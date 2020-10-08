Карьера современного лидера: как взобраться на самую вершину и удержаться на пике 391 1 Бизнес и психология

Кто такой современный лидер и какими качествами он должен обладать? Современный лидер не заметен. Как это, спросите вы? Это когда работа сделана, а команда говорит: «мы сделали это сами». Когда лидерам говоришь об этом, то первая и настоящая реакция у многих – это сопротивление, отрицание, при этом все как один кивают головой и на словах соглашаются.