властей отказаться от долларов в ФНБ и обменять 39,8 млрд долларов на юани, евро и золото прокомментировал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин. По его словам, китайские власти приветствуют масштабные вложения России в «жэньминьби» (это китайское название юаня). «Это демонстрирует уверенность России в экономическом росте Китая и перспективах китайско-российского сотрудничества», – цитирует его ТАСС.
- Вэньбин отметил, что Китай и Россия продолжат «углублять взаимовыгодное сотрудничество» и «твердо поддерживать друг друга», а также «защищать общие интересы двух стран». Здесь следует напомнить, что предшествовало этим словам главы МИД КНР. В конце марта глава МИД РФ Сергей Лавров предложил Китаю вместе отказаться от доллара во взаимных расчетах и системы SWIFT, а также создать военный союз. На все три предложения Китай ответил отказом.
- Китайский юань совершенно не нужен России: даже в торговле с самим Китаем Москва использует доллары, а с недавних пор договорилась четверть оборота перевести в евро, но не на рубли или юани. Сам по себе юань не является свободно конвертируемой валютой, а его курс складывается не под воздействием рыночных сил, а по установке китайских властей.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- Своим демаршем – отказом от доллара в ФНБ – Минфин нанес урон резервам на 2,2 млрд долларов. Ровно на такую сумму снизились резервы после конвертации долларов в юани, евро и золото. Теперь в распоряжении Минфина 116 млрд китайских юаней, составляющих 30% ФНБ. Это делает российский Фонд крайне зависимым от политики Китая. Только в июне юань обесценился на 1,8% к доллару (до 6,35 юаня за доллар). В ближайшее время, как полагают аналитики, Пекин продолжит ослаблять свой «жэньминьби», чтобы получить преимущества в торговле с США. Это будет нести убытки российской «кубышке».
Написать комментарий
Вот просто зла не хватает! Что за бездари сидят в правительстве,которые постоянно зависят от иностранной валюты? Если вы не можете справиться с современными вызовами,уходите! Пусть на ваше место придут профессионалы,которые справятся с этой зависимостью.