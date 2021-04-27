Как иностранные языки могут стать «мягкой силой» университета на международной арене?

Вопросы интернационализации российского образования находятся на повестке дня не первый год. В результате глобализации происходит ускорение и расширение межкультурного обмена, возникает необходимость формирования соответствующих компетенций в системе высшего образования посредством образовательных программ, организации образовательного процесса и образовательной среды.

Основными направлениями интернационализации в российских вузах сейчас являются публикации на английском языке, в том числе, в высокорейтинговых журналах перечней Scopus и Web of Science, набор иностранных студентов на все уровни образования (довузовская подготовка, бакалавриат, магистратура, аспирантура, программы второго высшего образования), создание отдельных программ/курсов на английском языке, программ двойных дипломов в формате онлайн/оффлайн, академическая мобильность преподавателей и студентов, международная аккредитация образовательных программ, повышение уровня языковой подготовки преподавателей. В Финансовом университете при Правительстве РФ реализуются все перечисленные выше направления, а также ежегодно проводится программа «Приглашенный профессор», в рамках которой студенты получают уникальную возможность общения с ведущими зарубежными специалистами. Из-за пандемии Covid-19 в этом года данная программа реализуется онлайн, так что процесс интернационализации в нашем университете непрерывен.

В нашем университете было сделано всё возможное, чтобы влияние Covid-19 на привлечение иностранных студентов оказалось минимальным. Перед вузами РФ поставлена задача в 2025 году обучать 710 000 иностранных студентов. В 2019/2020 учебном году количество иностранцев составило 315 000 человек. В Финансовом университете обучается более 2 000 студентов из ближнего и дальнего зарубежья.

Иностранные студенты выбирают Финуниверситет по ряду причин. Во-первых, экономика и финансы – одни из наиболее востребованных направлений подготовки специалистов в России у иностранных студентов. Во-вторых, университет заботится не только о внешней, но и о внутренней интернационализации. Под внутренней интернационализацией традиционно понимается процесс, направленный на интеграцию международного и межкультурного измерения средств формального и неформального обучения в программы обучения отечественных и иностранных студентов в одной аудитории, что обеспечивает формирование у 100% обучающихся (а не только мобильного меньшинства) комплекса компетенций, таких как: компетенции для глобальной экономики, международные компетенции, транскультурные умения и интернационализационные компетенции. То есть мотивом для появления внутренней интернационализации стало то, что при внешней интернационализации только мобильное меньшинство может участвовать в программах академической мобильности (в Гарварде оно составляет порядка 20% студентов, а в российских вузах этот процент обычно меньше).

В последние годы всё чаще говорят о «мягкой силе», но само по себе это выражение может показаться алогичным. «Мягкая сила» (от англ. Soft power) - это политический термин, который сейчас широко используется в международных отношениях. Смысл «мягкой силы» заключается в том, что договорённость достигается не с помощью принуждения, а посредством взаимного расположения и добровольного участия. Для университетов такие «добровольные» международные отношения крайне важны, потому что это способствует развитию международного сотрудничества в сфере образования, повышению статуса университетов в мире и, конечно, опосредованно это влияет на общую политическую обстановку в мире.

Обучение иностранным языкам, безусловно, способствует налаживанию таких взаимоотношений. Это связано с тем, что язык является зеркалом культуры его носителей. Таким образом, изучая иностранный язык, мы учимся понимать его носителей не только вербально, мы изучаем их культуру, традиции и способ мышления. В совокупности это способствует налаживанию межкультурных отношений и межкультурного диалога. Именно поэтому очень важно обеспечивать качественное языковое образование в вузе, чтобы студенты и выпускники могли без проблем налаживать такие отношения, а главное, чтобы возможно было создать в вузе среду комфортного межкультурного общения. Ведь в Финансовом университете учатся не только россияне, не только русские, но и много иностранцев из разных регионов страны и зарубежных стран.

Очевидно, что общепризнанным международным языком общения является английский. Тем не менее, любой язык не только может, но должен быть таким инструментом. Конечно, английский язык как принятый в большинстве стран мира язык международного общения, играет важную роль в процессе интернационализации вуза. Поэтому он изучается большинством студентов нашего университета в качестве основного на высоком уровне владения этим языком. Однако же важно помнить и о других языках, играющих важную роль в мире: французском, испанском, немецком, китайском, и русском. Все названные языки также изучаются студентами Финансового университета. На Факультете международных экономических отношений и на направлении обучения по международному туризму эти языки изучаются в качестве второго иностранного на 1-4 курсах бакалавриата. Иностранные студенты в Финансовом университете изучают русский язык в качестве первого иностранного языка на основных факультетах, а на Факультете международных экономических отношений – в качестве второго иностранного.

Сейчас в Финансовом университете учится достаточно большое количество иностранных студентов. Это представители не только стран СНГ, но и стран Азии, Европы, Латинской Америки, Африки. Русский язык для этих студентов (кроме студентов программ с обучением на английском языке) является не только языком изучения, но и языком обучения (т.е. языком получения новых знаний), поэтому так важна качественная языковая подготовка иностранцев. Русский язык как иностранный в нашем университете преподаётся более 40 лет, у нас уже имеется большой опыт обучения иностранцев как русскому языку повседневного общения, так и в профессиональной сфере (экономической, юридической, в сфере менеджмента и т.д.).

После окончания вуза наши студенты-иностранцы возвращаются в свои страны, где становятся своеобразными послами русского языка, культуры и своей альма-матер. Кроме того, наш Департамент ведёт активную работу по популяризации русского языка в мире, в том числе, посредством разработанных бесплатных онлайн-курса «Элементарно.РУ» и диалогового тренажёра «Приключения Тома в России» для начинающих изучать русский язык, Мы также активно сотрудничаем с кафедрами русского языка зарубежных университетов Китая, Вьетнама, Хорватии, Франции и т.д.

Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации развивает международные связи как в сфере основного и дополнительного образования (например, проводятся онлайн школы русского языка и летние очные школы русского языка), так и в научной сфере (написание совместных статей в журналы баз Scopus Web of Science, проведение совместных научных конференций, получение совместных научных грантов на исследования, приглашение зарубежной профессуры для проведения занятий в Финансовом университете, проведение совместной научной студенческой работы). Закрытие границ из-за пандемии COVID-19 не должно помешать международному диалогу в сфере образования и результаты нашей международной деятельности это доказывают. Мы прикладываем максимальные усилия, активно и с энтузиазмом работаем в данном направлении для того, чтобы в нашем Университете иностранные языки по-настоящему стали «мягкой силой».

Автор руководитель Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Ирина Иосифовна Климова