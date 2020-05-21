Жить стало хуже. Россияне оценили изменения качества жизни во время самоизоляции 441 0 Общество img_copyright

Меры, принятые властями для борьбы с коронавирусной инфекцией, оказали серьезное влияние как на экономику, так и на жизнь населения России. Роскачество совместно с Online Market Intelligence выяснило, какие трудности испытывают россияне во время самоизоляции из-за пандемии COVID-19.