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Минфин потерял 2 млрд долларов ФНБ из-за отказа от доллара в его структуре

7 Июля 2021 152 1 Экономика
Минфин потерял 2 млрд долларов ФНБ из-за отказа от доллара в его структуре

Минфин в начале июня объявил, что откажется от доллара в Фонде национального благосостояния (ФНБ). Почти 40 млрд долларов ведомство решило переложить в юани, золото и евро. К концу месяца конвертация была завершена, но закончилась она, как и ожидалось, убытками для «кубышки» – объем резервов сократился на 2,2 млрд, до 114,9 млрд долларов.

За отказ от доллара Россия платит резервами

  • Решение Минфина не хранить доллары в ФНБ обернулось потерей 2,2 млрд долларов. Об этом пишет Finanz со ссылкой на данные ведомства. На начало июня в «кубышке» было 39,8 млрд долларов, но к 5 июля от этой суммы ничего не осталось. Также была сокращена доля британского фунта – с 8,5 до 4,25 млрд фунтов.
  • На доллары и фунты Минфин разжился 116 млрд китайских юаней, которые теперь составляют 30% ФНБ. Также были куплены 3,7 млрд евро (40% резервов) и 340,5 тонны золота (20%). Однако немедленно все эти операции привели к убыткам. Юань потерял в цене 1,8% к доллару (до 6,35 юаня за доллар), евро упал на 3,7% к доллару, золото обрушилось на 7% в цене.
  • В результате общий объем ФНБ упал с 13,938 трлн руб. (12,1% ВВП) до 13,574 трлн руб. (11,7% ВВП). Чтобы лучше понять, что такое 2,2 млрд долларов, которые потерял Минфин из-за отказа от доллара, следует напомнить, что Минфин скупает в месяц от 2 до 4 млрд долларов в резервы. Причем скупка долларов на внутреннем рынке с их последующим обменом на юани и евро приводит к ослаблению рубля, а с ослаблением рубля растут цены на все. Таким образом, «резервный насос» снижает уровень жизни россиян. Без пополнения резервов справедливый курс рубля к доллару должен быть на уровне 60-62 руб.

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  • По мнению аналитиков, Минфину еще может повести с евро, но юани и золото скорее всего будут падать. Золото – защитный актив, который растет в основном в период кризисов. В него инвесторы вкладывают деньги, чтобы сохранить сбережения. Однако в 2021 года все ведущие мировые экономики восстанавливаются, а значит, спрос на драгметалл будет падать (что и происходит). Юань сильно вырос с начала года к доллару, что невыгодно Китаю. Поэтому китайские власти будут предпринимать попытки ослабить его, а это неизбежно принесет убытки России.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
09:55 0 0
И.И..:

желание спрятаться за другой валютой, говорит о слабейших возможностях сырьевой экономики, продажи от выручка которой идут на гонку вооружений и парированию всех угроз, которые непрерывно создает кое кто. это процесс бесконечен, потому лучшего не будет.

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