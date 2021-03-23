Китай отказывается принимать уголь и лес из России 1346 1 Экономика

Под эпидемиологическими предлогами Китай отказывается принимать поезда с российским углем и лесом. Согласно телеграммам «Российских железных дорог» (РЖД), которые они отправляли грузоотправителям, ограничения на перевозку вводились с 2 по 5 марта и с 12 по 18 марта, пишет РБК. Основная проблема возникла на пограничном переходе Забайкальск – Манчжурия.