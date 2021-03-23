Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
23 МАР, 12:26 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

23 МАР, 12:26 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Китай отказывается принимать уголь и лес из России

23 Марта 2021 1346 1 Экономика
Китай отказывается принимать уголь и лес из России

Под эпидемиологическими предлогами Китай отказывается принимать поезда с российским углем и лесом. Согласно телеграммам «Российских железных дорог» (РЖД), которые они отправляли грузоотправителям, ограничения на перевозку вводились с 2 по 5 марта и с 12 по 18 марта, пишет РБК. Основная проблема возникла на пограничном переходе Забайкальск – Манчжурия.

Китаю сырье нужно в ограниченных количествах

  • Два раза в марте РЖД приходилось ограничивать на 50% перевозку угля и леса в Китай, выяснил РБК. Из-за отказа китайской стороны принимать грузы по эпидемиологическим причинам на границе России и Китая в районе пограничного перехода Забайкальск – Манчжурия и Наушки – Сухэ-Батор возникли заторы. РЖД направляла телеграммы российским грузоотправителям, предупреждая об ограничения с 2 по 5 марта и с 12 по 18 марта.
  • В РЖД ситуацию подтверждают, отмечая, что есть проблемы на стороне «Китайских железных дорог» (КЖД). Кроме леса и угля Китай ограничивает прием грузов в контейнерах. Сейчас прием составляет 68% от согласованного объема. Это 13 поездов ежесуточно вместо 22-х. При этом в КЖД положение дел на границе не комментируют.
  • Несмотря на ограничения, которые Китай начал практиковать еще в четвертом квартале 2020 года, Россия и Китай наторговали по Забайкальской железной дорог столько же, сколько и в 2019-м – 17,9 млн тонн грузов Россия отправила Китаю. Из них 4,5 млн тонн леса и 3,3 млн тонн угля.
  • Контрольно-надзорные органы Китая резко повысили требования к лесной и угольной продукции России. Замгендиректор РЖД Алексей Шило говорил, что это связано с эпидемиологической ситуацией. Главным образом Китай начал требовать, чтобы все грузы поступали в страну в контейнерах. Также введена обязательная санобработка, а российские сертификаты об обработке больше не принимаются. Несмотря на то, что российская сторона выполняет все предписания, КЖД и Харбинская железная корпорация так и не нашли возможность принять согласованный объем грузов.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Из-за действий китайской стороны инфраструктура РЖД переполняется гружеными вагонами. Сейчас в очереди стоят более 70 поездов, из которых более 20 – контейнерные поезда, десять с лесными грузами и десять с углем. В РЖД отмечают, что это ведет к финансовым потерям. Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров подчеркивает – страдают не только железные дороги, более 400 автомобилей стоят на границе с Китаем в Приморье. Непонятно, как Россия может повлиять на Китай, говорит аналитик.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
10:37 1 0
Влад:

Недавно ЕС объявил Китаю санкции, Китай ответил тем же, но потеряв рынок сбыта продукции в Евросоюзе, Китаю и сырья пока надо в ограниченном масштабе. Поэтому пока ситуация не изменится, объемы поставки сырья в Китай, будут сокращаться!

Статьи

Коррупционные деньги чиновников могут начать изымать с банковских счетов

Коррупционные деньги чиновников могут начать изымать с банковских счетов
Экономика

Глава «Газпрома» предупредил Мишустина о миллиардных потерях из-за российского ПО

Глава «Газпрома» предупредил Мишустина о миллиардных потерях из-за российского ПО
Экономика

Разморозить цены на сахар и масло не решились. Власти повторяют ошибку СССР

Разморозить цены на сахар и масло не решились. Власти повторяют ошибку СССР
Экономика

Путин заявил о выходе из кризиса. Экономика тем временем упала на 2,8%

Путин заявил о выходе из кризиса. Экономика тем временем упала на 2,8%
Экономика 2

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В Алтайском крае приступили к тестированию подземного беспилотника

В Алтайском крае приступили к тестированию подземного беспилотника

В Вологодской области создали уникальную установку по производству активированного угля

В Вологодской области создали уникальную установку по производству активированного угля

Новости дня

12:01 В России изменится порядок установления соцдоплат к пенсии В России изменится порядок установления соцдоплат к пенсии
Владимир Путин привьется от коронавируса 23 марта
Владимир Путин привьется от коронавируса 23 марта
11:36 В РФ обнаружили менее 8,5 тыс. новых случаев COVID-19 В РФ обнаружили менее 8,5 тыс. новых случаев COVID-19
11:20 Россиян предупредили о риске повышения цен на бензин Россиян предупредили о риске повышения цен на бензин
10:38 Лавров: у РФ больше нет отношений с ЕС как с единой организацией Лавров: у РФ больше нет отношений с ЕС как с единой организацией
22 МАР, 19:03 В ЕС назвали условия для нормализации отношений с РФ В ЕС назвали условия для нормализации отношений с РФ
22 МАР, 16:43 Под новые санкции Евросоюза попали двое россиян Под новые санкции Евросоюза попали двое россиян
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
22 МАР, 16:05 Украина попросила ЕС усилить санкции против России Украина попросила ЕС усилить санкции против России

Узнай, страна!

22 МАР, 19:51 В Алтайском крае приступили к тестированию подземного беспилотника В Алтайском крае приступили к тестированию подземного беспилотника
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
22 МАР, 18:26 В Вологодской области создали уникальную установку по производству активированного угля В Вологодской области создали уникальную установку по производству активированного угля
22 МАР, 17:19 Первая очередь крупнейшего за Уралом оптового центра открылась в Новосибирской области Первая очередь крупнейшего за Уралом оптового центра открылась в Новосибирской области
21 МАР, 12:23 В ОЭЗ «Дубна» состоялся запуск инновационного производства спутниковой аппаратуры В ОЭЗ «Дубна» состоялся запуск инновационного производства спутниковой аппаратуры
21 МАР, 08:43 ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали уникальные производства и новые рабочие места ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали уникальные производства и новые рабочие места
19 МАР, 20:10 Новый ледовый дворец появился в Башкортостане Новый ледовый дворец появился в Башкортостане
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
19 МАР, 17:31 В Татарстане открылся крупный животноводческий комплекс после модернизации В Татарстане открылся крупный животноводческий комплекс после модернизации
18 МАР, 21:38 Курганская область привлекла потенциальных инвесторов. В ТПП РФ прошла Презентация региона Курганская область привлекла потенциальных инвесторов. В ТПП РФ прошла Презентация региона
18 МАР, 20:11 В Липецке открыли новое литейное предприятие В Липецке открыли новое литейное предприятие
18 МАР, 17:35 Декатлон вложит в открытие крупного спортивного магазина в Сочи 800 млн рублей Декатлон вложит в открытие крупного спортивного магазина в Сочи 800 млн рублей
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter