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Жить стало хуже. Россияне оценили изменения качества жизни во время самоизоляции
21 Мая 2020 441 0 Общество
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Меры, принятые властями для борьбы с коронавирусной инфекцией, оказали серьезное влияние как на экономику, так и на жизнь населения России. Роскачество совместно с Online Market Intelligence выяснило, какие трудности испытывают россияне во время самоизоляции из-за пандемии COVID-19.
- В опросе о том, как изменилось качество их жизни во время самоизоляции принимали участие 1047 респондентов в возрасте старше 18 лет из городов с населением более 100 000 человек. Опрос проводился в онлайн режиме.
- Порядка 69% участников опроса отметили, что введенные властями меры по сдерживанию распространения коронавируса значительно ухудшили качество и условия их жизни. Причем больше всего об ухудшении качества жизни сообщали жители столицы, среди которых негативную оценку самоизоляции дали 77% участников опроса. Наименее пострадавшей от коронавируса группой населения оказались мужчины в возрасте 18-24 лет, только 53% которых считают, что принятые меры по борьбе с инфекцией ухудшили условия их жизни.
- Самым тяжелым для россиян в условиях режима ограничения стало отсутствие живого общения. 56% респондентов отметили данный факт, как один из наиболее сложных в условиях самоизоляции. При этом 30% из них считают, что живое общение можно заменить встречами в онлайн, а 26% отметили невозможность замены личного общения виртуальным. Наиболее тяжело отсутствие живого общения переносят люди в категории от 18 до 24 лет, 67% из которых заявляют о нехватке личных контактов, и женщины (60%), а вот для мужчин это оказалось не так важно. Только 53% представителей мужского пола заявили о недостатке личного общения.
- При этом российские семьи, в основном, не испытывают негативного влияния самоизоляции. 44% опрошенных заявили, что коронавирус и режим ограничений никак не повлиял на отношения в семье, а 23% респондентов отметили наличие небольших сложностей, которые семьям удалось успешно преодолеть.
- Высказали россияне и свое отношение к СМИ и другим источникам получения информации во время пандемии. Так, 78% респондентов отметили, что получают основную информацию о ситуации с коронавирусом из новостных интернет-ресурсов, 60% опрошенных отметили важную роль телевидения в информировании населения, а 59% основным источником информации назвали социальные сети.
- Причем телевидению доверяет более старшее поколение. Основным источником информации его назвали 72% опрошенных из категории 45-54 лет и 79% из категории 55+ лет. А вот 76% молодых людей в возрасте 18-24 лет заявили, что для получения информации чаще используют социальные сети.
- Также, 74% участников опроса заявили, что СМИ публикуют слишком много информации, связанной с эпидемией коронавирусной инфекции, и только 23% считают достаточным количество информации о пандемии. Причем эти результаты не зависят от возраста, пола или места проживания респондента.
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