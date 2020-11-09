Китай отказывается торговать с Россией. Теперь не пропускает фуры 564 1 Экономика

Китай перестал пропускать на свою территорию грузовые автомобили из России. Китайские пограничники массово выявляют у российских дальнобойщиков коронавирус и останавливают на границе. Хотя перед пограничным пунктом водители большегрузов тестируются российскими тестами на COVID-19 и ничего не выявляют. К 9 ноября, как пишет «Интерфакс», у пропускного пункта «Приграничный – Суйфэньхэ» в Приморье образовалась очередь из 129 дальнобойщиков. Ситуация уже обернулась транспортным коллапсом.