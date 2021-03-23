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Китай отказывается принимать уголь и лес из России
23 Марта 2021 1346 1 Экономика
Под эпидемиологическими предлогами Китай отказывается принимать поезда с российским углем и лесом. Согласно телеграммам «Российских железных дорог» (РЖД), которые они отправляли грузоотправителям, ограничения на перевозку вводились с 2 по 5 марта и с 12 по 18 марта, пишет РБК. Основная проблема возникла на пограничном переходе Забайкальск – Манчжурия.
Китаю сырье нужно в ограниченных количествах
- Два раза в марте РЖД приходилось ограничивать на 50% перевозку угля и леса в Китай, выяснил РБК. Из-за отказа китайской стороны принимать грузы по эпидемиологическим причинам на границе России и Китая в районе пограничного перехода Забайкальск – Манчжурия и Наушки – Сухэ-Батор возникли заторы. РЖД направляла телеграммы российским грузоотправителям, предупреждая об ограничения с 2 по 5 марта и с 12 по 18 марта.
- В РЖД ситуацию подтверждают, отмечая, что есть проблемы на стороне «Китайских железных дорог» (КЖД). Кроме леса и угля Китай ограничивает прием грузов в контейнерах. Сейчас прием составляет 68% от согласованного объема. Это 13 поездов ежесуточно вместо 22-х. При этом в КЖД положение дел на границе не комментируют.
- Несмотря на ограничения, которые Китай начал практиковать еще в четвертом квартале 2020 года, Россия и Китай наторговали по Забайкальской железной дорог столько же, сколько и в 2019-м – 17,9 млн тонн грузов Россия отправила Китаю. Из них 4,5 млн тонн леса и 3,3 млн тонн угля.
- Контрольно-надзорные органы Китая резко повысили требования к лесной и угольной продукции России. Замгендиректор РЖД Алексей Шило говорил, что это связано с эпидемиологической ситуацией. Главным образом Китай начал требовать, чтобы все грузы поступали в страну в контейнерах. Также введена обязательная санобработка, а российские сертификаты об обработке больше не принимаются. Несмотря на то, что российская сторона выполняет все предписания, КЖД и Харбинская железная корпорация так и не нашли возможность принять согласованный объем грузов.
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- Из-за действий китайской стороны инфраструктура РЖД переполняется гружеными вагонами. Сейчас в очереди стоят более 70 поездов, из которых более 20 – контейнерные поезда, десять с лесными грузами и десять с углем. В РЖД отмечают, что это ведет к финансовым потерям. Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров подчеркивает – страдают не только железные дороги, более 400 автомобилей стоят на границе с Китаем в Приморье. Непонятно, как Россия может повлиять на Китай, говорит аналитик.
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Недавно ЕС объявил Китаю санкции, Китай ответил тем же, но потеряв рынок сбыта продукции в Евросоюзе, Китаю и сырья пока надо в ограниченном масштабе. Поэтому пока ситуация не изменится, объемы поставки сырья в Китай, будут сокращаться!