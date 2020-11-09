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Китай отказывается торговать с Россией. Теперь не пропускает фуры
9 Ноября 2020 564 1 Экономика
Китай перестал пропускать на свою территорию грузовые автомобили из России. Китайские пограничники массово выявляют у российских дальнобойщиков коронавирус и останавливают на границе. Хотя перед пограничным пунктом водители большегрузов тестируются российскими тестами на COVID-19 и ничего не выявляют. К 9 ноября, как пишет «Интерфакс», у пропускного пункта «Приграничный – Суйфэньхэ» в Приморье образовалась очередь из 129 дальнобойщиков. Ситуация уже обернулась транспортным коллапсом.
Китай – вероломный партнер
- В 2020 году Китай предоставил массу поводов разочароваться в его партнерских качествах. Сначала власти искусственно ограничили поставки российского угля, из-за чего на границе России и Китая скопились целые составы с топливом. Затем местные регулирующие органы заподозрили российских поставщиков рыбы в том, что они поставляют ее в страну с коронавирусом. Наконец Китай закупал объемы газа по трубопроводу «Сила Сибири» ниже контрактных обязательств и вообще отказывался от новых контрактов в ожидании девальвации рубля.
- Очередной выходкой китайских «партнеров» стал фактический запрет для большегрузов с товарами на въезд в Китай. Как передает «Интерфакс», за последнюю неделю у пограничного пункта «Приграничный – Суйфэньхэ» в Приморье скопилось 129 дальнобойщиков, хотя неделей ранее очередь не превышала 28 автомобилей. Российские власти констатировали транспортный коллапс и запретили въезд по электронной очереди на территорию рядом с пунктом пропуска.
- При этом проблема возникла на китайской стороне – с 21 октября дальнобойщикам с положительным тестом на COVID-19 запрещено пересекать границу Китая, а тягачи сразу же должны отсоединяться от прицепов и возвращаться на территорию России. Так китайцы, из-за тяги которых к поеданию летучих мышей мир охватила пандемия коронавируса, борются с распространением зловредного китайского вируса.
- Меры китайцев в два раза сократили транспортный поток, обслуживающий товарооборот между странами, который президент Владимир Путин заклинает расти на встречах со своим коллегой Си Цзиньпином. Российские дальнобойщики говорят, что они сдают отрицательные анализы на коронавирус в России, а перед въездом в Китай китайские тесты показывают положительные результаты.
- Уже около 500 дальнобойщиков выступили за организацию приграничного медпункта, который позволит точно выявлять наличие или отсутствие коронавируса у водителей большегрузов. Но пока приграничный медпункт организован только российскими властями, китайцы в нем участия не принимают.
- Власти Приморья попросили китайских коллег смягчить условия проезда грузовиков, однако китайцы им отказали. Более того, они ограничили проезд с 45 до 30 автомобилей в обе стороны в сутки. По сути это означает блокирование границы. В связи с этим власти Приморья прекратили собирать заявки на включение в электронную очередь до стабилизации ситуации. Однако она находится полностью в руках своевольного Китая.
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Страно было бы ждать от Китая почтения к России. Китай считал и считает, что его земля до Урала.