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Карьера современного лидера: как взобраться на самую вершину и удержаться на пике

8 Октября 2020 391 1 Бизнес и психология
Карьера современного лидера: как взобраться на самую вершину и удержаться на пике

Кто такой современный лидер и какими качествами он должен обладать? Современный лидер не заметен. Как это, спросите вы? Это когда работа сделана, а команда говорит: «мы сделали это сами». Когда лидерам говоришь об этом, то первая и настоящая реакция у многих – это сопротивление, отрицание, при этом все как один кивают головой и на словах соглашаются.

Давайте попробуем разобраться, какие типы лидерства чаще всего встречаются:

  • «Лидер – новичок или новорожденный лидер», который имеет способности к руководству, но его опыт пока еще не велик. Основные критерии для такого лидера: дисциплинированность, мотивация и ответственность.
  • «Функциональный лидер». Это лидерство на так называемом, микроуровне, когда человек берет на себя только функции, но не становится лидером.
  • «Авторитетный лидер». Очень интересная группа, основными критериями такого лидера станут: общительность, увлеченность, экспертность.  
  • «Командный лидер». Ориентация на команду, на результат (достижение цели).
  • А кто же такой «новый лидер»?
  • «Новый лидер». Это самый продвинутый стиль управления нашего времени. Такие лидеры для лидеров. Их ни с кем не спутаешь. Они совмещают все выше перечисленные компетенции, но самое глобальное их отличие от выше перечисленных -  желание коммуницировать с внешним миром и получать от этого истинное удовольствие, познавая себя через других и других через себя. Они готовы работать в условиях неопределенности, неизвестности

Итак, какими ключевыми качествами должен обладать новый, современный лидер:

  • Огромным запасом энергии. Наш мир сегодня очень непрост. Лидер прежней формации суетлив, устал и есть ощущение, что часто заходит в тупик, опустошается. От кого и от чего? Есть гипотеза, что от себя, возможно, от выдуманной самому реальности. Можно предполагать, как справиться с этим состоянием, но что точно необходимо, так это энергия и силы. Без сил и энергии сложно встать порой, не говоря о том, чтобы управлять командой обессиливших. Исходя из этого, лидер должен не только быть сам энергичным, но и заряжать этой энергией других людей.
  • Конкурентными преимуществами и смелостью. Здесь важно отметить, что речь идет о здоровой конкуренции и смелости. Акцент сделан не просто так, ибо современное общество буквально построено на конкуренции. Люди порой перепуганы и многим кажется, что они не успеют прыгнуть в последний вагон, поэтому готовы сражаться каждый день за свое лидерство и место в социуме, забывая о порядочности своего лица.  
  • Экспертностью в той сфере, который управляет лидер. Всегда ли она нужна? Как показывает практика да, экспертность в сфере помогает лидеру принимать более взвешенные решения в управлении бизнесом и помогает использовать один язык внутри команды.
  • Системным мышлением и динамичными метальными установками.

Что это значит?

  • уметь пользоваться helicopter view, видеть картину целиком, во взаимосвязях элементов
  • изменять угол зрения/перспективу, чтобы рассмотреть различные "точки влияния" на систему
  • обращать внимание не только на центральные, но и на периферийные вопросы – таким образом лучше видеть системные причины и следствия, а также определять рычаги возможных изменений
  • видеть систему в различных временных перспективах: кратко-, средне- и долгосрочной
  • замечать, где могут возникнуть "непредвиденные" последствия
  • применять адаптивные подходы к дизайну изменений

Что делать лидеру, который находится на пути своей трансформации в лидера новой формации?

Самое главное, что необходимо сделать лидеру – сформулировать запрос и понять суть изменений, которые необходимо проделать. Найти свой путь в условиях неизвестности, определить того, кто и как может в этом помочь. Это может быть квалифицированный коуч, бизнес-терапевт. Всё большее распространение получают менторы, которые смогут поделиться успешным опытом, который они практикуют с лидерами нового времени.

Среди самых современных инструментов мы предлагаем воспльзоваться:

  1. Парным психодинамическим коучингом, который помогает лидеру увидеть себя всесторонне, понять кто он и осознать свою готовность или неготовность к личной и профессиональной трансформации, выстроить свою карьеру. Из практики бывает так, что желание клиента не совпадает с возможностями или наоборот, когда клиент не верит в себя по тем или иным причинам, в которых мы помогаем разобраться за 1-2 сессии.  Многие спрашивают, а сколько необходимо встреч? Необходимо ровно столько, сколько необходимо пройти ступеней к своей цели.
  2. Проработка внутреннего ресурса с помощью авторской программы «Неверабальное управление стрессом». Результаты программы потрясающие. Лидеры не только приходят в ресурсное состояние, но и им становится значительно легче на всех уровнях физических и эмоциональных сознательных и бессознательных сфер.

Светлана Попова, психодинамический коуч, бизнес-терапевт, организационный консультант, мастер групповой работы, магистрант НИУ «Высшая Школа Экономики».

Михаил Стависский <span class=fnormal>(автор проекта «Бизнес-коучинг»)</span>
Михаил Стависский (автор проекта «Бизнес-коучинг»)

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14:25 1 0
Nadya:

Отличная статья, Светлана. Хотела бы с вами поработать. Надежда.

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