Минфин потерял 2 млрд долларов ФНБ из-за отказа от доллара в его структуре 152 1 Экономика

Минфин в начале июня объявил, что откажется от доллара в Фонде национального благосостояния (ФНБ). Почти 40 млрд долларов ведомство решило переложить в юани, золото и евро. К концу месяца конвертация была завершена, но закончилась она, как и ожидалось, убытками для «кубышки» – объем резервов сократился на 2,2 млрд, до 114,9 млрд долларов.